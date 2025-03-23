«В «Ак Барсе» мне сказали чёткое «нет». «Нефтехимик» открыл ещё одну молодую звезду в КХЛ

21-летний Никита Хоружев из «Нефтехимика» – одно из главных открытий этого регулярного сезона. У Хоружева 32 (15+17) результативных балла в 66 матчах, он третий бомбардир своей команды следом за опытными Андреем Белозёровым и Евгением Митякиным. Молодой хоккеист обошёл в бомбардирской гонке, к примеру, североамериканских легионеров Жана-Себастьена Ди и Райли Барбера, а также Вячеслава Лещенко.

Особенно здорово Хоружев начал проявлять себя ближе к концовке сезона. Как, впрочем, и весь «Нефтехимик». Никита вместе с Нижнекамском до последнего бился за плей-офф, но финишный спурт «волков» перечеркнула труднообъяснимая осечка в матче с «Ладой». В беседе с «Чемпионатом» Хоружев попытался объяснить причины чудесного преображения «Нефтехимика» в последние два месяца, рассказал об эмоциях команды после игры в Тольятти и поделился личными планами на будущее.

Никита Хоружев Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

«Сами виноваты: нужно было добирать очки, а не надеяться на осечки конкурентов»

– Какие эмоции от победы над «Адмиралом»?

– Разумеется, положительные. Выиграли, порадовали болельщиков.

– Тяжело находить мотивацию, когда турнирного значения у матчей уже нет?

– Нет, не тяжело. Мотивация побеждать всегда есть. Мы хотим прогрессировать как команда, поправлять отдельные мелочи в нашей игре, расти как коллектив. И на хорошей ноте завершить сезон.

– То есть встречи в концовке чемпионата для вас важны и с прицелом на следующий?

– Естественно. Доказать самим себе прежде всего, что мы можем.

– Как на команде сказался матч в Тольятти?

– Что тут скажешь. Были в шоке, не такого, конечно, ожидали. Никто такого исхода не ожидал. Но это жизнь, это хоккей. Никто не сдался после этого. Не было такого, что спустя рукава теперь доигрывать сезон. Сразу собрались и решили, что надо завершать на хорошей ноте, каким бы ни был итог в турнирной таблице. Старались играть на победу в любом случае.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

– Смотрели встречу «Сибири» и «Барыса»?

– Наблюдали. Не то чтобы специально собирались ради этого всей командой, у нас была тренировка в этот момент, но следили за счётом, отслеживали, что там происходит.

– Надеялись на три поражения Новосибирска подряд либо уже отпустили ситуацию?

– От нас в этом моменте уже ничего не зависело, надо было самим где-то добирать очки, а не надеяться на осечки конкурентов. Сами виноваты.

– Что произошло в матче с «Ладой»? Постфактум уже есть понимание?

– Честно, трудно сказать, до сих пор непонятно. Наверное, со стороны виднее, экспертам, аналитикам. Возможно, всё вместе, и перенастрой, и усталость сказались. Тренерский штаб анализировал ситуацию, но у меня нет пока понимания.

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«Больше не лимитчик, просто так в состав не попаду. Надо доказывать игрой»

– Так или иначе, последний месяц «Нефтехимик» играл на уровне лучших команд лиги – серии побед, успехи в матчах с фаворитами турнира. Почему так не удавалось играть ранее и за счёт чего перестроились?

– Начинали сезон мы как раз здорово, если помните, мы были в лидерах Восточной конференции в первую неделю, смотрелись очень хорошо. Потом пошли травмы, чуть потеряли нить игры. И дальше, уже как снежный ком посыпались на нас эти поражения, одно за другим.

Вроде бы ближе к весне нащупали свою игру. Вера появилась в себя, в команду, друг в друга. Выигрывали на характере тяжёлые встречи с сильными соперниками.

ХК «Нефтехимик» Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

– Стоит отметить и ваш личный прогресс. За счёт уверенности в себе?

– Уже на протяжении всего чемпионата играю, выступаю в основе, чаще всего с одними и теми же партнёрами. Дают игровое время, поэтому получается приносить пользу команде. И голами, набранными очками, и не только.

– Это ваш первый полноценный сезон во взрослом хоккее. Удалось переключиться ментально, что скидок на возраст больше нет?

– Разумеется. Я выходил раньше в отдельных играх, но именно в этом году стал полноценным игроком основы. И надо доказывать делом, что достоин играть. Я уже больше не лимитчик, просто так в состав не попаду. Надо доказывать игрой. Я и сам это понимал, к тому же мне тренеры об этом напомнили ещё раз в начале сезона. Стараюсь не подводить.

– Ваши сильные качества – скорость? Как в катании, так и в принятии решений.

– Наверное, опять же, со стороны виднее. Удалось забить голы в быстрых отрывах недавно, значит, выделяюсь скоростью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

– У вас часто получается забивать топ-клубам – были шайбы в матчах с московским «Динамо», с «Ак Барсом» и со «Спартаком». Больше настраиваетесь на такие игры, желание показать себя в больших встречах?

– Нет, настрой всегда один – на победу. Но когда-то складывается всё, получается забить. Когда-то – нет. С «Адмиралом» тоже было несколько моментов, реализовать не удалось. Всегда есть задача принести пользу команде, забить, отдать, но главное – в итоге победить.

– Чувствуете, что уже на вас начали обращать пристальное внимание в хоккейной среде? Вас отметили как лучшего новичка недели, про вас много говорили в хоккейных блогах.

– Не особо слежу за тем, что пишут и говорят в интернете, всё-таки у нас продолжается ещё сезон, и весь акцент на игре, на хоккее. Особого внимания поэтому не ощутил.

Никита Хоружев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Каждый хоккеист скажет, что есть мысли и цели сыграть в НХЛ»

– Вы не задрафтованный в НХЛ игрок. Есть мысли попробовать себя за океаном?

– Практически каждый хоккеист скажет, что есть такие мысли. Сыграть в НХЛ – это цель почти что для всех. Но прямо сейчас я об этом не думаю. Речи об этом пока не идёт.

– Возможно, отсутствие привязки к НХЛ через драфт – даже плюс? Есть возможность самому выбрать команду, в которой больше шансов пробиться в основной состав.

– Если спрашиваете о том, как лучше для игрока, быть задрафтованным или нет, то всё индивидуально. Так обобщать, что лучше, а что хуже, я не могу. В моём случае – как сложится, так сложится, я рад был бы любому исходу.

– Свою кандидатуру выставляли на драфт, общались с какими-либо клубами, следили за процедурой?

– Нет, это прошло мимо меня, я не следил. И на меня, насколько я знаю, не выходили.

– Один год вы играли в Казани. Было желание попробовать закрепиться в системе «Ак Барса»?

– В связи с переездом была возможность посмотреться в «Ак Барсе», но мне сказали тогда чёткое «нет». Поэтому поиграл сезон и вернулся домой в «Нефтехимик».

Никита Хоружев в матче с «Ак Барсом» Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

– Частая история для хоккеистов из Татарстана – ездить из Казани в Нижнекамск и обратно. С особым рвением сейчас выходите против «Ак Барса»? Доказать, что они были неправы.

– Такой мотивации нет, я так не рассуждаю. Мотивация прежде всего самому прогрессировать как игроку. Сравнивать себя с самим собой образца прошлых сезонов – только так можно расти и прогрессировать. Это главная мотивация.

«В Нижнекамске есть всё, что нужно — с досугом проблем никаких»

– «Нефтехимик» даёт много шансов молодым игрокам. Насколько вам комфортно в системе Олега Леонтьева?

– Всё понятно, комфортно. Есть доверие – это главное. Шансы дают, не бьют сразу по рукам, а если и ошибаемся, то указывают на ошибки, но всегда есть возможность исправиться.

– В следующем сезоне на вас будет совсем другая ответственность? Другое отношение к вам как к игроку.

– Наверное, но всё будет зависеть от меня. От того, как подведусь к сезону, как покажу себя на летних сборах. И как войду в сезон. Надеюсь, что всё будет хорошо.

– Пока что видите себя игроком «Нефтехимика»?

– Конечно. Мыслей уходить куда-то нет. У меня контракт на два года, планирую их отыграть в Нижнекамске.

– Наверняка ведь хочется побороться за Кубок Гагарина? А здесь вы не попали даже в плей-офф.

– Так мы будем бороться здесь за Кубок Гагарина. Были рядом с зоной плей-офф, а уже в плей-офф у всех есть шансы. Главное – подойти с нужным настроем к этим матчам.

Хоружев с партнёрами по «Нефтехимику» Фото: Эльвира Салимова, photo.khl.ru

– Если выбирать между игрой в топ-клубе, но в ротации, или игрой в Нижнекамске с достаточным количеством игрового времени, что предпочтёте?

– Конечно же, выберу «Нефтехимик». В любом случае выбрал бы, это родной город, родная для меня команда. И игровая практика на первом месте, особенно для молодого хоккеиста. Кого ни спросите – каждый ответит так же.

– Чем занимаетесь в свободное время? Есть стереотип, что Нижнекамск – суровый и скучный город.

– Нет, всё, что нужно, в Нижнекамске есть. На самом деле, и времени свободного не так много, чтобы куда-то ходить. Либо выезд, либо серия домашних матчей через день. В основном время уходит на отдых, на восстановление. Если и случается свободный выходной, то с досугом проблем никаких. И сходить есть куда, и покушать вкусно. Вообще, у нас и на базе отлично кормят, но и ресторанов в городе хороших достаточно. В кино можно сходить. Летом на Красный Ключ можно поехать.

– Есть любимые фильмы, сериалы?

– Если фильм, то «Интерстеллар». Из сериалов на первом месте – «Побег».

– Предпочтения в музыке?

– Меломан. Слушаю всё подряд.