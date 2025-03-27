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Чикаго – Нью-Джерси — 3:5, обзор матча, как проводит сезон Илья Михеев, видео

Михеев мчится к лучшему сезону в карьере! Но его «Чикаго» беспросветно на дне НХЛ
Максим Макаров
Михеев мчится к лучшему сезону в карьере
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Есть ли у Ильи будущее в «Блэкхоукс»?

«Чикаго» не так часто заставляет говорить о себе в этом сезоне – команда несмотря на усиления в межсезонье так и не сделала шага вперёд и закончит сезон последней или предпоследней в НХЛ.

Матч с «Нью-Джерси» для «ястребов» ничего не мог изменить в плане турнирного положения, так как «Нэшвилл» и «Сиэтл» уже находятся в полной недосягаемости, а «Сан-Хосе», идущий на последнем месте, так и не может приблизиться.

«Дьяволы» уже в начале матча сделали себе задел, который, забегая вперёд, помог им одержать итоговую победу. Далее гости образцово подключали свои спецбригады, которые позволяли держать необходимую дистанцию с соперником, покушавшимся на преимущество как по игре, так и по счёту.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Бастиан (Хьюз, Татар) – 06:23     0:2 Мерсер (Хьюз, Хишир) – 06:50 (pp)     1:2 Бертуцци (Донато, Левшунов) – 09:06 (pp)     1:3 Палат (Братт) – 23:14 (sh)     2:3 Михеев (Терявяйнен, Фолиньо) – 25:26     2:4 Мерсер (Хьюз, Братт) – 31:01 (pp)     3:4 Назар (Донато, Левшунов) – 57:10     3:5 Ноэсен (Хишир) – 59:47    

В составе «Блэкхоукс» вновь самым лучшим образом себя проявил второй номер последнего драфта Артём Левшунов, сыгравший сегодня более 24 минут и сделавший две результативные передачи – это первый матч белоруса в НХЛ, в котором он набрал более одного очка. Игровое время тоже рекордное.

Также отличился человек, о котором не так часто говорят – речь об Илье Михееве. Российский форвард во втором периоде смог укротить передачу Терявяйнена, которая была далеко не лучшего качества, и идеально попасть под перекладину. Для Ильи эта шайба стала 17-й в сезоне, а результативная серия продлилась до трёх игр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Важно отметить и тот факт, что прямо сейчас Михеев, который начал чемпионат так, что многие всерьёз заговорили о скором и неизбежном возвращении форварда в КХЛ, находится в четырёх очках от личного рекорда по результативности в НХЛ. И сомнений насчёт того, что желаемый результат будет достигнут, почти нет.

Но при этом у многих может возникнуть вопрос, как чувствовать себя 30-летнему игроку в команде, которая год за годом не на что не претендует и прочно поселилась на дне? Однако сейчас об этом даже не стоит заикаться – Михеев смог перезагрузить себя в «Чикаго», получил место в топ-6, а также выходит на лёд с людьми, которые почти наверняка уже через несколько лет станут звёздами. Получил бы ли Илья такое доверие в команде посильнее? Вряд ли.

Возможно, такой успешный сезон активизирует менеджмент других команд присмотреться к Михееву, потому что это тот игрок, который пригодится всем – способный выходить в любом звене, не чурающийся любой роли, а также готовый отдавать всего себя. Но даже если этого не произойдёт, Илья точно ничего не потеряет.

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