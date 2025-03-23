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Вашингтон — Флорида — 6:3, обзор матча, Овечкин сделал две результативные передачи и едва не забил, видео

Овечкин — мастер на все руки! Отдал две шикарные передачи, а в конце матча чудом не забил
Максим Макаров
Овечкин сделал две передачи в матче с «Флоридой»
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«Вашингтон» стал единоличным лидером НХЛ.

И «Вашингтон», и «Флорида» решают большие задачи в этой регулярке – «столичные» борются за Президентский кубок, а «пантеры» стараются выиграть схватку у «Торонто» и «Тампы» за первенство в Атлантическом дивизионе.

Отдельно взятый первый период можно преспокойно назвать одним из лучших в этом сезоне – обе команды вышли играть на полную мощность и обменялись голами. Да не одним или двумя, а сразу тремя. Причём голы были на любой вкус: и на голом мастерстве, как у Макмайкла, и в сольном проходе, как у Бовиллье, и после грубой ошибки вратаря, как у Беннетта.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макмайкл (Уилсон) – 03:15     1:1 Беннетт (Самоскевич, Форслинг) – 06:35     2:1 Карлсон (Макмайкл, Дюбуа) – 12:24     2:2 Джонс (Беннетт, Родригес) – 13:56     3:2 Бовиллье (Сандин, ван Римсдайк) – 14:56     3:3 Гаджович (Штурм) – 15:27     4:3 Уилсон (Рой, Фехервари) – 20:07     5:3 Строум (Овечкин, Протас) – 20:59     6:3 Манджапане (Овечкин, Фехервари) – 25:57    

Во втором отрезке «Вашингтон» выдержал свой темп, вновь забив три шайбы, но «Флорида» уже ничем не смогла ответить лучшей команде регулярки. Начал всё Том Уилсон, который после передачи Роя убежал «один в ноль» и не оставил шансов голкиперу — со старта периода прошло лишь семь секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Буквально через 50 секунд выступил в качестве ассистента Александр Овечкин, который сделал роскошную передачу на Дилана Строума – промахиваться было нельзя.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пять минут российский снайпер вновь сделал шикарную передачу, успешно доставив шайбу до Манджапане на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот в третьем периоде Ови уже мог забросить свою 899-ю шайбу, но бросок в полупустые ворота с неудобной руки чудом потащил Ванечек. А ведь было так близко!

ВИДЕО!

6:3 – «Вашингтон» одержал очередную победу и стал единоличным лидером общей таблицы НХЛ, Президентский кубок всё ближе. А Овечкин сегодня показал, что он мастер на все руки: Александр может не только забивать, но ещё и раздавать шикарные передачи. Впрочем, мы и так это все знали.

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