Гретцки, собирайся в дорогу! Овечкин спас «Вашингтон», породисто забив 889-й гол в НХЛ

«Вашингтону» во второй раз в сезоне предстояло встретиться с главным конкурентом в борьбе за победу в регулярке НХЛ – «Виннипегом». В начале февраля в столице США хозяева уступили в овертайме, а теперь пожаловали в гости в Канаду.

«Джетс» удалось открыть счёт на седьмой минуте, когда Моррисси подставил колено на пятачке и переправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отыграться «Вашингтон» смог под занавес периода. «Кэпиталз» убежали в контратаку, Чикран и Манджапане разыграли классную «двоечку», и один из лучших вратарей НХЛ Хеллебайк оказался бессилен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра лидеров сезона получалась зрелищной, но не слишком результативной. Лишь в конце второго периода состоялся следующий гол. Снова «Виннипег» вышел вперёд, когда Эпплтон пробил Томпсона из не самой очевидной позиции.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Весь третий период «Вашингтон» тратил на попытки отыграться, и ровно за четыре минуты до сирены своего добился неподражаемый и великий Александр Овечкин. Партнёры Ови выиграли борьбу за шайбу у борта, Протас нашёл пасом суперснайпера, и Овечкин своим неповторимым, породистым броском забросил 889-ю шайбу в НХЛ. 36 в сезоне, и всего 5 голов до рекорда Гретцки!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Помнится, комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен говорил, что Гретцки начнёт сопровождать «Вашингтон» в поездках, когда Овечкин забросит 890 шайб. Что ж, Уэйн, собирайся в дорогу!

Бросок Овечкина перевёл игру в овертайм, в которой «Виннипег» всё-таки выгрыз победу. Николай Элерс после отличной передачи убежал по флангу и переиграл Томпсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Джетс» во второй раз в сезоне обыграли «Вашингтон», но в общей таблице «столичные» продолжают удерживать первое место. «Кэпиталз» опережают конкурента на одно очко, имея при этом игру в запасе.