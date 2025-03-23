Десант из «Трактора» или феномен из «Салавата»? 15 лучших игроков месяца в КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в последнем месяце, впечатлил больше всего. Поскольку предыдущие итоги мы подводили 22 февраля, в этом списке учитываются результаты игроков с 23 февраля.
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Джош Ливо
Разве могло здесь не оказаться человека, который на днях побил снайперский рекорд Сергея Мозякина в рамках одного сезона? Вопрос риторический. Сегодня Джош – главная звезда КХЛ, единственный игрок, преодолевший отметку 70 очков в этой регулярке, и главная надежда «Салавата» в плей-офф. Что касается этого месяца, то Ливо вновь был феноменален – в игре с ЦСКА, открывавшей рассматриваемый нами отрезок, он последний раз остался без очков, с тех пор проведя девятиматчевую результативную серию с 14 (7+7) голевыми действиями.
Шелдон Ремпал
Дебютный регулярный сезон канадца в КХЛ получился удачным – Шелдон закончил его на четвёртом месте в списке бомбардиров, уступив лишь Максиму Шабанову, Никите Гусеву и Джошу Ливо. И Ремпал мог бы набрать куда меньше, чем 61 очко, не проведи ударный заключительный месяц – в 10 матчах он совершил 13 (7+6) результативных действий, уйдя со льда без попадания в протокол лишь один раз.
Максим Шабанов
Максим не лучшим образом (по своим меркам) провёл предыдущий месяц, но, когда его воссоединили с Александром Кадейкиным и добавили к ним Никиту Коростелёва, всё стало ещё лучше – Шабанов выдал шестиматчевую результативную серию, за время которой набрал невероятные 14 (4+10) очков. А ещё забросил шайбу в стиле лакросс. Без голевых действий он остался лишь однажды – в игре со СКА.
Александр Кадейкин
Центральный нападающий продолжает переживать ренессанс после перехода из СКА – в этом месяце Кадейкина воссоединили с Максимом Шабановым, что привело Александра к установлению нового личного рекорда результативности. Всего в девяти матчах в этом месяце 31-летний форвард набрал 10 (6+4) очков, а общий показатель составил 46 голевых действий.
Константин Окулов
Интересно, что было бы, проведи Константин всю регулярку так, как он отыграл половину сезона в «Авангарде» – с момента обмена из ЦСКА Окулов набрал 30 очков в 31 матче. Шёл бы он в таком темпе и раньше, попал бы в топ-5 бомбардиров. Может, так будет в следующем сезоне, а пока последний месяц гладкой части чемпионата он провёл с 10 (4+6) результативными действиями в 10 играх.
Виталий Кравцов
За этот месяц Виталий ушёл без результативных действий всего в одном матче – его остановил «Ак Барс». А вот остальные соперники (среди которых, к слову, позже ещё раз оказались казанцы), не смогли найти противоядия против Кравцова – 25-летний форвард, проведший лучший сезон в карьере, в оставшихся семи играх набрал 10 (4+6) очков.
Никита Коростелёв
После обмена из «Северстали» Никита играл не очень результативно, пока не оказался в одном звене с лидерами челябинцев Максимом Шабановым и Александром Кадейкиным – за семь матчей с ними Коростелёв набрал 9 (4+5) очков, которые и являются его итоговым результатом на месячном отрезке с восемью играми.
Вадим Шипачёв
Лучший бомбардир в истории КХЛ и не думает сбавлять обороты – в Минске Вадим провёл самую результативную регулярку за время ухода из московского «Динамо», а за последний месяц ушёл без голевых действий всего дважды за 12 матчей, в которых в общей сложности он набрал 13 (5+8) очков. А в игре с «Сочи» Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по результативности для игроков возрасте 37+. До 1000 очков в рамках регулярки+плей-офф Шипачёву осталось внести своё имя в протокол всего 24 раза.
Андрей Светлаков
В этом месяце форвард провёл восемь матчей, в которых ни разу не ушёл со льда без результативного действия – Светлаков выдал, пожалуй, лучший отрезок в карьере, набрав по его ходу 10 (2+8) очков. В том числе и благодаря этому Андрей провёл самый результативный сезон на профессиональном уровне, отметившись 39 голевыми действиями.
Даниил Гутик
23-летний нападающий в этом сезоне превратился не только в безоговорочного лидера «Адмирала», но и в одну из главных звёзд лиги. Накануне плей-офф Гутик находится в невероятной форме – за девять матчей в этом месяце он остался без результативных действий всего дважды. А в остальных восьми играх его было не удержать – на счету Даниила 10 (5+5) очков, которые позволили ему войти в топ-25 бомбардиров КХЛ.
Никита Гусев
Первые два матча заключительного месяца регулярки второй бомбардир сезона провёл без набранных очков, зато потом разыгрался – в оставшихся девяти играх он совершил 12 (6+6) результативных действий, благодаря чему в бомбардирской гонке вперёд пропустил только Джоша Ливо.
Байрон Фрейз
По ходу этого сезона канадца нельзя было назвать результативным игроком, однако в последнем месяце он стал настоящей машиной по набору очков – на отрезке в девять матчей в активе Байрона 10 (6+4) голевых действий, что является почти третью от общего результата в 33 очка. Интересно, сохранит ли Фрейз такой темп и в плей-офф.
Аркадий Шестаков
29-летний форвард, в этом сезоне впервые оказавшийся вне Казахстана, сразу же провёл лучший сезон в кэхаэловской карьере. Самая концовка регулярки Аркадию, как и практически всему «Адмиралу», не удалась, однако ещё какие-то 10 дней назад Шестаков шёл с результатом 7 (4+3) очков в шести матчах. В оставшихся трёх играх он остался без результативных действий, однако в целом месяц для Аркадия вышел достойным.
Максим Комтуа
Канадский нападающий превратился в эдакого Брэда Маршана для КХЛ – Комтуа является серьёзной занозой для соперников, регулярно залезая им под кожу. А ещё он регулярно набирает очки – в 11 матчах последнего месяца в его активе 9 (5+4) результативных действий, благодаря чему он смог добраться до отметки в 50 очков в первом же сезоне в России.
Максим Соркин
Под руководством Ильи Воробьёва Максим стал полноценным лидером армейцев и провёл лучший сезон в карьере, впервые преодолев планку в 50 очков. Общие 54 результативных действия сложились в том числе и благодаря ударному последнему месяцу – в заключительных 12 матчах регулярки Соркин 12 (2+10) раз участвовал в голевых атаках своей команды.