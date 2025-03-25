Топ-события среды: Аргентина — Бразилия, погоня Овечкина, старт плей-офф КХЛ и баскетбол

Яркое 26 марта: Кучеров против Малкина в регулярке НХЛ, ЧМ по фигурному катанию, ЧР по биатлону и четыре битвы в Кубке Гагарина!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 марта 2025, среда. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: потерпит ли «Тампа» третье поражение подряд?

«Лайтнинг» ещё не так давно были одной из самых «горячих» команд НХЛ, но сейчас подопечные Джона Купера переживают небольшой спад – у «молний» уже два поражения подряд. Продлится ли их неудачная серия в игре с «Питтсбургом», который в последнее время возродил пусть и небольшие, но всё же надежды на попадание в плей-офф?

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🏀 2:30: «Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 26 марта 2025, среда. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Джимми Батлер возвращается во Флориду после скандального обмена

После того как Батлер наконец смог покинуть «Майами» после долгих месяцев склок и слухов, он действительно помог выйти «Уорриорз» на новый уровень, а сам Стефен Карри, испытывавший игровые проблемы весь сезон, теперь снова выглядит как лучшая версия себя. «Майами» же всеми силами пытается не попасть в плей-офф, но ситуация на Востоке такова, что в плей-ин «Хит», скорее всего, всё равно попадут. Найдётся ли мотивация у подопечных Эрика Споэльстры в матче со своим бывшим товарищем по команде?

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⚽️ 3:00: Аргентина — Бразилия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Южная Америка, 14-й тур

Интрига: чем закончится главный матч Южной Америки?

Встречи Аргентины и Бразилии — всегда весело, «горячо» и интересно. Предстоящая игра не станет исключением. Хотя команды де-факто уже обеспечили себе выход на ЧМ-2026, в очном матче они точно выложатся на 100%. У Бразилии двойная мотивация: она не побеждала Аргентину в четырёх встречах с 2019 года! Неймара и Месси в сборных нет, но и без них есть изобилие звёзд. В общем, игра обязательна к просмотру.

🏒 3:00: «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 марта 2025, среда. 03:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Александр Овечкин?

В прошлой встрече с «Флоридой» капитан «Вашингтона» оформил дубль, но не из голов, а из результативных передач. Сейчас он до сих пор находится на отметке в 888 заброшенных шайб в НХЛ – сделает ли Овечкин хотя бы ещё один шаг к повторению снайперского рекорда всех времён в матче с лучшей командой Запада?

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: одержат ли «короли» четвёртую победу подряд?

Команда из Калифорнии набрала неплохой ход – «короли» одержали три победы подряд, при этом два последних соперника – «Каролина» и «Бостон» – были биты с одинаково неприличным счётом 7:2. Станут ли подопечные Питера Лавиолетта очередной жертвой «Кингз» или же «Рейнджерс» смогут набрать столь необходимые в борьбе за плей-офф два очка?

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🎯 14:00: Биатлон, чемпионат России, спринт, мужчины, женщины, 10 км

Интрига: кто преподнесёт сюрприз в спринтах?

Зимний сезон подходит к концу, биатлонистам осталось провести на лыжне и стрельбище всего две недели и разыграть медали чемпионата России в Ханты-Мансийске и заключительного этапа Кубка Содружества в Мурманске. Первые обладатели наград определятся в спринте. У мужчин – Латыпов и Серохвостов в строю, наверняка именно они и будут бороться за лидерство. У женщин же можно рассчитывать на сенсации, всё-таки многие именитые чемпионки к концу сезона подобрались не в идеальной форме. Но тем интереснее будет смотреть гонки.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: смогут ли гости выйти вперёд в серии?

Это противостояние является одним из главных украшений первого раунда – действующие обладатели Кубка Гагарина против команды, встречи с которой мечтали избежать все клубы Восточной конференции. Получится ли у дружины Ги Буше, ударно закончившей регулярный чемпионат, превзойти подопечных Андрея Разина, приведшего Магнитогорск к чемпионству годом ранее?

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🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: отомстит ли «Ак Барс» за поражение годичной давности?

В предыдущем плей-офф эти команды также сошлись в первом раунде, и тогда екатеринбуржцам хватило пяти матчей, чтобы выбить команду тогда ещё Зинэтулы Билялетдинова из борьбы за Кубок Гагарина. Сейчас казанцы, ведомые уже Анваром Гатиятулиным, вновь возвращаются на Урал в попытке вернуть должок. Получится ли начать делать это уже с первой встречи серии?

🏀 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: смогут ли нижегородцы воспользоваться спадом формы «Локомотива»?

После ряда очень серьёзных травм «Локомотив» в 2025 году выглядит как коллектив с куда меньшим потенциалом, по сравнению с командой, которая удивляла всех ещё осенью. Сбрасывать со счетов подопечных Андрея Ведищева не стоит, но болельщикам клуба может быть очень тревожно уже в четвертьфинальной серии с «Уралмашем». Нижегородцы продолжают удерживать шестое место, позволяющее напрямую выйти в плей-офф. Победа с нестабильным «Локо» улучшит шансы Нижнего, особенно с учётом осечки конкурентов.

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⛸️ 19:05: Фигурное катание. ЧМ-2025, женщины, короткая программа

Интрига: американка Гленн отберет титул у японки Сакамото?

В Бостоне стартует очередной чемпионат мира по фигурному катанию без российских фигуристов. Первыми на лёд выйдут женщины, и тут впервые за три года может случиться интрига. До этого японка Каори Сакамото была безоговорочным лидером и выиграла три титула подряд. Но теперь всё может измениться, так как у японской фигуристки в текущем сезоне очень нестабильная форма. А конкурентки, наоборот, пребывают в хороших кондициях.

Американка Эмбер Гленн стала победительницей финала Гран-при и находится в прекрасной форме. А ещё ей удалось стабилизировать тройной аксель и успешно исполнять его по ходу сезона. Возможно, именно Гленн сейчас ближе к титулу чемпионки мира, чем Сакамото. У кореянки Ким Чхэ Ён, возможно, шансов поменьше. Но претендовать на медали она совершенно точно будет: в копилке у фигуристки золото чемпионата четырёх континентов и победа на Азиатских играх, где она обошла саму Сакамото.

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: сделала ли команда из Череповца выводы по сравнению с предыдущим плей-офф?

Год назад эти же команды подарили болельщикам одну из самых безбашенных серий первого раунда, верх в которой остался за более опытной бандой Алексея Жамнова. Учёл ли Андрей Козырев ошибки, допущенные в том противостоянии, или же красно-белые в среду начнут путь ко второму раунду?

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🏒 19:30: «Динамо» Минск — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: как сыграет Дмитрий Квартальнов против бывшей команды?

Минское «Динамо» провело лучший регулярный сезон в истории, благодаря чему получило право начать плей-офф на своей площадке. Огромная заслуга в этом принадлежит наставнику «зубров» Дмитрию Квартальнову, который в прошлом десятилетии безуспешно пытался привести к победе в Кубке Гагарина будущих соперников своей нынешней команды. Кто окажется сильнее сейчас?