«Будет много шума». Что, если рекордный гол Овечкина отменят?

Хоккейные правила или эмоции от исторического момента — именно этот тяжёлый выбор может встать перед НХЛ.

Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки в нынешнем сезоне. Шансы на это слишком велики. Кажется, что иного исхода и быть не может.

Уже совсем скоро комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и сам Уэйн Гретцки начнут следовать за «Вашингтоном» в ожидании рекордной шайбы. Лига уже анонсировала, что исторический матч будет прерван после того, как Овечкин забьёт главный гол в карьере. Состоится особая церемония. Событие получит то празднование, которого заслуживает, с учётом всей важности момента.

Чем ближе к рекорду, тем сильнее нарастает волнение. Ожидание такого исторического событие создаёт колоссальнейшее напряжение, которое становится всё больше, всё сильнее с каждой встречей. Причём по всему миру — и у тех, кто следит за погоней со стадиона, и у тех, кто смотрит матчи «Вашингтона» по телевизору, и у тех, кто наблюдает за Ови по телефону.

В момент, когда Алекс забьёт тот самый гол, это напряжение выльется в катарсис, который по своей мощи вряд ли будет на что-то похож. Как будто в мире спорта никогда не было подобного выплеска чувств и эмоций.

И вот представьте. Последняя минута овертайма заключительного матча сезона. «Вашингтон» играет с «Питтсбургом». Счёт 2:2. На счету Овечкина 893 или 894 гола за карьеру. Последний шанс покорить рекорд Гретцки в регулярке-2024/2025.

Александр получает передачу на синей линии, убегает один на один с голкипером «Пингвинз» Тристаном Джерри. Он сближается с канадцем, размахивается и мощно — как хорошо умеет — щёлкает. Шайба летит над ловушкой Джерри — в самую девятку. Ови рассекает напряжённую тишину громогласным рыком.

Гол! Рекорд пал! Овечкин — лучший голеадор в истории! Официально!

Толпа сходит с ума. Болельщики ревут. Даже фанаты «Питтсбурга» аплодируют Овечкину. Хоккеисты «Вашингтона» выкидывают краги, клюшки, шлемы и вылетают на лёд — прямо к своему капитану. Александра начинают чествовать — прямо здесь и сейчас.

На трибунах начинают плакать жена Анастасия и мама Татьяна Николаевна. Сыновья Серёжа и Илюша прыгают от счастья.

Фанаты у экранов телевизоров и телефонов кричат, будя соседей, которым через час-два уже вставать на работу. Те, кто за рулём, начинают сигналить, на улицах начинаются пляски, настоящая вакханалия! Россия в последний раз видела такое после победы сборной над Испанией в 2018 году. Народ сходит с ума от счастья…

Беттмэн и Гретцки уже готовятся выйти на лёд. Хоккеисты «Питтсбурга», которых ведут за собой Сидни Кросби и Евгений Малкин, выстраиваются в очередь, чтобы также отдать должное Овечкину…

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Но неожиданно случается какая-то заминка. Никто не выходит на лёд. Счёт на табло не меняется. Никто не понимает, что случилось.

Что такое?

…главный тренер «Пингвинз» берёт запрос. Судьи останавливают празднование, идут пересматривать момент. Всем предлагают немного потерпеть с радостью.

Минута. Две минуты. Пять минут. Семь минут.

Когда эмоции из-за ожидания немного притупляются, придавая неприятный привкус моменту, судья, видимо нервничая, становится в центр площадки и произносит…

«После видеопросмотра определено… перед взятием ворот… хоккеист атакующей команды… в момент принятия передачи… заступил за линию… офсайд! Гол отменён».

Стоит ли говорить о том, какие эмоции будут у всех, кто следил за этим моментом? У всех, кто уже почувствовал радость? У всех, кто испытал катарсис?

У самого Овечкина, в конце концов?

***

Введение, вероятно, немного затянулось, зато оно очень хорошо показывает, какой вариант развития событий вполне реален.

Великая погоня постепенно подходит к своему концу. В НХЛ по мере приближения решающего момента всё сильнее надеются, что это событие получит захватывающее завершение. Однако одна вещь не даёт руководству лиги спокойно спать по ночам.

Вероятность, что момент установления рекорда Овечкина окажется крайне противоречив.

В нынешнем сезоне судьи обращаются к видеопросмотрам голов чаще, чем когда-либо. Ови не хватает всего семи голов, чтобы обойти Гретцки, поэтому НХЛ разрабатывает обширный план относительно будущего рекордсмена. Он включил в себя созвон должностных лиц лиги на этой неделе. Они обсудили, как отдел хоккейных операций НХЛ будет проходить процесс подтверждения шайбы под номером 895 — с учётом возможности её видеопросмотра — среди всей помпезности, обстоятельств и восторгов момента сразу после того, как эта шайба пересечёт ленточку ворот.

«Мы должны относиться к этому голу, как и к любому другому голу, любой другой ситуации. Ничего особенного. Просто делайте свою работу и будьте готовы к любой ситуации. Я знаю, что после окончания матча будет много шума. Трудно защитить себя, когда приходится сталкиваться со страстью», — сказал старший исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл в интервью The Athletic.

«Эта страсть может достичь апогея, если рекордный гол Овечкина будет отменён после спорного (и, возможно, длительного) видеопросмотра из-за помехи вратарю.

Представьте себе, что вам придётся слить весь энтузиазм обратно в бутылку, увидев, как одноклубники Овечкина высыпали со скамейки запасных, чтобы отпраздновать момент, который создавали более трёх десятилетий», — написал известный журналист Крис Джонстон.

Эта тема возникла не на ровном месте. На минувшей неделе мы стали свидетелями схожего момента. Демоверсии того, что потенциально может произойти в апреле.

Натан Маккиннон Фото: Claus Andersen/Getty Images

На старте первого периода матча между «Колорадо» и «Чикаго» лидер «лавин» Натан Маккиннон ассистировал Мартину Нечасу, который поразил ворота «чёрных ястребов» и помог канадцу набрать 1000-е очко в НХЛ. Хоккеисты «Эвеланш» выскочили на лёд, чтобы поздравить Маккиннона, однако гол Нечаса был отменён из-за офсайда. Позже, уже в третьем периоде, Натан всё-таки набрал юбилейное очко — вновь благодаря ассисту — и отпраздновал этот момент в окружении одноклубников, вышедших на лёд к своему лидеру. Но всё-таки ощущения от этого памятного события были несколько притуплены.

Отдел Кэмпбелла в преддверии рекорда приобрёл некоторый важный опыт. Он курировал напряжённый финальный матч Турнира четырёх наций между сборными Канады и США в феврале. И, более того, седьмую встречу финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» в июне 2024-го. Так что Кэмпбелл может понять стресс, связанный с возможным вынесением решения после видеопросмотра в ситуации «пан или пропал», когда все глаза спортивного мира прикованы к вам и только и ожидают вердикта.

«Я сказал это комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну: целый день я больше всего беспокоился о финальном матче Кубка четырёх наций. Это событие вызвало столько страсти и внимания! Люди не собирались смотреть на результат и думать о том, правильное ли это решение или нет. Они просто говорили: «НХЛ облажалась», — из-за страсти, которая была вызвана моментом.

Я чувствую то же давление в плей-офф. В седьмой встрече прошлого розыгрыша Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» ты просто молился: «Просто пожалуйста, прошу, никаких видеопросмотров», — сказал Кэмпбелл.

Излишне говорить, что те же настроения преобладают по мере приближения Овечкина к некогда немыслимому рекорду, который Гретцки установил 23 марта 1994 года и которым с тех пор неизменно владел — в течение 31 года.

По словам Кэмпбелла, одно ключевое различие между финалом, в котором на кону судьба чемпионства, и погоней Овечкина заключается в том, что капитан «Вашингтона» в конечном итоге установит рекорд, даже если после видеопросмотра изначально отменят очевидный рекордный гол. В овертайме седьмой встречи обиженной команде может повезти не так сильно.

Мы связались с вице-комиссионером НХЛ Биллом Дэйли и попросили его прокомментировать подобную ситуацию, а также спросили, не беспокоится ли он, что такое — отмена рекордного гола Ови после видеопросмотра — всё-таки может произойти.

«Гол, благодаря которому Овечкин сравняется с рекордом, и гол, благодаря которому он побьёт рекорд, будут просматриваться так же, как и все остальные голы, забитые в НХЛ. Ничего — ни официального признания рекорда, ни празднования — не произойдёт, пока не будет подтверждено, что это хороший гол. Никаких опасений по этому поводу, что бы ни произошло», — рассказал нам Дэйли.

Кэмпбелл в интервью The Athletic подтвердил эту информацию. НХЛ приняла решение, что отдел хоккейных операций возьмёт инициативу в свои руки, когда Овечкин окажется в одном голе от рекорда. Прежде всего команда Кэмпбелла будет должна подтвердить, что это хороший гол. Только после того, как пройдёт время, когда соперник «Вашингтона» может сделать запрос на видеопросмотр шайбы и гол будет признан «хорошим», начнутся празднования и церемонии.

«В то же время всё, что может сделать НХЛ, — это сидеть и смотреть, как Овечкин пытается побить рекорд до конца нынешнего регулярного чемпионата», — описал ситуацию Джонстон.

Кэмпбелл и его старший персонал — Крис Кинг, Кей Уитмор и Род Пасма — будут следить за играми из Ситуационной комнаты в Торонто. Они не планируют лично отправляться на арены, когда Овечкин будет вписывать своё имя в историю.

«Мы не делаем ничего особенного. У нас будет достаточно людей. Мы не делаем ничего по-другому, но, очевидно, мы следим за каждой секундой», — сказал Кэмпбелл.

Что ж, если рекордный гол Ови на самом деле будет отменён или сей исторический момент придётся на время отложить из-за видеопросмотра, это немного изменит впечатления от события, притупив чувства и эмоции и придав ему небольшой привкус горечи. Однако главное, чтобы всё в итоге было сделано по правилам. Даже для такого момента менять что-то в хоккейных законах и отношении к хоккеисту было бы несправедливо и даже некрасиво. Рекорд должен быть установлен так, чтобы нельзя было усомниться в его справедливости.

В НХЛ понимают, что реакция может быть неоднозначной, даже если всё будет сделано по правилам. И это очень важно. Из-за такого понимания нет сомнений, что в лиге смогут правильно подготовиться к потенциальному экстренному моменту и, продолжая следовать правилам, не испортить момент. А может, даже сделать его ещё красивее благодаря грамотному отношению к хоккейному закону.