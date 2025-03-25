«Абсолютно потрясён, это очень волнительно». Даже соперники теперь поддерживают Овечкина?

За погоней Александра Овечкина следят во всём хоккейном мире. Болельщики, бывшие игроки, эксперты, журналисты.

Однако это ещё не всё. Зачастую не приходится думать о том, как соперники относятся к Великой погоне. Понятное дело, они должны противодействовать любому оппоненту, который выходит против них на лёд. Их задача — забить самим и не позволить противнику отличиться.

Тем не менее те хоккеисты, которые выходят против «Вашингтона» и Овечкина, на деле также следят за погоней капитана «столичных». Они ведь тоже болельщики хоккея.

И они не боятся говорить об этом.

Так как же соперники реагируют на погоню Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки?

«Парень, против которого страшно играть»

Патрик Кейн — один из самых давних оппонентов Ови. Он пришёл в НХЛ лишь на два года позже Алекса, в 2007-м, поэтому видел почти весь путь нападающего от начала и до нынешнего момента.

«Я думаю, многие из нас, вероятно, думали, что этот рекорд никогда не будет побит — но вот Овечкин уже близок к этому. В конце концов, Алекс побьёт его в какой-то момент. Так что довольно здорово видеть реакцию, которую это вызывает, волнение, которое нарастает вокруг хоккея, матчей и, очевидно, их франшизы. У «Вашингтона» отличный год, но это крайне огромная история. За ней было весело следить.

Я думаю, что все, кто играет в хоккей, рады, что у Ови есть шанс побить этот рекорд и увидеть, как это произойдёт», — сказал Кейн.

Впрочем, сейчас у Патрика и его «Детройта» есть свои задачи — они находятся в эпицентре борьбы за попадание в плей-офф. Поэтому ещё перед матчем с «Вашингтоном» форвард поделился мыслями о том, как можно остановить Ови.

«Это отличная история, но, очевидно, мы боремся за свою жизнь, и мы знаем, что Ови — опасное оружие для своей команды. Поэтому стараемся не давать ему никакого пространства, будь то игра «5 на 5» или их большинство, и ограничиваем его шансы забить», — объяснил нападающий «Ред Уингз».

Александр Овечкин и Патрик Кейн Фото: Getty Images

Кейн не просто играл в одно время с Овечкиным. Он стал свидетелем нескольких важных вех в карьере капитана «Кэпиталз».

13 декабря 2022 года «Вашингтон» приехал в Чикаго. Тогда Кейн ещё играл за родных «чёрных ястребов» и думал, как они могут остановить Ови. Александру не хватало всего трёх шайб, чтобы достичь отметки в 800 голов за карьеру.

«У нас были проблемы. Овечкин уже забил 797 голов, и многие из нас думали: «Просто не дайте ему добраться до отметки в 800 шайб сегодня вечером». Но, конечно же, он это сделал», — вспоминает Кейн.

Овечкин дважды поразил ворота «Чикаго» в первые девять минут, добравшись до отметки в 799 шайб, а затем забил свой 800-й гол на седьмой минуте третьего периода, позволив «Вашингтону» одержать победу со счётом 7:3.

«Помню, я вышел со скамейки запасных перед последней шайбой Ови и пытался включиться в эпизод как можно быстрее, но влетел в борт — и он забил свой 800-й гол. Так что я помню это. Круто, когда ты бьёшь эти рекорды, оформляя хет-трик или что-то в этом роде, однако многие из нас думали в тот день: «Просто не дай этому случиться сегодня вечером».

Но, конечно же, это случилось», — сказал Кейн.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, забившим 800 голов и присоединившимся к Гретцки и Горди Хоу. Кейн и давний одноклубник, ещё одна легенда «Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз подъехали к Овечкину после финальной сирены, чтобы пожать ему руку и поздравить.

«Многие из нас тоже являются поклонниками хоккея. Ты хочешь проявить уважение к величию, а 800 — это очень много голов. Я знаю, что сейчас он приближается к отметке в 900 шайб, но и это было большим достижением», — сказал Кейн. Он и сам многого добился за карьеру. Три Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2010, 2013, 2015), четвёртое место в НХЛ среди действующих игроков с 1334 очками и пятое место с 489 голами за 18 сезонов в лиге. Так что Патрик знает, о чём говорит.

Кейн, первый номер драфта НХЛ 2007 года, и Овечкин, первый номер драфта НХЛ 2004 года, встречались друг с другом 27 раз в регулярном чемпионате — и ни разу в плей-офф. У американца 27 (10+17) очков, как у Овечкина — 27 (14+13) очков в этих встречах.

Декабрьский матч с хет-триком Алекса стал лишь вторым случаем, когда он забил больше одного гола в этих 27 играх. Он также оформил дубль в ворота «Блэкхоукс», когда «Вашингтон» одолел «Чикаго» со счётом 4:2 11 октября 2008 года. Единственный матч, в котором Кейн забил больше одного гола, играя против Овечкина, состоялся 20 января 2019 года, когда Патрик набрал 5 (2+3) очков, а «чёрные ястребы» одержали победу со счётом 8:5.

«Особенно в начале карьеры Ови был парнем, против которого было страшно играть в силовой манере. Может, это не так уж и безумно хорошо, но он применил несколько мощных силовых приёмов против меня. Помню, как-то мы бежали по льду от ворот до ворот… Мы били друг друга клюшками, гонялись друг за другом, мы оба забивали. Было весело сыграть в той встрече. Это было похоже на один из тех матчей уровня плей-офф, которые проходят в конце сезона.

Но у меня есть много воспоминаний, например, о Матчах всех звёзд, пресс-турах, просто о том, как мы тусовались с ним, находились рядом, узнавали его и больше тусовались с ним вне льда. На мой взгляд, он всегда был отличным парнем, и с ним было очень весело», — сказал Кейн.

Как и Овечкин, Патрик продолжает играть на высоком уровне в конце своей карьеры. 36-летний хоккеист — четвёртый бомбардир «Ред Уингз» с 50 (18+32) очками в 60 матчах этого сезона.

Тем не менее форвард поражён тем, насколько стабилен Овечкин, приближаясь к рекорду Гретцки.

«Невероятно просто думать о том, что с ним происходит в этом сезоне — он забивает голы, хотя и выбывал на некоторое время из-за травмы. Довольно впечатляюще, находясь в таком возрасте, всё ещё давать результат. В то же время это не очень удивляет, потому что Ови делал это всю свою карьеру. Так что ты просто привык к тому, что он умеет забивать.

Если вы посмотрите на протокол матча «Вашингтона», там обычно есть его фамилия. Тем не менее он всё ещё впечатляет тем, чего он достиг в своём возрасте, и тем, что он всё ещё находит способы забивать», — сказал Кейн.

«Круто сказать, что ты играл против лучшего голеадора в истории НХЛ»

Несмотря на близость Ови к рекорду и огромную поддержку, которую он получает от соперников, они не забывают, что основная задача — не позволить ему поразить ворота их команды.

«Думаю, для всей лиги будет волнительно наблюдать за погоней, но я всё равно не хочу, чтобы Ови забивал моей команде. Я сделаю всё возможное, чтобы он не вписал своё имя в протокол, как бы тяжело это ни было. Это моя работа, и я делаю её по мере своих возможностей», — сказал защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути перед встречей с «Вашингтоном».

Возможно, именно такой подход помогал хоккеисту — обладателю «Норрис Трофи» 2016 года — в течение его 17 сезонов в лиге. Как и многие в НХЛ, «Кингз» ценят, что Овечкин приблизился к рекорду Гретцки на расстояние шести шайб.

Это рекорд, который Лос-Анджелес чтит так же, как и любая другая организация. Хотя, возможно, даже больше. Гретцки играл за «королей», когда обогнал Горди Хоу, забив свой 802-й гол и установив новый рекорд 23 марта 1994 года. У «Крипто.ком-Арены» стоит его статуя.

«Один из величайших рекордов в истории. Это невероятно, но мы приближаемся к такому достижению. Мы все в восторге. Но мы просто хотим немного отсрочить этот момент. Это будет нашей работой», — сказал тренер «Лос-Анджелеса» Джим Хиллер перед встречей с «Кэпс».

Анже Копитар, бессменный лидер «Кингз», рекордсмен франшизы по передачам (830) и сыгранным матчам (1442), а также второй в истории по очкам (1267) и третий по голам (437), всегда с нетерпением ждёт возможности сдержать Овечкина.

«Ови, конечно, образец для подражания. Он очень одарён с точки зрения физических данных. Алекс делает всё, что нужно, чтобы подготовиться к игре и получить шанс забить любым способом, адаптироваться и приспособиться.

С тех пор как он ворвался в лигу, все знают о нём, и тем не менее он всё равно забивает», — сказал Копитар.

Александр Овечкин и Анже Копитар Фото: Scott Taetsch/Zuma/ТАСС

Овечкин всё ещё силён в свои 39 лет. В своём 20-м сезоне форвард лидирует в гонке снайперов «Кэпиталз» и занимает четвёртое место во всей НХЛ. На его счету 35 голов в 54 встречах этого сезона.

«Это очень впечатляет. Я действительно никогда не думал, что к рекорду Гретцки кто-либо приблизится на расстояние вытянутой руки. Абсолютно потрясён и очень рад за Ови. Лучший голеадор, против которого я когда-либо играл и которого когда-либо видел. Это очень волнительно», — сказал Даути.

Согласно данным NHL Stats, Овечкин забил 12 голов в 24 матчах против защитника. У них всегда было своё противостояние.

«Ови, очевидно, отличный снайпер. Когда он был моложе, то в его арсенале были большая скорость и несколько хороших финтов. Алекс не пользуется ими так часто, как раньше, как и все мы — парни постарше, — не делаем достаточно часто то, что делали раньше, но он физически силён. Это единственное, что мне всегда нравилось в Ови, — я бегаю за ним во время матча и знаю, что он побежит за мной в ответ.

Мы всегда усердно играем друг против друга, и я всегда уважал его за это. Не скажу, что за пределами льда мы с ним настоящие друзья, однако, когда я общаюсь с ним, в нашем общении присутствует уважение», — сказал Даути.

Копитар также хорошо знает, как сложно играть против Овечкина, который забил 12 голов в 27 встречах против него.

«Играть против него всегда волнительно, всегда сложно. Прежде всего ты хочешь сдержать его при игре в большинстве. Ови забил много голов при численном перевесе. Нужно просто постараться ограничить пространство и время, которое ему дают, потому что, если ты отпустишь его на долю секунды, он может оформить свой кистевой бросок — и обычно есть хороший шанс, что шайба залетит в ворота», — сказал капитан «Лос-Анджелеса».

Хотя Копитар и Даути ставят целью замедлить погоню Овечкина, каждый из них болеет за нападающего «Вашингтона» и надеется, что он в конечном итоге побьёт рекорд.

«Хочу ли я, чтобы он побил рекорд? Конечно! Надеюсь, он не забьёт нам девять голов, но это одна из тех вещей, в которых, я думаю, все болеют за него», — сказал Копитар.

Даути соглашается: «Да, я хочу, чтобы это произошло. Я был большим поклонником Гретцки всю свою жизнь, поэтому всегда хотел, чтобы Уэйн удержал рекорд. Но довольно круто сказать, что ты играл против лучшего голеадора в истории НХЛ».

«По-прежнему один из лучших игроков в мире»

Однако не только ветераны НХЛ болеют за Овечкина. Юные таланты также поддерживают капитана «столичных».

Проспект «Филадельфии», ещё и соотечественник Ови Матвей Мичков отмечает, что это будет важным событием для всей лиги и хоккеистов.

«Всегда приятно выходить на лёд и играть против таких хоккеистов, как Александр. Для меня большая честь — зайти в лигу, когда он бьёт такое достижение. Дай бог, чтобы он побил рекорд в этом сезоне. Это станет большой честью для всей лиги и всех игроков», — рассказал Мичков.

Один из главных талантов поколения Маклин Селебрини, выступающий за «Сан-Хосе», только в этом марте впервые сыграл против Овечкина. И вживую увидел очередной гол 39-летнего форварда.

«Я очень рад сыграть против Ови. Получить шанс сразиться с ним сейчас — это безумие. Алекс забил очень много голов. Он по-прежнему один из лучших игроков в мире», — сказал первый номер драфта-2024.

Несмотря на свою любовь к Сидни Кросби, Селебрини не мог не следить и за Овечкиным.

«Моим любимым игроком был Кросби. Но я также много наблюдал за Овечкиным, особенно когда «Пингвинз» и «Кэпиталз» встречались друг с другом. Было просто потрясающе видеть, как эти парни соревнуются друг с другом, потому что они встречались в плей-офф так много раз. Просто смотреть этот хоккей, матчи тех розыгрышей Кубка Стэнли, на мой взгляд, было лучшим моментом детства», — отметил Маклин.

Он рос на противостоянии Сида и Ови. А теперь играет против них в НХЛ. Так что влияние Алекса на Селебрини отрицать попросту не выйдет.

«Я удивлён, что Кросби и Овечкин всё ещё отлично играют, проведя уже 20 сезонов в НХЛ. Это удивительно. Ты смотришь на Ови и Сида и на то, что они всё ещё делают, насколько они доминируют. Это всё ещё два лучших игрока в мире. У Ови сейчас сколько, 35 голов? Это безумие», — сказал талант «Сан-Хосе».