«Трактору» не стоит бояться перелётов во Владивосток. На дороге к Кубку это не препятствие

Последний день регулярного чемпионата КХЛ удивил тем, что «Адмирал» опустился на восьмую строчку на Востоке. Всё было в руках подопечных Леонида Тамбиева – им необходимо было набрать всего лишь одно очко в двух матчах с «Нефтехимиком», которому, в свою очередь, уже ничего от сезона было не нужно.

И тем не менее – два поражения в основное время, и мы получили уже другие пары плей-офф. «Сибирь» отправляется к «Салавату Юлаеву», а команда из Владивостока сыграет с «Трактором». Кому-то в этом плане может быть обидно за подопечных Бенуа Гру. Выигрывать конференцию, чтобы получить дальневосточный выезд… Однако переживать за Челябинск не стоит. История КХЛ доказывает, что по-настоящему чемпионскую команду такой старт только закаляет.

Чемпионская раздевалка «Магнитки» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Металлург»-2024 и «Ак Барс» – 2018. Что их объединяет? Обе команды взяли Кубок Гагарина, сыграв в первом раунде плей-офф с «Амуром». Добавим сюда ещё и «Ак Барс» образца 2023 года, который уступил в седьмом матче финала ЦСКА, а во втором раунде долго пытался сломить сопротивление «Адмирала». На эти примеры наверняка теперь будут засматриваться в Челябинске, которому предстоит впервые в истории клуба ощутить, что такое по-настоящему «самолётные ноги» в матчах на вылет. Топ-клубы опасаются пересечений с дальневосточными командами не столько из-за прямого риска проиграть Владивостоку или Хабаровску. Большие клубы куда больше переживают насчёт того, как скажутся долгие перелёты со сменой часовых поясов на состоянии команды на дистанции. Особенно это актуально сейчас, в эпоху перекрёстного плей-офф, когда во втором круге «Трактор» сыграет с клубом из Западной конференции.

О том, что текущая схема розыгрыша Кубка Гагарина не совсем справедлива к командам из Восточной конференции, говорил в недавнем интервью «Чемпионату» генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Он предлагал вводить перекрестный плей-офф уже с первого раунда, иначе как выходит – пока столичные команды порой даже не выезжают за пределы московского региона и окрестностей, казанцам и остальным грандам Востока приходится совершать марш-броски на тысячи километров. В случае с «Трактором» в этом году – на десятки тысяч. Пока что видится потенциальная встреча челябинцев в следующем раунде с минским «Динамо» или ЦСКА. И у кого будет преимущество в свежести в такой паре: у команды, которая только что вернулась с Дальнего Востока, или у тех, кто летал только час с небольшим?

Игроки ХК «Адмирал» Фото: ХК «Адмирал»

Не уверены, что Бенуа Гру и его команда довольны тем, как сложились итоги регулярного сезона. Наверняка в «Тракторе» уже готовились в спокойном темпе к встречам с «Сибирью», а тут в последний момент им выпал «Адмирал». Только повода для паники тоже нет никакого. Про чемпионские команды, которым не помешал дальневосточный выезд, мы уже писали в самом начале. Всего клубы с Дальнего Востока попадали до этого сезона в плей-офф семь раз. Четыре раза – «Адмирал», три выхода в решающую стадию на счету «Амура». И только у Владивостока есть история успеха. В 2023-м Леонид Тамбиев выбил в первом круге «Салават Юлаев». Лучше у «Адмирала» и общая статистика встреч в розыгрыше Кубке Гагарина – 10-18. У команды из Хабаровска полная катастрофа – 3-12. Причём две из трёх побед «Амур» одержал в прошлом году в серии с «Металлургом».

«Авангард» первым на себе прошёл испытание дальневосточным турне в плей-офф. И не испытал каких-то проблем. Уверенные 4-0 в 2012-м и стабильная игра вплоть до финала с московским «Динамо». Навряд ли спустя месяц с лишним на физической форме омичей сказалась именно встреча с «Амуром» в первом круге. С теплотой вспоминает сезон- 2013/2014 и «Металлург». Тогда под руководством легендарного Майка Кинэна магнитогорцы взяли свой первый Кубок Гагарина. А первые шаги к чемпионству та команда делала во Владивостоке. «Адмирал» вышел в плей-офф в свой дебютный сезон в лиге, но больше, чем на одну победу, «моряков» тогда не хватило. «Металлург» после матчей во Владивостоке безо всяких проблем разобрался поочередно с «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым», так что вряд ли Кинэн ругался на КХЛ, которая отправила его команду на побережье Тихого океана.

Матч «Адмирал» — «Металлург» Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

И только лишь два раза из семи команды, которые летали на Дальний Восток, вылетали в следующем раунде. Речь идёт про «Сибирь» образца сезона-2015/2016 и «Авангард» в сезоне-2016/2017. Но едва ли ключевая причина неудач Новосибирска и Омска была именно что в долгих перелётах. «Сибирь» попала в следующем круге на «Металлург» Ильи Воробьёва, который на всех парах мчался к чемпионству. При всем уважении к «снеговикам», ловить там изначально было нечего. История с «Авангардом» в 2017-м достойна внимания, поскольку в паре с «Ак Барсом» тогда не было явного фаворита. Омск под руководством Фёдора Канарейкина и Казань Зинэтулы Билялетдинова нос в нос закончили регулярный чемпионат – по 109 очков. И даже разность шайб практически идентичная – 156:127 и 155:127. Преимущество домашней площадки было у «Авангарда» за счёт правила дивизионов и «лишней» победы.

Казанцам в первом раунде достался «Салават Юлаев». Серьёзной борьбы в «зелёном дерби» не получилось – «Ак Барс» вынес Уфу в пяти играх и спокойно ждал соперника. «Авангарду» в серии с «Адмиралом» пришлось чуть сложнее. Владивосток зацепился за шестую встречу, что вынудило омичей второй раз летать к ним на «Фетисов Арену». И кто знает, возможно, здесь и сказался фактор свежести. По крайней мере, ключевой задел Казань оформила в первых двух матчах. «Ак Барс» взял две из двух встреч на выезде, после чего закрыл вопрос в шести матчах. Только вот даже Канарейкин ни в моменте, ни уже после окончания сезона (и своего увольнения) сетовать на поездки во Владивосток как на причину поражения не стал. Наоборот, говорил, что выжал из того «Авангарда» максимум и на большее рассчитывать было трудно. Так что, если «Трактор» Гру действительно достоин финала, «Адмирал» ему ничего не испортит.