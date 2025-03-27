«Ак Барс» и «Авангард» стартовали с уверенных побед на выезде.

ЦСКА отдал матч с 2:0, мегакамбэк «Спартака» в овертайме. Итоги дня в КХЛ

26 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялись четыре матча. Представляем обзор всех игр.

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу казанцев. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».

На 16-й минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров. На первых секундах второго периода «Ак Барс» забросил вторую шайбу после ошибки голкипера «Автомобилиста» Евгения Аликина. Вратарь остановил шайбу за воротами и попытался бросить её по борту, однако попал в коньки форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова. Шайба отскочила перед воротами к Александру Барабанову, который с близкого расстояния без помех удвоил премущество в счёте. Третий гол казанцев на 35-й минуте забил Никита Лямкин. В концовке третьего периода форвард «Автомобилиста» Александр Шаров размочил счёт в формате 6х3. За две минуты до конца Артём Галимов голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой омичей со счётом 4:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».

На третьей минуте матча первым же броском счёт открыл нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин. Через три минуты Константин Окулов удвоил преимущество гостей. Третью шайбу омичи забросили на 36-й минуте — отличился Семён Чистяков. На первых секундах третьего периода Даниил Вовченко успел реализовать большинство и размочил счёт. В концовке третьего периода магнитогорцы играли в формате 6х4, однако лишь пропустили шайбу в пустые ворота — отличился Дамир Шарипзянов.

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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась волевой победой минчан со счётом 5:2. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».

К отметке 2:23 ЦСКА повёл в счёте 2:0 — отличились Дмитрий Саморуков и Павел Карнаухов. «Динамо» смогло отыграться ещё до первого перерыва — голы забили Сергей Кузнецов и Сэм Энас. В середине второго периода Егор Бориков впервые вывел хозяев вперёд в счёте. На 48-й минуте встречи Александр Волков упрочил преимущество «Динамо». На последней минуте Волков оформил дубль голом в пустые ворота.

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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 ОТ. Счёт в серии 1-0 в пользу «Спартака».

На две быстрые шайбы хоккеистов «Северстали» Николая Чебыкина и Александра Скоренова, «Спартак» ответил голами Анселя Галимова и Сергея Лукьянцева, сравняв счёт ещё в первом периоде. Во втором периоде на шайбы Андрея Чуркина и Руслана Абросимова спартаковцы ответили голом Александра Пашина. В середине третьего периода Герман Рубцов сравнял счёт. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Николая Голдобина.

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Расписание матчей 27 марта