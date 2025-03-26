Топ-события четверга: «Динамо» Москва — СКА, перенесённый матч «Барсы» и регулярка НБА

Лучший спорт 27 марта: большой игровой день в Кубке Гагарина, Суперлига по волейболу, чемпионат России по биатлону и фигурное катание!

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Время в материале указано по Москве.

⛸️ 1:45: Фигурное катание. ЧМ-2025, спортивные пары, короткая программа

Интрига: немцы Хазе/Володин способны на титул?

Парное катание является одной из наиболее пострадавших от отстранения россиян дисциплин. Безусловно, если бы наши фигуристы сейчас выступали на чемпионате мира, то практически нет никаких сомнений, что весь пьедестал заняли бы именно они. Но пока на медали претендуют совсем другие люди (и иронично, что у некоторых из них есть российские корни.

Главными фаворитами считаются немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, которые в текущем сезоне выиграли финал Гран-при и чемпионат Европы. Навязать им борьбу могут фигуристы, которые уже становились чемпионами мира: Рику Миура/Рюити Кихара из Японии и Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам из Канады. Также не стоит сбрасывать со счетов итальянцев: Сара Конти и Никколо Мачи имеют в своей копилке титул чемпионов Европы.

🏒 2:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: зайдут ли «Айлендерс» в зону плей-офф?

Уровень конкуренции в Восточной конференции невероятно высок, за два места в зоне уайлд-кард борются как минимум шесть команд. У «Айлендерс», несмотря на два поражения в овертаймах в последних матчах, есть шанс опередить «Монреаль» и забраться в зону плей-офф, но для этого нужна только победа.

🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: cможет ли кто-то из лидеров выстрелить и привести свою команду к победе, несмотря на травмы?

«Нью-Йорк», уверенно закрепившийся на третьей строчке Восточной конференции с результатом 45-26, недавно расправился с «Далласом» со счётом 128:113. Однако у гостей есть козырь в рукаве: в начале месяца они уже обыграли «Никс» — 105:95.

Обе команды подходят к матчу с пробоинами в составе. У «Никс» травмирован Джейлен Брансон (лодыжка), под вопросом участие Майлза Макбрайда (пах) и Митчелла Робинсона (лодыжка). У «Клипперс» вне игры Джордан Миллер (бедро), а судьба Джеймса Хардена (стопа) до сих пор висит в воздухе.

По статистике «Клипперс» выглядят бледновато — всего 21-е место в лиге по результативности с 111,8 очка за матч. А вот «Никс» дают жару, набирая в среднем 116,5 очка и занимая девятое место в НБА.

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Денвер» возьмёт реванш и подтвердит свой класс?

Первая встреча в этом сезоне осталась за «Милуоки», который увёз победу со счётом 121:112. Теперь «Денвер», уверенно держащийся в верхушке Западной конференции с результатом 45-28, выйдет на паркет с жаждой реванша во встрече с «Бакс» (40-31).

Обе команды заходят на этот матч не в лучшей форме после поражений: «Наггетс» уступили «Чикаго» 119:129, а «Бакс» драматично проиграли «Финиксу» 106:108. Но это далеко не все проблемы — травмы подкосили составы обеих сторон. У «Бакс» под вопросом участие их главной звезды Янниса Адетокунбо (растяжение стопы), а Дэмьен Лиллард и вовсе выбыл из-за серьёзных проблем со здоровьем (тромбоз глубоких вен).

«Наггетс» тоже не без потерь: Никола Йокич может пропустить игру из-за повреждения голеностопа, а Аарон Гордон — из-за травм икроножной мышцы и лодыжки. Несмотря на ослабленные ряды, «Денвер» подходит к матчу в статусе фаворита.

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 марта 2025, четверг. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обгонит ли Драйзайтль Кучерова в гонке бомбардиров?

В предыдущем матче «Эдмонтона» с «Ютой» прервалась фантастическая результативная серия Леона Драйзайтля, насчитывавшая 18 встреч. А накануне в гонке бомбардиров его успел догнать Никита Кучеров – сейчас они делят второе место, имея в активе по 101 очко. Сможет ли немец вновь оторваться от россиянина?

🎯 14:00: Биатлон, чемпионат России, гонка преследования, мужчины, 12,5 км

Интрига: сможет ли Халили побороться за второй чемпионский титул в Хантах?

Карим Халили уверенно защитил титул чемпиона России в спринте, хоть и финишировал вторым. Подмосковный спортсмен выглядит главным фаворитом в борьбе за победу и в пасьюте. Карим сейчас крайне хорош, а вот его соперники из России не в форме. Даниил Серохвостов с промахом сенсационно не сумел попасть на подиум в спринте, а Эдуард Латыпов всё ещё пытается прийти в себя после ковида.

🏒 17:00: «Трактор» — «Адмирал», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Бенуа Гру начнёт свой первый плей-офф в КХЛ?

«Трактор» выдал свой лучший сезон более чем за 10 лет, а Бенуа Гру – тренер-новичок в лиге, который быстро успел влюбить в себя абсолютно всех. Экзамен в регулярке он сдал на отлично, но впереди – куда более серьёзный тест. У челябинцев есть всё для долгого похода в рубке за Кубок Гагарина, однако сможет ли «Адмирал» преподнести сюрприз?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Салават» преодолеть планку первого раунда?

«Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова показывает отличные результаты в регулярном чемпионате, но в плей-офф команда с большими амбициями ни разу за предыдущие два года не проходила дальше первого раунда. «Сибирь» — более чем проходимый соперник, получится ли у уфимцев сразу же взять контроль над серией?

🎯 17:00: Биатлон, чемпионат России, гонка преследования, женщины, 10 км

Интрига: смогут ли лидеры сборной увезти золото из Ханты-Мансийска?

На чемпионате России дела у лидеров сборной пока складываются не очень — у них нет ни одной медали турнира… Виктория Сливко, Наталия и Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич пытаются прийти в себя в форму после болезни. Кристина Резцова и Анастасия Халили никак не могут наладить стрельбу. Пока все спортсменки решали свои проблемы, в топ выбилась Тамара Дербушева, далеко не первый, но и не последний номер команды. Правда, спринт свердловчанка провела довольно слабо. Получится ли у кого-то из лидеров собраться в оставшихся гонках?

⛸️ 18:05: Фигурное катание. ЧМ-2025, мужчины, короткая программа

Интрига: Малинин пойдет на четверной аксель?

В мужском одиночном катании главным и безоговорочным фаворитом считается действующий чемпион – американец Илья Малинин. Этот фигурист в текущем сезоне не проиграл ни одного старта и несколько раз пытался собрать аж семь (!) четверных прыжков в произвольной программе, включая сложнейший четверной аксель. И в Бостоне Илья планирует предпринять новую попытку.

Основным соперником Малинина является японец Юма Кагияма – в текущем сезоне он уже пробивал отметку в 300 баллов и даже обыгрывал американца по произвольной программе. Двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа в этом году выступает нестабильно, но он вполне может реабилитироваться в Бостоне. Также на чемпионате мира стоит наблюдать за учениками российских тренеров — Ника Эгадзе (Этери Тутберидзе) и Михаил Шайдоров (Алексей Урманов) при хороших прокатах вполне могут зацепиться за медали.

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Динамо-ЛО», Суперлига (м), 1/4 финала, второй матч

Интрига: будет ли сенсация?

То, чего боялись болельщики московского «Динамо», случилось в первой игре. После турнира в Дубае в первом четвертьфинальном матче столичные волейболисты выглядели очень уставшими, чем и воспользовался соперник. Теперь «Динамо» на краю пропасти — ещё одно поражение будет означать, что команда осталась без медалей. Но за москвичей домашняя арена. Плюс между встречами три дня — какое-никакое, а время на отдых есть. Чем завершится вторая игра?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Торпедо» что-то противопоставить главному фавориту?

«Локомотив» и год назад был главным фаворитом на Кубок Гагарина, и только «Магнитка» в блестящем стиле остановила его в финале. Сейчас ситуация аналогичная, только ярославцы ещё и выиграли регулярку. А «Торпедо» закончило гладкий чемпионат пятью поражениями подряд. Увидим ли мы преображение команды Игоря Ларионова или ярославский бронепоезд начнёт безжалостно переезжать их с первой же игры?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Динамо» неудачную серию в сериях плей-офф со СКА?

СКА впервые за время выступления в КХЛ закончил регулярку на седьмом месте и нарвался на одного из своих заклятых соперников – «Динамо» — уже в первом раунде. При этом статистика в плей-офф говорит за армейскую команду – она выиграла четыре последних серии у бело-голубых. Одну из них, кстати, в год, когда от СКА мало что ждали в плей-офф. Но сейчас в руках Алексея Кудашова лучший состав «Динамо» из тех, с которыми он работал.

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Осасуна», Примера, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: организует ли «Барса» отрыв?

Команда Флика в данном противостоянии первого круга уступила (4:2). Причём не в тот период, когда её конкретно штормило: прервалась семиматчевая победная серия в Ла Лиге, впереди была новая – такая же, но во всех турнирах, с выносами «Баварии» (4:1) и «Реала» (4:0). Настала пора дня мести? Особенно если учитывать, что «Барса» в случае успешного исхода выйдет на чистое первое место. У «Осасуны» лишь одна победа аж с 9 ноября – вести пока что удачную борьбу за выживание удаётся за счёт бодрого старта. Вроде бы перевес очевиден. Но и в сентябре казалось так же.