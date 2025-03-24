«Динамо» сильнее, но СКА – хитрее? Чего ждать от самой яркой серии Запада КХЛ

Накануне, 23 марта, в Континентальной хоккейной лиге определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ. Концовка регулярного чемпионата преподнесла нам две суперпары уже на самом старте розыгрыша Кубка Гагарина – 2025: в Западной конференции отношения выяснят московское «Динамо» и СКА, а на Востоке в жарком противостоянии сойдутся «Авангард» и действующий чемпион КХЛ магнитогорский «Металлург».

Интересно, что на финише регулярки судьба определения первого соперника динамовского коллектива по плей-офф лежала в руках самой команды Алексея Кудашова. В последней встрече 68-матчевого марафона бело-голубым нужно было на выезде обыгрывать «Северсталь», чтобы избежать свидания со СКА в первом раунде. Однако москвичи провалили встречу в Череповце, уступив по броскам в створ 18:41 и абсолютно закономерно проиграв – 2:3.

Благодаря этому результату «Северсталь» прервала 12-матчевую серию поражений во встречах с «Динамо» и переместилась на шестую строчку в Западной конференции, сумев выйти на «Спартак». В свою очередь, давно обеспечившие себе вторую строчку в конференции динамовцы получили в соперники по первому раунду опустившийся на седьмое место СКА.

Противостояние динамовского и армейского коллективов должно стать самым ярким в первом раунде плей-офф как минимум в Западной конференции. Всё дело в том, что здесь нет и не может быть фаворита серии. Многие журналисты и эксперты на входе в плей-офф отдают предпочтение клубу из столицы России, однако реальность может получиться совершенной иной.

Динамовцы действительно прошли регулярный чемпионат ровнее своего оппонента, да и в сезонной серии выглядели намного успешнее. В регулярке команды провели шесть очных матчей, пять из которых остались за подопечными Кудашова. Причём в сезонной серии бело-голубые проявляли недюжинный характер, раз за разом одерживая волевые победы над принципиальным оппонентом.

Любопытно, что волевые победы динамовцы добывали на любой вкус и цвет, словно тестируя, из какой ситуации способны успешно выбираться в матчах со СКА. Судите сами: в первой встрече бело-голубые победили с 0:1, во второй – с 1:3, в третьей – с 0:3. Единственную победу над «Динамо» в минувшей регулярке армейцы одержали в четвёртом очном матче, забив в овертайме в формате 3х3. Но в дальнейшем динамовцы ещё дважды подряд сломили сопротивление СКА.

Вроде бы подобный опыт должен вселять уверенность во всех тех, кто отдаёт свои симпатии столичному коллективу. Но расхожая фраза «плей-офф – это совершенно другое соревнование» как нельзя лучше подходит к анализу стартовых позиций в этой паре. СКА совершенно не так прост, как может кому-то показаться. В последний месяц перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина армейский клуб, очевидно, изменил подход к игре.

У армейцев по-прежнему хватает уязвимостей, которыми обладающие качественным и ровным подбором игроков динамовцы должны пользоваться, но невооружённым взглядом заметно, как игроки СКА стараются играть в более закрытый хоккей, нежели раньше. Особенно захватив лидерство в счёте. Не всегда получается – пример тому матч в Екатеринбурге. Но они пытаются, прекрасно осознавая свои слабые стороны. Это уже не тот развесёлый клуб, который может легко отдать преимущество в три шайбы, просто прекратив обороняться по ходу встречи. Сейчас СКА пытается играть в тот хоккей, который куда больше похож на хоккей плей-офф.

Скамейка СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Вне всяких сомнений, одной из ключевых интриг предстоящей серии станет вратарское противостояние Максима Моторыгина и Егора Заврагина. 22-летний голкипер московского «Динамо» добился огромного прогресса в нынешнем сезоне, сумев поднять свою игру на качественно иной уровень. Сначала молодой россиянин вчистую выиграл конкуренцию у Хантера Миски, а затем воспользовался своим шансом после травмы Владислава Подъяпольского. На стыке февраля и марта Моторыгин сыграл в 11 матчах подряд, показав на этом отрезке игру высочайшего уровня.

Есть в активе Максима уже и матчи плей-офф КХЛ. Год назад волею обстоятельств он также начинал розыгрыш Кубка Гагарина в качестве первого номера «Динамо», но тогда за его спиной висела тень Ильи Коновалова. Как только Моторыгин допустил несколько срывов в серии с минским «Динамо», тренерский штаб бело-голубых сделал ставку на более опытного Коновалова, о чём впоследствии должен был очень сильно пожалеть. Теперь спрогрессировавший и набравшийся опыта Моторыгин вновь отправляется в плей-офф в качестве первого номера «Динамо».

Максим Моторыгин и Евгений Кузнецов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что касается Подъяпольского, то его статус остаётся неясным. Со своей стороны можно только констатировать очевидную картину: во вчерашнем матче с «Северсталью» Владислава не было даже в резерве. Пожалуй, во всей КХЛ было бы сложно найти вратаря, на фоне которого Моторыгин обладал бы куда более солидным опытом выступления на высшем уровне. Однако в серии со СКА произойдёт именно такая ситуации, ведь армейский клуб отправляется в плей-офф с 19-летним Егором Заврагиным в качестве первого номера.

В ходе регулярного чемпионата вратарское положение в СКА успело превратиться в настоящую мем-историю. Роман Ротенберг производил замены голкиперов при каждом удобном случае, и долгое время было абсолютно непонятно, кто же является первым номером СКА. Под занавес регулярки ситуация с этим вопросом стабилизировалась: Заврагин набрал хорошую форму и точно начнёт плей-офф в роли основного голкипера армейцев.

Пикантности и без того интересному противостоянию двух молодых голкиперов добавляет тот факт, что в прошлом году Егор выступал в системе «Югры», где тренером вратарей был белорусский специалист Артём Яцкевич. В нынешнем сезоне этот специалист входит в тренерский штаб московского «Динамо», отвечая за подготовку как раз Моторыгина.

За несколько дней до начала плей-офф СКА вроде как «понёс» огромную потерю в своём составе. На следующий день после поражения в Екатеринбурге армейский клуб внёс в список травмированных капитана команды Александра Никишина. 23-летний защитник является главной атакующей опцией СКА при розыгрыше большинства, да и вообще его значение для армейской команды невозможно переоценить. К тому же Никишин уже давно успел стать настоящей головной болью для «Динамо»: всего за три года выступлений в Санкт-Петербурге Александр набрал 15 (5+10) очков в играх с москвичами, став лучшим защитником-бомбардиром СКА в истории встреч с бело-голубыми.

Никита Буруянов и Александр Никишин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

По некоторым данным, срок восстановления Никишина на данный момент намечен на 10 апреля. Таким образом, Александр мог бы пропустить всю серию первого раунда плей-офф КХЛ. Безусловно мы все искренне желаем одному из лучших игроков лиги здоровья и только здоровья, однако армейский клуб в нынешнем сезоне так много хитрил с темой состояния своих игроков, в том числе недавно и как раз с Никишиным, что вряд ли хоть кто-то удивится появлению капитана СКА на льду уже в первом матче серии плей-офф. Благо врачи армейцев хорошо знают свою работу и обладают чудесным опытом исцеления хоккеистов даже от сотрясения мозга в наикратчайшие сроки.

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А вот с Евгением Кузнецовым ситуация куда интереснее. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон» пропустил ровно месяц и вернулся в строй в последнем матче регулярки. Но его возвращение на лёд в Нижнем Новгороде точно не получилось триумфальным. В третьем периоде он не забил буллит в ворота Ивана Кульбакова, после чего не выходил на лёд во время овертайма.

«Будет УЗИ, МРТ, проверим, поймём. Нет ответа на этот вопрос», – ответил Ротенберг о причинах отсутствия Евгения в дополнительное время.

Иван Кульбаков, Китон Томпсон и Евгений Кузнецов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Дебютный плей-офф в России будет проводить канадский форвард бело-голубых Максим Комтуа. 26-летний нападающий тяжело начинал свой первый сезон в лиге, потратив около полутора месяцев на адаптацию к новым условиям. Но потом Комтуа стал едва ли не самым ярким игроком в составе бело-голубых. Максим притягивает к себе внимание буквально при каждом своём появлении на льду, однако есть в этой истории и негативные оттенки.

В КХЛ Комтуа зарекомендовал себя игроком высочайшего уровня, умеющим организовать гол едва ли не из ничего, но его эмоциональные срывы и выходки уже успели несколько раз стать камнем преткновения для его команды. Можно не сомневаться, что в серии плей-офф Захар Бардаков и Ко постараются не раз и не два спровоцировать канадского форварда на необдуманные поступки. И весь вопрос заключается в том, сумеет ли Кудашов достучаться до своего хоккеиста, направив его эмоции в правильное русло.

Максим Комтуа (на льду) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В предстоящем сражении «Динамо» и СКА будет интересно посмотреть ещё и за тем, как смогут проявить себя те хоккеисты москвичей, которые ранее выступали за армейцев с берегов Невы, но затем угодили в опалу и были отправлены с глаз долой из сердца вон. Так в разное время в Санкт-Петербурге произошло с Подъяпольским, Никитой Гусевым, Игорем Ожигановым, Артёмом Сергеевым и Даниилом Пыленковым.

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Да и сам Кудашов вряд ли позабыл о своём пребывании в СКА. Теперь перечисленные игроки являются ключевыми в его колоде в «Динамо» и наверняка должны быть предельно мотивированы в этой серии. Кстати, ранее выступал за армейцев Невы и Артём Швец-Роговой, однако его история расставания с прежним клубом всё-таки получилась иной.

На кону в серии «Динамо» и СКА стоит очень многое. Различных подоплёк можно найти ещё очень много. Но фактически встречаются две команды, у которых нет права на ошибку. Кто вылетает, тот с огромной степенью вероятности отправляется в масштабную перестройку. Жаркая серия начнётся в четверг, 27 марта, в Москве на льду «ВТБ Арены».