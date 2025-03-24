КХЛ в России популярнее НХЛ, Пакетт рассказал, как давал присягу на русском. Итоги дня

А у Воробьёва и Никитина зарплаты больше, чем у Ротенберга.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 24 марта 2025 года.

КХЛ в России популярнее НХЛ

Континентальная хоккейная лига заняла второе место среди самых популярных спортивных соревнований в России в 2024 году. Об этом сообщает «Кинопоиск».

В топ-10 самых интересующих спортивных лиг вошло две хоккейные лиги. КХЛ заняла второе место, НХЛ стала шестой. Первую строчку заняла РПЛ.

Топ-10:

1. РПЛ.

2. КХЛ.

3. Кубок России по футболу.

4. Лига чемпионов.

5. Евро-2024.

6. НХЛ.

7. АПЛ.

8. Ла Лига.

9. Серия А.

10. Лига Европы.

Отметим, что данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей. При подсчёте учитывались запросы аудитории в интернете. Для того чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешёл по одной из ссылок и провёл на странице не менее двух минут.

Самым популярным в России хоккейным клубом оказался «Вашингтон». Топ-10 выглядит так:

1. «Вашингтон Кэпиталз».

2. «Авангард».

3. «Локомотив».

4. «Трактор».

5. СКА.

6. «Металлург» Магнитогорск.

7. «Салават Юлаев».

8. «Автомобилист».

9. «Ак Барс».

10. «Флорида Пантерз».

Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ

Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ. Как сообщает «Спорт-экспресс», сведения о доходах некоторых специалистов могут быть только приблизительными, поскольку у них в соглашениях прописаны бонусы за достижение определённых результатов. Доходы тренеров не ограничены потолком зарплат и могут иметь разную структуру. Все зарплаты указаны в миллионах рублей.

90 млн — Илья Воробьёв (ЦСКА).

85 млн — Игорь Никитин («Локомотив»).

70 млн — Андрей Разин («Металлург»), Роман Ротенберг (СКА).

65 млн — Ги Буше («Авангард»).

60 млн — Бенуа Гру («Трактор»).

48 млн — Андрей Мартемьянов («Амур»).

40 млн — Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Николай Заварухин («Автомобилист»), Алексей Жамнов («Спартак»), Алексей Кудашов («Динамо» М), Игорь Ларионов («Торпедо»), Дэвид Немировски («Барыс»).

35 млн – Сергей Звягин («Авангард»), Дмитрий Квартальнов («Динамо» Мн).

30 млн – Сергей Зубов («Сочи»), Михаил Кравец («Куньлунь»), Олег Леонтьев («Нефтехимик»).

26 млн – Андрей Козырев («Северсталь», Леонид Тамбиев («Адмирал»).

20 млн – Вячеслав Буцаев («Барыс»), Вадим Епанчинцев («Сибирь»), Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

15 млн – Олег Браташ («Лада»).

13 млн – Павел Десятков («Витязь»).

10 млн – Павел Зубов («Лада»), Галым Мамбеталиев («Барыс»).

Канадец из «Динамо» рассказал, как давал присягу на русском языке

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт ответил на вопрос, почему принял решение получить российское гражданство. Напомним, канадский хоккеист стал гражданином Российской Федерации в октябре 2024 года.

— Мы обсуждали эту возможность с клубом. И я решил, что для меня это будет плюсом. Может помочь и в профессиональном смысле, потому что будет возможность рассматривать меня не как легионера, и в бытовом плане, с национальным паспортом некоторые вопросы решаются проще и быстрее.

— Как выглядел для вас процесс натурализации?

— Главная трудность — пришлось собрать очень много бумаг, потом – подписать очень много бумаг. «Динамо» контролировало процесс и помогало мне на всех этапах, поэтому, кроме бюрократических аспектов, я не столкнулся с какими-то неимоверными испытаниями или проблемами. Уже на самой церемонии вручения паспорта я произнёс присягу, в которой обещал соблюдать Конституцию страны, уважать её культуру и историю, на русском языке.

— Как вам даётся изучение русского языка?

— Совсем не просто. Язык сложный, по крайней мере для англоговорящих. Говорить мне трудно, на слух воспринимаю лучше. Честно скажу, по ходу сезона сложно найти время на полноценные уроки. Свободного времени мало, график очень напряжённый, поэтому про серьёзное изучение языка речи сейчас не идёт. Пока только в полевых условиях, что само «прилипнет», — приводит слова Пакетта пресс-служба «Динамо».