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Лос-Анджелес — Каролина — 7:2, обзор матча, кошмар Кочеткова, первый гол Кузьменко за новую команду, видео

Нескончаемый кошмар русского вратаря в НХЛ! Кочетков пропустил семь голов и не был заменён
Максим Макаров
Кочетков пропустил семь голов и не был заменён
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А Андрей Кузьменко набрал первые очки и забросил дебютную шайбу за «Лос-Анджелес», который уверенно разобрался с «Каролиной».

Матч «Лос-Анджелеса» и «Каролины» — это встреча одних из самых горячих команд НХЛ на сегодняшний день. «Короли» выиграли шесть из семи последних встреч и сейчас всерьёз замахнулись на то, чтобы начать плей-офф дома. «Ураганы» же шли на серии из восьми побед – пертурбации в дедлайн, кажется, ничуть не смутили подопечных Бриндамора.

Но уже в первом периоде стало ясно, что победная серия «Харрикейнз», наверное, подойдёт к концу – «Кингз» трижды огорчили Кочеткова, а два раза непосредственное участие в этом принял Кузьменко. Сначала он ассистировал на Анже Копитара в большинстве, набрав первое очко за новую команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А уже через пять минут отметился и дебютным голом – вошёл в зону и хорошо бросил с кистей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кочетков остался в воротах, однако команда наотрез отказалась ему помогать. Скорее, наоборот. Во втором периоде кошмарный вечер российского вратаря продолжился, но стал более изощрённым – «короли» забивали так, что шансов отразить хоть один из этих бросков не было бы у любого голкипера мира. Мур забросил из слота, забив аккурат от крестовины, а Жанно и Байфилд закатывали шайбу уже в пустые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кемпе (Хелениус, Жанно) – 03:03     2:0 Копитар (Кузьменко, Даути) – 14:39 (pp)     3:0 Кузьменко (Копитар) – 19:55     4:0 Мур (Дано, Фёгеле) – 25:58     5:0 Жанно (Тюркотт, Даути) – 26:49     6:0 Байфилд (Фиала) – 28:41     6:1 Орлов (Чатфилд, Стэнковен) – 34:17     7:1 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 58:03     7:2 Янковски (Робинсон, Морроу) – 58:11    

В оставшееся время, которое уже стало формальностью, гол забил ещё один россиянин – Дмитрий Орлов броском от синей линии сократил отставание, но помочь этим своей команде уже было нельзя. К слову, для Дмитрия этот гол стал первым с 29 декабря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

7:2 – уверенная победа «Лос-Анджелеса», которая на короткое время вывела их на второе место в дивизионе. Пётр Кочетков доиграл матч до самого конца, несмотря на то что пропустил аж семь шайб, и установил собственный антирекорд – семи шайб в НХЛ российский голкипер ещё не получал.

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