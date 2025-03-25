«Авангард» и «Металлург» — пока лучшие в КХЛ в 2025-м. Нас ждёт великая битва в плей-офф

Серия «Металлург» — «Авангард» — это то, без чего сложно представить наш хоккей вот уже на протяжении четырёх десятилетий. Впервые Омск и Магнитогорск столкнулись в плей-офф в 1997 году, когда у клубов на двоих было лишь две бронзы Межнациональной хоккейной лиги (обе, кстати, в разные сезоны поделённые с «Салаватом Юлаевым»). За последующие почти три десятка лет «Металлург» и «Авангард» обросли национальными и международными трофеями (магнитогорцы преуспели больше омичей) и стали флагманами российского хоккея, безусловными топ-клубами, всегда претендующими на высшие награды.

С 1997-го по 2023-й «Авангард» и «Металлург» сыграли 13 серий плей-офф. Не проверял, но вряд ли можно найти ещё одну пару команд в нашем хоккее с такой богатой кубковой историей противостояний. Омск и Магнитогорск встречались и на старте игр на вылет, и в четвертьфиналах, и в полуфиналах, и в финалах, и даже в серии за третье место. Да, была одно время и такая практика в Суперлиге. Минимальное преимущество сейчас у «Металлурга» — семь побед против шести омских. В 2025-м счёт либо сравняется, либо магнитогорцы уйдут в отрыв.

«Авангард» — «Металлург» в плей-офф-2023 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но это всё история. К нынешним командам она не имеет никакого отношения, разве что только фигура патрона «Металлурга» Виктора Рашникова остаётся на королевском троне с магнитогорской стороны. В остальном – всё сильно поменялось даже с момента последней встречи команд во втором раунде Востока весной 2023-го. У «Металлурга» в прошлом сезоне началась эпоха Андрея Разина, у «Авангарда» так и вовсе коллектив в нынешнем виде сложился только три с половиной месяца назад.

При этом пути соперников в этой регулярке в чём-то схожи. И «Металлург», и «Авангард» серьёзно буксовали на старте, и слишком долго, чтобы не обращать на это внимания. Причины, конечно, были разными. У магнитогорцев были травмы, плюс команда привыкала к тому, что на чемпионов у всех особый настрой. Омичи же, как выяснилось, сделали ставку не на тех людей и ушли в затяжное осеннее пике. «Металлург» вышел из кризиса пораньше: опустел лазарет, Андрей Разин стабилизировал игру команды и раздевалку, не обошлось и без кадровой меры – место в клубе потерял менеджер-чемпион Сергей Гомоляко.

«Авангард» же развернулся значительно масштабнее. У «ястребов» поменялось практически всё руководство, начиная с главы Совета директоров, сформировался новый тренерский штаб с Ги Буше во главе, существенно был пересобран состав. Но, насколько бы ни были разными способы выхода из кризиса, результат у омичей и магнитогорцев схож – вторую половину регулярки обе команды провели выдающимся образом. «Металлург» набрал 76,5% очков, «Авангард» — 77,9%!

Однако всё-таки в первом же раунде Кубка Гагарина две самые горячие команды КХЛ 2025 календарного года налетели друг на друга. Потому что слишком многое было потеряно по осени, а конкуренты омичей и магнитогорцев не допустили больших провалов. И теперь в следующий этап плей-офф пойдёт кто-то один из них.

Ги Буше у руля «Авангарда» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это должна быть действительно равная серия. Что, кстати, совсем не означает, что в ней будет седьмая игра – в плей-офф бывает всякое. «Металлург» силён тем, что в магнитогорском коллективе остались все, кто ковал прошлогоднее чемпионство, кроме Никиты Гребёнкина и Максима Карпова. Опыт, причём именно командный опыт – серьёзная и важная вещь. Интересно, что было ощущение, будто год назад в «Металлурге» многие хоккеисты прыгнули выше головы, задрали чересчур высокую планку, однако в нынешнем чемпионате почти все прошли испытание новым статусом и даже улучшили статистику. Разве что кроме Игоря Гераськина. Но ведь под крылом Разина прогрессируют новые игроки: Канцеров, Силантьев, совсем ещё молодой Козлов.

Впрочем, только плей-офф покажет, насколько «Металлург» готов защищать титул в том же составе, что и год назад. Магнитогорцы почти никак не усилились, освежив ростер только в дедлайн, приобретя Джозефса и Рендулича. И если первый вроде бы неплохо вписался в «Металлург», то второй явно разочаровывает Андрея Разина и к плей-офф подходит в роли резервиста. Кроме того, пока в Магнитогорске не могут рассчитывать на Данилу Юрова, недавно перенёсшего операцию. Молодой лидер «Металлурга» уже катается с командой, однако, судя по всему, далёк от игровой формы.

Ещё одно важное отличие для магнитогорцев этого плей-офф от прошлого – кубковая сетка. В сезоне-2023/2024 уральцы благодаря своим же усилиям (заняли и удержали первое место на Востоке) лишь в финале получили такого соперника, который реально мог их выбивать. С «Амуром», «Спартаком» и «Автомобилистом», конечно, тоже не было лёгких прогулок, но именно «Металлург» всякий раз был фаворитом.

Сейчас же магнитогорцы сразу же попали на «Авангард», и здесь явно не получится потихоньку раскачаться, как это было у магнитогорцев в прошлогодней серии с «тиграми» из Хабаровска. Омск подошёл к плей-офф в отличной форме, «ястребы», начиная с декабря, только прибавляют и точно не собираются останавливаться и просто довольствоваться тем, что спасли этот сезон. Про монструозный процент набора очков уже было написано, но, возможно, победы – это даже не главное достижение «Авангарда» во второй половине регулярки. Важнее то, что у Ги Буше была возможность посмотреть на свою команду в разных игровых и бытовых ситуациях (вспоминаем диковинную череду травм), было время полноценно внедрить свою систему, найти баланс в составе. К концу чемпионата у «Авангарда» практически каждый может сыграть с каждым, хоккеисты привыкли к миксу сочетаний и показали, что для них не проблема давать результат в таких условиях. Это же относится и к игре в 11 нападающих, и к агрессивному меньшинству, и к другим фишкам, которые привнёс Ги Буше. Очевидно, команда их приняла и переварила, и сейчас играет в тот хоккей, который просит тренер. Играет и побеждает.

Мнение Ги Буше накануне серии с «Металлургом»: Ги Буше: «Авангард» хотел быть готов к плей-офф. Нам это удалось, довольны тем, что видим

К плей-офф «Авангард» подходит с мощными цифрами по важным показателям. Если брать отрезок в 37 матчей регулярки с того момента, как команду возглавил Ги Буше, то «ястребы» лучшие во всей КХЛ по забитым голам (3,6 за игру), по реализации большинства (28,8%) и по нейтрализации меньшинства (86,2%). А также вторые по пропущенным голам – 2,2 шайбы в среднем за игру. Впечатляет. Здесь особенно стоит обратить внимание на показатели спецбригад, в этом должно крыться преимущество омичей в плей-офф, ведь меньшинство у «Металлурга» по всему регулярному сезону – лишь третье с конца в КХЛ.

Ещё стоит сказать о факторе лидеров «Авангарда» — Владимире Ткачёве и Риде Буше. Нынешний сезон – сложный для этих хоккеистов. Первый пропустил почти всю регулярку, второй дважды по ходу чемпионата попадал в лазарет. «Ястребы» и так в целом научились жить без своих главных звёзд (в прошлые сезоны это было невозможно представить), а тут ещё и подоспело колоссальное усиление состава по ходу регулярки, сделавшее состав «Авангарда» сбалансированным. И сейчас кому-то (особенно тем, кому очень хочется) может показаться, что Ткачёв с Буше находятся не в своей тарелке.

Но всё дело только в том, что изменился их статус в команде. Да, Ги Буше сейчас встраивает Ткачёва в систему, а не перестраивает систему под Ткачёва. И это совершенно нормально, в этом состоит философия канадца, да и никакой необходимости что-то кардинально менять после возвращения Владимира в строй не было – «Авангард» и так показывал результат. Что касается Буше, то, конечно, его слегка выбили из колеи травмы, плюс идут, очевидно, непростые переговоры о новом контракте, что как-то отражается на состоянии Рида, и «ястребы» уже не так зависят от его голов, как раньше.

Рид Буше и Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Однако всё это не говорит о том, что у Буше и Ткачёва какие-то проблемы в команде, в коллективе, а только о том, что у «Авангарда» наступила новая реальность. При этом в ней Ткачёв и Буше по-прежнему нужны «ястребам», просто точно так же, как нужны и другие игроки. И, кстати, в этой парадигме лидеры «Авангарда» показывают, что они действительно большие мастера и заслуживают своё большое игровое время. У Ткачёва после возвращения 5 (1+4) очков в четырёх матчах. К Буше под конец регулярки вернулись голы из «офиса» (с передач Ткачёва), да и в целом Рид как был, так и остаётся лучшим снайпером «Авангарда».

Так что «Металлург» в первом раунде ждёт «горячий» соперник, сильный и балансом состава, и мастерством лидеров, и игрой спецбригад. Но очевидно, что магнитогорцы вряд ли восхитятся всем этим и будут отталкиваться от своих сильных сторон, коих достаточно. «Металлург» — более быстрая и юркая команда, чем «Авангард», с давно отлаженной системой игры в защите. Разин взял чемпионство год назад за счёт тактической гибкости, за счёт того, что обучил и выпестовал своих подопечных, и в этом у «Металлурга» есть преимущество, потому что Разин попросту знает свою команду дольше, чем Ги Буше знает свой «Авангард».

Но при всём этом совершенно невозможно сказать, какое из преимуществ того или иного соперника окажется решающим. Решат ли всё удаления? Скажется ли фактор домашней площадки? Выйдет ли на первый план дуэль вратарей? Да неизвестно! И поэтому нас ждёт по-настоящему крутая серия, которая точно должна украсить великую историю противостояния «Авангарда» и «Металлурга».