Что случилось с «Коламбусом»? Уверенно шли в плей-офф НХЛ, а теперь – почти без шансов

«Айлендерс» и «Коламбус» — команды, которые продолжают цепляться за последние шансы на плей-офф. Да, оба коллектива не выглядят фаворитами в этой гонке, но в НХЛ может случиться всё, что угодно.

Более худшее положение сейчас у «Блю Джекетс», которые проиграли шесть игр подряд и усложнили ситуацию так, что теперь команде Дина Эвасона надо выдать убойный месяц, чтобы вновь рассчитывать на какие-то шансы.

Матч с «Айлендерс» после первого периода не сулил «жакетам» ничего хорошего – они полностью проиграли всю борьбу, отдали сопернику инициативу и пропустили две шайбы.

Во втором периоде гостям удалось сравнять счёт благодаря усилиям Фантилли и Дженнера, который забросил только вторую шайбу в нынешнем сезоне. Но на третий период «жакеты» вышли, вновь проигрывая, так как Андерс Ли за последней минуте вывел «островитян» вперёд.

Спас матч для «Коламбуса» Кирилл Марченко, который мощным щелчком от синей линии сравнял счёт. По радости игроков было видно, насколько эта шайба была важна для психологической уверенности.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но гости вообще могли не набрать очков – за девять секунд до конца третьего периода «Айлендерс» забросили четвёртую, но арбитры не засчитали гол из-за помехи вратаря. Причём момент получился слегка спорным, так как после небольшого контакта Палмьери с Мерзликиным прошло уже несколько секунд, и голкипер успел восстановить позицию.

В серии бросков Адам Фантилли принёс победу «Коламбусу» и помог команде прервать серию из шести поражений. На сегодняшний день «жакеты» отстают от зоны плей-офф на два очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А поможет ли эта победа команде Дина Эвасона? Пока непонятно, но календарь у «мундиров» очень сложный. К тому же вскрылись и проблемы, которые были замаскированы, но никуда не делись.

Во-первых, у «Коламбуса» очень короткая скамейка, а травмы преследовали лидеров почти весь сезон. Эта причина могла спровоцировать сбой в игре раньше, но на каких-то мотивационных парах команда ехала и держалась стойко и достойно. Сейчас многие начали возвращаться: Дженнер, Чинахов, Монахан. Но кто даст гарантию, что каждому из них не понадобится время для приведения себя в кондиции? А его ведь почти нет.

Во-вторых, менеджмент, который до последнего метался в мыслях, кем предстать на дедлайне (продавцом или покупателем), не сделал ровным счётом ничего. Если вы уж собрались побороться за плей-офф, то надо было искать пути усиления состава.

В-третьих, «Коламбус» потерял то, что приносило им победы с начала регулярки. Речь о высокой результативности. До серии поражений «мундиры» шли на шестом месте в лиги по среднему количеству заброшенных шайб в матче (3,33 за игру). В последних шести играх, не считая сегодняшней, этот показатель упал до 1,17 голов за игру – уверенное последнее место в лиге. При этом пропускать меньше «жакеты» не стали.