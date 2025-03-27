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Результаты матчей КХЛ за 26 марта 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф КХЛ, расписание матчей 27 марта

ЦСКА отдал матч с 2:0, мегакамбэк «Спартака» в овертайме. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ
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«Ак Барс» и «Авангард» стартовали с уверенных побед на выезде.

26 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялись четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Петан, Лямкин) – 15:58 (5x4)     0:2 Барабанов (Сафонов) – 20:10 (5x5)     0:3 Лямкин (Яшкин, Семёнов) – 34:45 (5x5)     1:3 Шаров (Да Коста, Диц) – 56:21 (6x3)     1:4 Галимов – 58:14 (en)    

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу казанцев. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».

На 16-й минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров. На первых секундах второго периода «Ак Барс» забросил вторую шайбу после ошибки голкипера «Автомобилиста» Евгения Аликина. Вратарь остановил шайбу за воротами и попытался бросить её по борту, однако попал в коньки форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова. Шайба отскочила перед воротами к Александру Барабанову, который с близкого расстояния без помех удвоил премущество в счёте. Третий гол казанцев на 35-й минуте забил Никита Лямкин. В концовке третьего периода форвард «Автомобилиста» Александр Шаров размочил счёт в формате 6х3. За две минуты до конца Артём Галимов голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 02:44 (5x5)     0:2 Окулов (Чистяков, Маклауд) – 05:46 (5x5)     0:3 Чистяков (Прохоркин, Чайка) – 35:49 (5x5)     1:3 Вовченко (Канцеров, Джонсон) – 40:03 (5x4)     1:4 Шарипзянов (Чистяков, Маклауд) – 57:25 (en)    

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой омичей со счётом 4:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Авангарда».

На третьей минуте матча первым же броском счёт открыл нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин. Через три минуты Константин Окулов удвоил преимущество гостей. Третью шайбу омичи забросили на 36-й минуте — отличился Семён Чистяков. На первых секундах третьего периода Даниил Вовченко успел реализовать большинство и размочил счёт. В концовке третьего периода магнитогорцы играли в формате 6х4, однако лишь пропустили шайбу в пустые ворота — отличился Дамир Шарипзянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Гурьянов, Афанасьев) – 01:03 (5x5)     0:2 Карнаухов (Нестеров, Охотюк) – 02:23 (5x5)     1:2 Кузнецов – 14:58 (5x5)     2:2 Энас (Пинчук, Горбунов) – 18:05 (5x4)     3:2 Бориков (Тирни, Улле) – 24:50 (5x5)     4:2 Волков (Пинчук) – 47:21 (5x5)     5:2 Волков (Сотишвили) – 58:52 (en)    

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась волевой победой минчан со счётом 5:2. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».

К отметке 2:23 ЦСКА повёл в счёте 2:0 — отличились Дмитрий Саморуков и Павел Карнаухов. «Динамо» смогло отыграться ещё до первого перерыва — голы забили Сергей Кузнецов и Сэм Энас. В середине второго периода Егор Бориков впервые вывел хозяев вперёд в счёте. На 48-й минуте встречи Александр Волков упрочил преимущество «Динамо». На последней минуте Волков оформил дубль голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Давыдов) – 02:17 (5x5)     0:2 Скоренов (Муханов) – 06:47 (5x5)     1:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 08:45 (5x5)     2:2 Лукьянцев (Беляев, Зайцев) – 18:15 (5x5)     2:3 Чуркин (Alexei Kruchinin, Абросимов) – 22:24 (5x5)     2:4 Абросимов (Аймурзин, Ильин) – 29:23 (5x4)     3:4 Пашин (Рубцов) – 31:09 (4x5)     4:4 Рубцов (Ружичка, Пашин) – 48:37 (5x5)     5:4 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 68:14 (5x5)    

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 ОТ. Счёт в серии 1-0 в пользу «Спартака».

На две быстрые шайбы хоккеистов «Северстали» Николая Чебыкина и Александра Скоренова, «Спартак» ответил голами Анселя Галимова и Сергея Лукьянцева, сравняв счёт ещё в первом периоде. Во втором периоде на шайбы Андрея Чуркина и Руслана Абросимова спартаковцы ответили голом Александра Пашина. В середине третьего периода Герман Рубцов сравнял счёт. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Николая Голдобина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 27 марта

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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