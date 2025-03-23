Две суперсерии уже в первом раунде! Все пары плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ официально завершён, все пары плей-офф определены. Рассказываем, кто с кем сыграет в первом раунде. Напомним, старт первых матчей намечен на 26 марта.

Западная конференция

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8)

Матчи: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля.

«Локомотив» весь год был лучшей командой лиги и досрочно стал победителем регулярки. Пожалуй, самая предсказуемая серия первого раунда будет между ярославцами и «Торпедо». Нижегородцы, конечно, постараются пободаться с хорошо отлаженной машиной Игоря Никитина, но очень сомнительно, что их хватит более чем на одну-две победы.

«Динамо» М (2) — СКА (7)

Матчи: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля.

Это будет грандиозная битва уже в первом раунде. Да, многое говорит за команду Алексея Кудашова, а СКА, особенно в концовке регулярки, не выглядел командой, которая способна на серьёзные свершения в плей-офф, но и «Динамо» для СКА, и СКА для «Динамо» — очень сильные раздражители, и лёгкой прогулки здесь не будет. Хотя подавляющее преимущество в регулярной серии (5-1 в пользу бело-голубых) говорит об обратном, но в плей-офф всё начнётся с нуля.

«Спартак» (3) — «Северсталь» (6)

Матчи: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля.

«Северсталь» избежала встречи с московским «Динамо», выбив СКА с шестого места в конференции, и будет играть со «Спартаком». Это повторение прошлогодней серии, когда красно-белые не испытали проблем с череповчанами, обыграв их в пяти матчах. Вот только в этом году команды выглядят куда более равными, да и в регулярке они сыграли вничью (каждый взял по две домашние встречи). Ждём, что эта серия станет украшением первого раунда и будет полна голов и яркого атакующего хоккея.

«Динамо» Мн (4) — ЦСКА (5)

Матчи: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля.

Армейцы в заключительном матче смогли прервать серию поражений, но лишь с трудом одолели разобранный «Витязь». Проблем у ЦСКА хватает – и травма Виталия Абрамова, и отстранение Владислава Каменева из-за обнаружения допинга, а ведь это лидеры команды. С такими вводными проблем в плей-офф не избежать. Тем более минское «Динамо», даже с учётом недавнего недолгого спада – крайне серьёзный соперник, у которого есть все шансы впервые в истории не просто попасть в плей-офф, а пройти дальше первого раунда.

Восточная конференция

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8)

Матчи: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля.

«Трактор» впервые с 2012 года стал лучшей командой Востока по итогам регулярки, и абсолютно заслуженно. Однако первое место не помогло избежать некоторых неудобств, а именно долгих перелётов во Владивосток. Вряд ли в Челябинске сильно обрадовались такому раскладу, но что поделать. Леонид Тамбиев уже однажды устроил сенсационную победу «Адмирала» в серии с «Салаватом», посмотрим, получится ли у него провернуть что-то подобное ещё раз. Хотя атака «Трактора», конечно, должна взять верх.

«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7)

Матчи: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля.

Эту пару определило поражение «Адмирала» в последнем матче с «Нефтехимиком». Новосибирску от этого не легче – команда весь сезон идёт нестабильно, хотя временами и способна выдавать сильные отрезки. «Сибирь» точно способна сделать эту серию интересной, но прыгнуть выше головы с таким мощным соперником будет крайне непросто.

«Металлург» (3) — «Авангард» (6)

Матчи: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля.

Даже немного жаль, что такая суперсерия выпала уже в первом раунде. «Авангард» пережил все свои кошмары первой половины сезона и залетает в плей-офф на пике с 14 победами в последних 16 матчах. Ещё и Владимир Ткачёв недавно вернулся в состав. У действующего чемпиона дела идут похуже – MVP плей-офф прошлого сезона получил повреждение, и пока неясно, в какой форме он подойдёт к старту плей-офф. А чтобы был шанс обыграть «Авангард», вратарь «Магнитки» должен быть безупречен.

«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5)

Матчи: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля.

Второй год подряд эти команды встретятся в первом раунде – прошлой весной «Автомобилист» начал своё лучшее кубковое выступление в истории КХЛ с сенсационной победы над Казанью, завершив карьеру Зинэтулы Билялетдинова и вызвав масштабную перестройку «Ак Барса».

При Гатиятулине многие игроки «Ак Барса» добились существенного прогресса, хотя регулярку команда прошла неровно. Впрочем, то же можно сказать и об «Автомобилисте», так что серия должна получиться упорной. Екатеринбуржцы попробуют подтвердить свой статус топ-клуба ещё одним долгим походом в плей-офф, Казань – вернуть должок за прошлый год.