Настоящий уральский мужик. Ушёл из жизни Андрей Мартемьянов

Эта неделя стала чудовищной для уральского и российского хоккея. 18 марта из жизни ушёл Фёдор Малыхин. Сегодня на ленты новостей пришла не менее шокирующая новость: умер другой воспитанник уральского хоккея, коренной екатеринбуржец, бывший главный тренер «Автомобилиста», «Амура» и «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Путь Мартемьянова в хоккей не был простым: он рос в Эльмаше, рабочем районе Свердловска, а отец умер, когда Андрею было 12 лет. «В юношестве, когда я ещё в «Спартаковце» играл, тоже надо было ехать в центр – тренировки начинались вообще в шесть утра. А у нас такой район, что каждая остановка – это завод. И час пик же. Порой приходилось ехать на «колбасе» – это когда к трамваю второй вагон цепляют. Залезаешь на неё, ребята постарше запрыгивали, держали за воротник, чтобы не свалился. Протискиваешься уже в трамвай остановок через пять, тогда становится посвободнее», — вспоминал то время Мартемьянов в 2021-м.

Тренер Альберт Фёдоров воспитал целую пятёрку игроков, которые в 1963-м вошли в состав молодёжной сборной СССР, выигравшей молодёжный чемпионат мира. Уже тогда сложилась пара Мартемьянова и Ильи Бякина, где жёсткий домосед Мартемьянов дополнял своего более атакующего партнёра Бякина. Правда, если Бякин смог закрепиться в московском клубе, то Мартемьянов после одного года в ЦСКА вернулся в Свердловск. Там Андрей Алексеевич успел ещё и побывать шефом для молодых Николая Хабибулина и Алексея Яшина.

Андрей Мартемьянов (слева) Фото: РИА Новости

Развал СССР открыл хоккеистам дорогу в зарубежные клубы: Мартемьянов успел поиграть в «Олимпии» из Любляны, за немецкие «Кёльн» и «Ратинген». В России защитник также успел взять приз «Известий», играя в «олимпийской» команде Виктора Тихонова, а ещё застал период, когда магнитогорский «Металлург» только становился топ-клубом. Игровую карьеру Мартемьянов завершил в 37 лет и сразу же стал тренером — тогда ещё в фарм-клубе самарского ЦСК ВВС.

Долгое время, возможно, ничего не говорило о том, что Андрей Алексеевич ворвётся в узкий круг тренеров элитного дивизиона. В 2011-м вместе с «Рубином» он выиграл первый розыгрыш ВХЛ после её ребрендинга, однако в качестве ассистента Мисхата Фахрутдинова. Осенью 2011-го «Автомобилист» практически терпел бедствие: у команды почти не было средств для существования, она комплектовалась своими молодыми выпускниками или малоизвестными игроками, многие из которых представляли ту же самую ВХЛ. Мартемьянов приходил в команду как ассистент старого знакомого Бякина, однако вскоре весь его штаб из-за разногласий с менеджментом в скором времени подал в отставку.

Казалось, что вдохнуть жизнь в тот «Автомобилист» уже невозможно — однако с наступлением календарного 2012-го команда вдруг заиграла и стала побеждать грандов КХЛ. Особенно болельщикам запомнился домашний разгром «Салавата Юлаева» со счётом 6:2, где несколько зубов потерял Александр Радулов. Однако после окончания сезона руководство «Автомобилиста» после успешных игр внезапно заявило, что «тренер должен соответствовать уровню КХЛ. И тренерская позиция не та, на которой стоит экономить». Потом за эти слова перед тренером пришлось извиняться.

Мартемьянов пропустил целый год, после которого вновь стал работать в ВХЛ — ну а «Автомобилист» на тренере не стал экономить и за весь сезон-2012/2013 выиграл восемь матчей. Второе возвращение Андрея Алексеевича в КХЛ тоже во многом было «вопреки»: после раннего увольнения из «Южного Урала», которое тренера очень задело, старый знакомый Мисхат Фахрутдинов пригласил тренера в штаб «Амура». Когда Фахрутдинова уволили после неудовлетворительных результатов, его ассистент внезапно для многих вдохнул жизнь в команду, которая выдала сильную концовку и позволила Мартемьянову стать главным тренером клуба КХЛ.

Мало кто мог поверить, что «Амур» через год выйдет в плей-офф: хоккейный Хабаровск тогда был местом, которое после ухода Ханну Йортикки и его легионеров стало депрессивным. Однако Мартемьянов и его помощники смогли выжать 120% из возможностей игроков, превратили Алексея Бывальцева и Олега Ли в статусных хоккеистов КХЛ — и тот «Амур» на морально-волевых, после серии из девяти поражений на старте сезона заполз в плей-офф, где смог обыграть будущих чемпионов из «Ак Барса». Долгое время та победа оставалась единственной в плей-оффной истории клуба.

Андрей Мартемьянов в «Амуре» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Весь штаб Мартемьянова перешёл в родной для тренера «Автомобилист»: с учётом игровой карьеры это был уже шестой отрезок для Андрея Алексеевича в «Авто». Перед тем сезоном команда значительно усилилась, но многие считали, что тренер со звёздами не управится. Ответ был дан сразу же — «Автомобилист» выдал на старте сезона серию из 18 побед, впервые в своей истории взял регулярку на Востоке, играл в яркий и интересный хоккей. Вылет во втором раунде казался не провалом, а стадией роста команды, которая только начинала новую жизнь.

К сожалению, год спустя с Мартемьяновым просто не продлили контракт после серии с «Сибирью», где команда продемонстрировала феноменальное неумение завершать моменты. И тогда, и сейчас это решение кажется несправедливым — тем более при тренере из НХЛ Билле Питерсе команда сначала финишировала седьмой, а через год вообще не попала в плей-офф, ярко показав, что дело было не в тренере.

Новую работу тренеру дала «Сибирь»: до назначения Мартемьянова команда за пять сезонов лишь раз попадала в плей-офф, породив поток шуток про девятое место. После турнирных проблем в первые месяцы работы, которые породили слухи об отставке, «Сибирь» приобрела игровую стабильность и спокойно выходила в плей-офф оба года работы уральского тренера. Как показали два последних сезона, даже с повысившимся бюджетом «Сибири» это не так просто.

Но «Сибирь» сыграла важную роль в том, чтобы все узнали Мартемьянова не просто как тренера, который ставит рабочий и волевой хоккей. Клуб показал раздевалку после проигранного матча, породившую мем про тю-тю-тю, ещё дважды главный тренер «Сибири» проводил встречу с микрофоном в петличке, а однажды даже вместе со всем штабом наряжался в новогодние костюмы потрясающего дизайна.

Те самые новогодние костюмы Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Наконец, последовало второе возвращение в «Амур», который декларировал большие задачи и готов был тратить большие деньги. Весной 2023-го, правда, «тигры» формировались впопыхах и потратили бо́льшую часть этих средств на ветеранов. Однако абсолютное большинство хоккеистов «тигров» в прошлом году провели лучшие сезоны в карьере и в первом раунде дали серьёзный бой «Металлургу», выиграв два матча в серии с будущими чемпионами. В этом году повторить успех уже не удалось — и Андрей Алексеевич после провального старта сезона был уволен.

Лучшие тренерские качества Мартемьянова во многом совпадали с качествами Олега Знарка — не зря они дружили ещё со времён игры за юниорскую сборную СССР. Они оба умели создавать боевой коллектив, сплотить команду, не терпели равнодушия, ценили правильную работу на льду и вне его пределов. Однако если Знарок открывался только для небольшого круга людей, создавая для остальных имидж буки, то открытый Мартемьянов редко отказывал в интервью, которые всегда получались насыщенными, всегда с удовольствием общался с рядовыми болельщиками.

В межсезонье Мартемьянов обычно жил в Сочи, но совсем недавно он провёл в Екатеринбурге несколько месяцев и постоянно ходил на хоккей, сидел со своими старыми друзьями не в вип-ложе, а на простых местах. С ним все фотографировались, а режиссёры куба старались почаще ловить в объектив — и трибуны «Уральца» бурно аплодировали, хотя сам Андрей Алексеевич за кадром говорил, что устал от показов на кубе. Через пять дней ему должно было исполниться 62. Через месяц с небольшим он должен был стать дедушкой: в начале сентября его дочь специально приехала на матч «Амура», чтобы через видеокуб сообщить отцу об этом.

Сложно было найти игрока, который плохо говорил бы про Андрея Алексеевича даже не на запись. Наверное, подавляющая часть хоккейного сообщества согласится как минимум с одним посылом: он был правильным мужиком и ставил правильный хоккей.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича Мартемьянова.