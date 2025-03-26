Даже в «Виннипеге», кажется, не удивились очередной шайбе суперзвезды «Вашингтона».

«Спасибо, боже, что позволил мне быть рядом». Реакция Америки на 889-й гол Овечкина

Александр Овечкин продолжил погоню за Уэйном Гретцки. На этот раз нападающий поразил ворота своего любимого соперника в НХЛ — «Виннипега». Теперь на счету Ови 36 голов в нынешнем сезоне и 889 — в карьере.

Форвард сократил отставание от Гретцки до пяти шайб. До нового рекорда — всего шесть!

Овечкин также забил 57-й гол в карьере в ворота «Виннипега» и присвоил себе новый рекорд. Капитан «Кэпиталз» обошёл Сидни Кросби по количеству голов в ворота одной франшизы и установил новый лучший результат среди действующих хоккеистов. На счету нападающего «Питтсбурга» 56 голов в матчах с «Филадельфией».

Кроме того, Овечкин обновил свой же рекорд по количеству шайб, которые сравнивали счёт в матче (теперь в его активе 150 таких шайб), а также вышел на четвёртое место по количеству голов, которые сравнивали счёт в заключительные пять минут встречи. Алекс догнал Брэндана Шэнахана (16), с которым делит теперь четвёртую строчку. Больше таких точных бросков в истории НХЛ нанесли только три хоккеиста — Теэму Селянне (19), Уэйн Гретцки (18) и Дэйв Андрейчук (17).

Как в Северной Америке отреагировали на новый гол Овечкина?

«Какое удовольствие!»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер оценила шайбу капитана «столичных».

«Это была упорная битва между двумя главными командами своих конференций — «Вашингтон» и «Виннипег» сражались до последней секунды.

И хотя «Кэпиталз» держались и сплотились благодаря Алексу Овечкину, продолжающему свою Великую погоню, они смогли уехать только с одним набранным очком.

Коннор Хеллебайк стал грозным противником для «столичных», и в течение первых двух с половиной периодов его было практически невозможно пробить. Он пропустил всего один гол в начале матча и остановил все попытки Алекса Овечкина.

Александр Овечкин

Однако капитан «Кэпиталз» не ушёл с пустыми руками. За четыре минуты до конца основного времени он добрался до левого круга вбрасывания и пальнул шайбу после паса Алексея Протаса мимо Хеллебайка, сделав счёт 2:2 и в конечном итоге сведя матч к овертайму.

Это 36-й гол Овечкина в сезоне и третий за последние пять матчей, и теперь у него 889 шайб за карьеру», — написала Сильбер.

Журналистка The Washington Post Бейли Джонсон не удивилась, что именно Ови сравнял счёт в матче.

«2:2. Алекс Овечкин, потому что… а кто ещё? Он так хотел забить сегодня», — написала Джонсон.

Журналист Грант Паульсен эмоционально отреагировал на шайбу нападающего «Вашингтона».

«Боже мой. Алексу Овечкину теперь не хватает всего пяти голов до рекорда Уэйна Гретцки по количеству шайб за всю историю. Просто сенсация.

Спасибо, боже, что позволил мне быть рядом, находиться в Вашингтоне и болеть за «Кэпиталз» на протяжении всей карьеры этого парня. Какое удовольствие!» — написал Паульсен.

«Успехи Овечкина продолжают ошеломлять соперников и одноклубников»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд напомнил, когда Овечкин должен побить рекорд Гретцки.

«36-й гол Алекса Овечкина в сезоне-2024/2025 стал одним из самых важных для него в этом чемпионате.

Когда «Вашингтон» проигрывал со счётом 1:2 в конце третьего периода матча с «Виннипегом», Овечкин нанёс мощный бросок из левого круга вбрасывания, пробив Коннора Хеллебайка — лучшего вратаря лиги.

Теперь Алекс на пути к тому, чтобы повторить рекорд 10 апреля в матче с «Каролиной» и обойти Гретцки 13 апреля во встрече с «Коламбусом».

Овечкин забил в трёх последних матчах с «Виннипегом». У него 57 голов в карьере в играх с франшизой «Джетс»/«Трэшерз» — больше всего среди действующих игроков в ворота одного клуба. Он обогнал своего давнего соперника Сидни Кросби, у которого 56 шайб во встречах с «Филадельфией», — написал Оланд.

Издание The Hockey News на своей странице в соцсетях отреагировало следующим образом: «Овечкину нужно ещё шесть… представьте, если он забьёт их все в одном матче. Он забрасывал четыре шайбы четыре раза».

Журналист Winnipeg Free Press Кен Виб отметил, что даже соперники следят за погоней Ови.

«Овечкин — предмет разговоров каждый день для каждого парня в обеих раздевалках, поскольку он продолжает стремиться к рекорду по голам в НХЛ.

Успехи Овечкина продолжают ошеломлять соперников и одноклубников. Алекс сделал ещё один шаг к Уэйну Гретцки, забив свой 36-й гол в сезоне и 889-й в карьере. И все будут продолжать обращать на это внимание, поскольку погоня продолжается», — написал Виб.

«Если дать ему немного времени и пространства, он «убьёт» тебя»

Александр Овечкин после матча поделился мыслями о его ходе и о своём 889-м голе в НХЛ.

«В начале второго периода мы создали несколько довольно неплохих моментов, а в третьем, как вы можете видеть, после того как уступали в одну шайбу, мы попытались надавить и были вознаграждены.

Это был матч плей-офф как по ментальности, так и по силовой игре. Это была хорошая встреча.

Мой 889-й гол? Это весёлое время, очевидно. Ты должен просто наслаждаться им, получать удовольствие. Это особый момент. Все смотрят, следят за мной. Внимание каждого обращено к нам», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин Фото: Cameron Bartlett/Getty Images

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как старается помогать Овечкину в его погоне за рекордом.

«Я знал, что мы будем давить в конце третьего периода. В его первой половине мы не смогли создать достаточно моментов, хотели поскорее начать осаждать чужие ворота, чаще играть в зоне атаки. Ближе к концу периода мы наконец начали создавать моменты, так что да, это особенный момент, отлично, что у Овечкина получилось сравнять счёт.

Конечно, Александр всегда хочет быть на льду. Я стараюсь давать ему больше времени, больше шансов в некоторых сочетаниях, ситуациях, когда мы близки к голу. Такая же ситуация и с овертаймом, он получал достаточное количество смен на льду, чтобы показать свои способности против обороны «Виннипега». Мы говорили с ним об этом, он будет получать достаточно шансов», — рассказал Карбери.

Соперники также восхищались Овечкиным. Главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел, успевший поработать в штабе «Вашингтона», поделился мыслями о шайбе Алекса.

«Я рад, что он забил, в смысле — приблизился к своей цели. Я не рад именно голу — рад, что он приближается к рекорду. В конце концов, это Ови. Для него не нужно многого. Шайба на клюшке — и всё.

Думаю, мы проделывали действительно хорошую работу бóльшую часть матча, выступая против Алекса, не давая создать ему много моментов даже при игре в большинстве. Ему ведь не нужно много времени и пространства. В итоге мы набрали два очка. Что есть, то есть. Я надеялся, что мы сможем завершить матч в основное время, но мы проделали довольно хорошую работу», — сказал Арниел.

Нападающий «Виннипега» Николай Элерс, забивший победный гол, отметил, что Овечкин регулярно добивается крутых достижений в очных матчах. Именно в играх с «Джетс» капитан «Вашингтона» забил свой 600-й гол в НХЛ, а также 801-й и 802-й, обойдя Горди Хоу в списке лучших голеадоров за всю историю.

«Я рад, что ему не хватает пяти голов, скажем так. Мне кажется, что каждый раз, когда мы играли с «Вашингтоном», он достигал какой-то важной вехи», — сказал Элерс.

Форвард «Виннипега» Мэйсон Эпплтон ярко высказался об очередном голе Овечкина.

«Очевидно, что он вот-вот станет величайшим снайпером всех времён. Его бросок по-настоящему смертелен. Ты не можешь просто стоять перед ним, потому что Ови может обыграть тебя в любом направлении.

Алекс — чертовски хороший снайпер, и, если дать ему немного времени и пространства, он «убьёт» тебя», — отметил Эпплтон.