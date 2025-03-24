Мичков выбил 50 очков в первом же сезоне НХЛ! Но его «Филадельфия» — безнадёжна

Противостояние Коннора Бедарда и Матвея Мичкова при определённых обстоятельствах могло бы стать новой эпохальной дуэлью в НХЛ, но пока ни суперзвёздные новички лиги, ни их клубы не показывают должного уровня. Впрочем, возможно, здесь всё ещё впереди, а пока Бедард и Мичков провели второй в истории матч друг против друга.

Россиянин сделал первый ход – голевая передача. На четвёртой минуте Мичков поучаствовал в шайбе Драйсдейла, открывшей счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Чикаго» быстро отыгрался и вышел вперёд. Марун и Велено в течение минуты оформили камбэк «чёрных ястребов». Впрочем, уже через 12 секунд после второго гола хозяев счёт снова был равным. Спенсер Найт пропустил лёгкий гол после броска Санхайма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В этой шайбе второстепенным ассистом поучаствовал Мичков, оформивший дубль из передач и набравший таким образом 50-е очко в сезоне. 20+30 в дебютном сезоне НХЛ – вполне гроссмейстерская отметка. Но в конкурсе новичков-бомбардиров Матвей всё равно пока уступает Хатсону и Селебрини.

После этого «Филадельфия» во всё том же первом периоде вышла вперёд, но под занавес отрезка наконец напомнил о себе и Бедард. Коннор подхватил шайбу после выигранного вбрасывания, сместился в центр и нанёс потрясающий бросок в верхний угол – Иван Федотов выручить не смог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

20-й гол канадского некствана, по этому показателю он сравнялся с Мичковым в нынешнем сезоне. А вот передач у Бедарда чуть побольше, и 36-ю в сезоне Коннор заработал в эпизоде с пятым (как позже выяснилось – победным) голом «Чикаго».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во второй половине матча, которая получилась совсем не такой результативной, как первая, «Филадельфия» отыграла только одну шайбу, тогда как «Чикаго» забил Федотову ещё дважды. Да, Джон Торторелла заставил Ивана испить всю чашу до дна, как недавно произошло с Петром Кочетковым в «Каролине».

Битва аутсайдеров Востока и Запада НХЛ закончилась победой «Чикаго», который прервал семиматчевую серию поражений. Бедард и Мичков неплохо себя проявили, набрав по два очка, но лучшие времена этих больших талантов, несомненно, ещё впереди.