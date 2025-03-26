Шоу Кучерова продолжается! Снова набрал 100 очков в НХЛ и отобрал рекорд у Овечкина

«Тампа-Бэй» сохраняет неплохие шансы закончить регулярный сезон НХЛ на первом месте Атлантического дивизиона – до сегодняшнего матча с «Питтсбургом» «молнии» всего на четыре очка отставали от лидирующей «Флориды», при этом имея игру в запасе.

Гонка за право встретиться с кем-то из обладателей уайлд-кард от Востока в Атлантике вообще идёт сумасшедшим образом – там также находится и «Торонто», который сегодня также проводил свой матч в надежде поравняться с «Пантерами» (забежим вперёд и скажем, что у них получилось).

В своей личной гонке участвует и российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Лучший бомбардир предыдущего регулярного чемпионата борется за «Арт Росс» и в этом году. До стартового вбрасывания игры с «Пингвинз» в его активе было 98 результативных действий, что на семь меньше, чем у лидера списка Натана Маккиннона.

Какое-то время у Кучерова и Ко ушло на пристрелку, но в середине первого периода им потребовалось чуть меньше четырёх минут, чтобы сделать преимущество в домашнем матче более чем комфортным. Избиение «пингвинов» начал Энтони Чирелли, успех которого вскоре развил один из его ассистентов Райан Макдона.

Американскому защитнику, в свою очередь, помог отличиться уже Кучеров. Не обошлось без доли везения – Макдона явно пытался прострелить на находившегося на пятаке Джейка Гюнцеля, однако по пути к нему шайба встретилась с коньком Рикарда Ракелля и уже от него отскочила в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё полторы минуты спустя Чирелли оформил дубль, а на отметке 16.00 Никита Кучеров набрал 100-е очко в этом сезоне. И вновь это была голевая передача – россиянин вывел на бросок Гюнцеля, но с его попыткой справился Тристан Джарри. Это был последний сейв голкипера «Питтсбурга» в матче – первым на добивании оказался Брейден Пойнт, который увеличил преимущество «Тампы» до четырёх шайб и отправил 35-го номера досматривать игру со скамейки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кучеров проводит уже третий сезон со 100+ очками подряд и пятый в карьере – таким образом, рекорд по общему количеству подобных сезонов среди россиян, который ранее Никита делил с Александром Овечкиным, теперь принадлежит лишь ему.

Из хоккеистов, родившихся за пределами Америки, столько же сезонов со 100+ очками провёл Яромир Ягр, а больше – лишь трое игроков: Яри Курри, Леон Драйзайтль (по шесть) и Петер Штястны (семь).

На этом шоу Никита не остановилось – ближе к концу второго периода он сделал счёт разгромным, реализовав большинство «Тампы» броском из правого круга вбрасывания. При чём незадолго до этого Кучеров был вынужден покинуть площадку после грязного приёма от Райана Грейвза, который и привёл к численному преимуществу «молний».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А под занавес двадцатиминутки Брэндон Хагель добил бедных «пингвинов», отправив в их ворота шестую шайбу. Больше подопечные Джона Купера решили над соперниками не издеваться – в третьем периоде Алекс Неделькович сохранил свои ворота в неприкосновенности, а Брайан Раст даже забросил шайбу престижа, лишив Андрея Василевского «сухаря».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для Кучерова и «Тампы» вечер получился успешным – Никита сократил отставание от Маккиннона, который сегодня набрал два очка, а «молнии» вплотную подобрались к первой строчке Атлантического дивизиона. Всё самое интересное ещё впереди.