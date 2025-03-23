Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ — 2025, расписание матчей, все пары первого раунда Кубка Гагарина

Две суперсерии уже в первом раунде! Все пары плей-офф КХЛ
Елена Кузнецова
Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ — 2025
Аудио-версия:
Комментарии
Регулярный чемпионат остался позади, впереди всё самое интересное.

Регулярный чемпионат КХЛ официально завершён, все пары плей-офф определены. Рассказываем, кто с кем сыграет в первом раунде. Напомним, старт первых матчей намечен на 26 марта.

Расписание матчей плей-офф КХЛ

Западная конференция

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8)

Матчи: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля.

«Локомотив» весь год был лучшей командой лиги и досрочно стал победителем регулярки. Пожалуй, самая предсказуемая серия первого раунда будет между ярославцами и «Торпедо». Нижегородцы, конечно, постараются пободаться с хорошо отлаженной машиной Игоря Никитина, но очень сомнительно, что их хватит более чем на одну-две победы.

Материалы по теме
Первая пара плей-офф КХЛ уже известна. Что «Торпедо» может противопоставить «Локомотиву»?
Первая пара плей-офф КХЛ уже известна. Что «Торпедо» может противопоставить «Локомотиву»?

«Динамо» М (2) — СКА (7)

Матчи: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля.

Это будет грандиозная битва уже в первом раунде. Да, многое говорит за команду Алексея Кудашова, а СКА, особенно в концовке регулярки, не выглядел командой, которая способна на серьёзные свершения в плей-офф, но и «Динамо» для СКА, и СКА для «Динамо» — очень сильные раздражители, и лёгкой прогулки здесь не будет. Хотя подавляющее преимущество в регулярной серии (5-1 в пользу бело-голубых) говорит об обратном, но в плей-офф всё начнётся с нуля.

«Спартак» (3) — «Северсталь» (6)

Матчи: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля.

«Северсталь» избежала встречи с московским «Динамо», выбив СКА с шестого места в конференции, и будет играть со «Спартаком». Это повторение прошлогодней серии, когда красно-белые не испытали проблем с череповчанами, обыграв их в пяти матчах. Вот только в этом году команды выглядят куда более равными, да и в регулярке они сыграли вничью (каждый взял по две домашние встречи). Ждём, что эта серия станет украшением первого раунда и будет полна голов и яркого атакующего хоккея.

«Динамо» Мн (4) — ЦСКА (5)

Матчи: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля.

Армейцы в заключительном матче смогли прервать серию поражений, но лишь с трудом одолели разобранный «Витязь». Проблем у ЦСКА хватает – и травма Виталия Абрамова, и отстранение Владислава Каменева из-за обнаружения допинга, а ведь это лидеры команды. С такими вводными проблем в плей-офф не избежать. Тем более минское «Динамо», даже с учётом недавнего недолгого спада – крайне серьёзный соперник, у которого есть все шансы впервые в истории не просто попасть в плей-офф, а пройти дальше первого раунда.

Материалы по теме
Дело Каменева — серьёзный удар по ЦСКА. Строить иллюзий в плей-офф армейцам не нужно
Дело Каменева — серьёзный удар по ЦСКА. Строить иллюзий в плей-офф армейцам не нужно

Восточная конференция

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8)

Матчи: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля.

«Трактор» впервые с 2012 года стал лучшей командой Востока по итогам регулярки, и абсолютно заслуженно. Однако первое место не помогло избежать некоторых неудобств, а именно долгих перелётов во Владивосток. Вряд ли в Челябинске сильно обрадовались такому раскладу, но что поделать. Леонид Тамбиев уже однажды устроил сенсационную победу «Адмирала» в серии с «Салаватом», посмотрим, получится ли у него провернуть что-то подобное ещё раз. Хотя атака «Трактора», конечно, должна взять верх.

«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7)

Матчи: 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 и 8 апреля.

Эту пару определило поражение «Адмирала» в последнем матче с «Нефтехимиком». Новосибирску от этого не легче – команда весь сезон идёт нестабильно, хотя временами и способна выдавать сильные отрезки. «Сибирь» точно способна сделать эту серию интересной, но прыгнуть выше головы с таким мощным соперником будет крайне непросто.

«Металлург» (3) — «Авангард» (6)

Матчи: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля.

Даже немного жаль, что такая суперсерия выпала уже в первом раунде. «Авангард» пережил все свои кошмары первой половины сезона и залетает в плей-офф на пике с 14 победами в последних 16 матчах. Ещё и Владимир Ткачёв недавно вернулся в состав. У действующего чемпиона дела идут похуже – MVP плей-офф прошлого сезона получил повреждение, и пока неясно, в какой форме он подойдёт к старту плей-офф. А чтобы был шанс обыграть «Авангард», вратарь «Магнитки» должен быть безупречен.

Материалы по теме
Американские папаши. Почему тренеры из Канады быстро подмяли под себя КХЛ?
Американские папаши. Почему тренеры из Канады быстро подмяли под себя КХЛ?

«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5)

Матчи: 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля.

Второй год подряд эти команды встретятся в первом раунде – прошлой весной «Автомобилист» начал своё лучшее кубковое выступление в истории КХЛ с сенсационной победы над Казанью, завершив карьеру Зинэтулы Билялетдинова и вызвав масштабную перестройку «Ак Барса».

При Гатиятулине многие игроки «Ак Барса» добились существенного прогресса, хотя регулярку команда прошла неровно. Впрочем, то же можно сказать и об «Автомобилисте», так что серия должна получиться упорной. Екатеринбуржцы попробуют подтвердить свой статус топ-клуба ещё одним долгим походом в плей-офф, Казань – вернуть должок за прошлый год.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android