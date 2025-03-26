«Авангард» без шансов разобрал «Металлург»! Такой Омск будет претендовать на многое

История противостояния между «Металлургом» и «Авангардом» уходит своими корнями ещё во времена Суперлиги. Говорить о матчах и сериях между магнитогорцами и омичами, вспоминать историю и подсчитывать завоёванные трофеи можно долго. Уральцы и сибиряки — безусловные гранды отечественного хоккея.

В нынешнем же плей-офф команда Андрея Разина будет защищать титул действующего обладателя Кубка Гагарина, в то время как коллектив Ги Буше постарается повторить памятный успех другого канадского тренера — Боба Хартли. Регулярный чемпионат «ястребы» прошли с переменным нахождением в зоне турбулентности: при Сергее Звягине у руля ничего не получалось, а при Буше появился порядок. С учётом того, как «Авангард» провёл концовку регулярки и какую мощную форму набрал, можно с уверенностью утверждать, что эта команда однозначно готова дать бой любому сопернику.

«У «Авангарда» хороший состав. С приходом нового главного тренера команда много выигрывала. Думаю, серия будет очень интересной. Мы разберём соперника, посмотрим сильные и слабые стороны, которые, надеюсь, будем использовать. Многое будет зависеть от вратарей и реализации моментов», — заявил рулевой магнитогорцев.

Главная новость из составов — первый матч пропускал капитан хозяев Егор Яковлев. Счёт же первыми открыли гости: Якупов объехал ворота и сделал пас на синюю линию, Прохоркин обработал и бросил с кистей в ближний угол — шайба после небольшого рикошета влетела в сетку. Этот гол стал первым в стартовавшем розыгрыше Кубка Гагарина.

Не заставил себя ждать и второй гол. Массированную атаку провели омичи. Маклауд сделал перевод на правый фланг, Чистяков зарядил в дальний угол и попал в штангу, но Окулов подкараулил отскок и добил шайбу в пустой угол ворот. Складывалось впечатление, что Набоков, пропустивший две шайбы после трёх бросков, чувствовал себя не в свой тарелке.

Во второй двадцатиминутке снова за дело взялись те же люди. Прохоркин ушёл за ворота и классной передачей нашёл на пятаке свободного Чистякова, который с близкого расстояния без проблем переиграл Набокова. Кстати, с обеих сторон хватало удалений, однако реализовать лишнего ни тем, ни другим не удалось. В целом же преимущество омичей чувствовалось, они лучше подготовились к этой встрече.

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В третьем периоде «Металлург» наконец-то забил: сыграло правило вбрасывания в зоне нарушившей правило команды в случае удаления в концовке прошлого отрезка игры до сирены (Якупов получил две минуты за атаку вратаря). Уральцы оказались сильнее на «точке», а Вовченко оставил Серебрякова без «сухаря».

Омск, будучи опытной командой с грамотным тренерским штабом, постепенно отдавал инициативу сопернику, а сам старался действовать осторожнее и с оглядкой на собственные ворота.

За три с половиной минуты до окончания третьего периода «Авангард» остался в меньшинстве, а Разин заменил Набокова на шестого полевого хоккеиста. Привело это решение лишь к голу Шарипзянова в пустые ворота.

Омск начал серию с уверенной победы в первой встрече в Магнитогорске. Андрею Разину нужно делать выводы, иначе есть все шансы отправиться в отпуск уже после первой серии. Сегодня «Магнитка» откровенно не впечатлила.