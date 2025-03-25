Не верьте стереотипам! «Ак Барс» и «Автомобилист» способны удивить в плей-офф КХЛ

Ровно так же, как все любители атакующего хоккея ждут вторую подряд серию между «Спартаком» и «Северсталью», многих расстроил тот факт, что вновь в первом раунде между собой встречаются «Ак Барс» и «Автомобилист». Без шуток про первый гол в шестом овертайме не обходится ни один обзор предстоящих матчей.

Понятное дело, что ждать феерии на льду от системных команд будет наивно, но всё-таки за прошедший сезон и Екатеринбург, и в особенности Казань серьёзно поменялись. Главный вопрос – сможет ли Анвар Гатиятулин не наступить на те же грабли, на которые год назад наступил Зинэтула Билялетдинов, или конспекты Николая Заварухина позволят пройти тот же путь два раза подряд?

По уровню драматургии серия между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» не сильно уступает куда более обсуждаемым парам, таким как «Динамо» Москва – СКА или «Металлург» – «Авангард». Два больших клуба с амбициями, схожие проблемы, обширная история встреч. Рана от прошлогоднего поражения в Казани до сих пор не зажила, недаром первое, что сказал журналистам на открытой тренировке капитан татарстанцев Дмитрий Яшкин, было: «Пора возвращать должок». Говорят про противостояние волжского и уральского клубов меньше, поскольку у многих весьма ограниченное представление о хоккее, в который играют «Ак Барс» и «Автомобилист». Команды, как правило, действуют сдержанно, не рискуют без причины, в случае необходимости не брезгуют и переходом на откровенную игру по счёту. По этому поводу Яшкин также высказался, по делу заметив, что в плей-офф главное –победить, а с каким результатом на табло – дело уже десятое.

Дмитрий Яшкин против «Автомобилиста» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Не будем утверждать, что на «УГМК-Арене» или «Татнефть-Арене» никто не припаркует пресловутый «автобус». Но, во-первых, когда приспичит, на 1-4 могут перейти и «Торпедо», и «Спартак», и СКА. А во-вторых, как минимум про «Ак Барс» говорить в контексте стиля «трап» уже не совсем актуально. Анвара Гатиятулина приглашали в Казань в том числе с расчётом на изменение рисунка игры. И у челябинского специалиста получилось здорово. 211 шайб за сезон – всего на одну меньше, чем у яркого «Салавата Юлаева», и больше, например, чем у «Авангарда», московского и минского «Динамо», ЦСКА, «Северстали» и «Торпедо». Разве будут у сугубо оборонительной команды сразу двое хоккеистов выбивать по 35 голов, а четверо – набирать больше 50 очков за сезон? «Автомобилист» скорее остался верен себе и своим принципам, но в отдельных встречах и Екатеринбург показывал скоростной и атакующий хоккей.

Болельщики «Автомобилиста» Фото: ak-bars.ru

В межсезонье команда Заварухина отказалась от возрастных Сергея Широкова и Алексея Макеева. Мало того, что это позволило решить ряд внутренних проблем в коллективе, так ещё и добавило команде движения. Заменившие их Ник Меркли и Александр Шаров сделали атаку более вариативной и непредсказуемой. В остальном же Екатеринбург образца 2025 года, конечно, мало чем отличается от самого себя из 2024-го. И в этом как плюс, так и минус для них. С одной стороны, сила «Автомобилиста» в сыгранности – примерно одним и тем же составом они играют уже почти три года. Используя те же самые козыри: спецбригады большинства и меньшинства, активную работу в средней зоне, игру без шайбы. С другой – за прошедший сезон команда так и не сделала качественного шага вперёд и будто бы топчется на месте.

В то время как в Казани восприняли вылет в первом раунде как сигнал к перестройке. Отказались от ядра прежних лидеров – ушли Вадим Шипачёв, Александр Радулов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий. Не всё здорово со сменщиками, и если по Нику Петану и Александру Барабанову вопросов поменьше, то вот Егор Коршков и Альберт Яруллин выглядят пока как провал селекции «Ак Барса». Впрочем, если они проявят себя в плей-офф, им точно простят невзрачную регулярку. С учётом серьёзных перемен в клубе вполне объяснимы взлёты и падения. Казань до перерыва на Матч звёзд выглядела как осязаемый претендент на Кубок Гагарина. После – в котировках у букмекеров значится ближе к концу первой десятки. Впрочем, и «Автомобилист» в феврале-марте попал в игровую яму, из которой начал выбираться только ближе к окончанию регулярного чемпионата. Концовку гладкого сезона, к слову, Екатеринбург провёл на новой «УГМК-Арене». И это тоже X-фактор в этой серии.

«УГМК-Арена» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Многие отмечали сложности, с которыми столкнулся в прошлом году СКА, когда решил переехать на новый стадион непосредственно перед стартом плей-офф. А тут похожий трюк проделывает «Автомобилист». КРК «Уралец» при всех своих объективных минусах был для команды домом в полноценном смысле. Хоккеисты знали там каждый угол и как отскочит шайба от бортов, привыкли к раздевалке, температуре и фактуре льда. В хоккейном мире, где обращают внимание на самые мелкие ритуалы, подобные нюансы никак нельзя назвать несущественными. В плане шумовой поддержки старая советская арена также выглядит пока предпочтительнее. Специфика планировки – маленький зал, с близко расположенными к коробке трибунами – создаёт отличную от конфигурации современных арен атмосферу. К тому же в Екатеринбурге наблюдаются проблемы с реализацией билетов, из-за спекулянтов многие места на новеньком стадионе оставались невостребованными при техническом солд-ауте.

У «Ак Барса» в этом плане всё, наоборот, в штатном режиме, за исключением разве что необходимости начинать серию на выезде. Илья Сафонов, который играет в основном составе с 2020 года, даже и не вспомнил, когда такое случалось ранее. А дело было в 2019-м, когда на фоне чемпионского похмелья Казань всухую проиграла серию «Авангарду». Сейчас же все в «Ак Барсе» голодны до побед, и проблем с мотивацией быть не должно. Как, впрочем, и у «Автомобилиста», ведь на команду выделяются серьёзные средства, и от Заварухина боссы УГМК наверняка требуют результат. Можно сколько угодно говорить про полуфинал прошлого сезона, только вряд ли он спасёт его от разноса в случае быстрого вылета в этом году. Что касается Анвара Гатиятулина, то у него контракт на два сезона, да и в целом в Татарстане не привыкли рубить с плеча. Однако и слухи про возможную отставку появлялись не на пустом месте. Так что включайтесь с первой игры – здесь никто никого жалеть не будет.