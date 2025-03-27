Михеев мчится к лучшему сезону в карьере! Но его «Чикаго» беспросветно на дне НХЛ

«Чикаго» не так часто заставляет говорить о себе в этом сезоне – команда несмотря на усиления в межсезонье так и не сделала шага вперёд и закончит сезон последней или предпоследней в НХЛ.

Матч с «Нью-Джерси» для «ястребов» ничего не мог изменить в плане турнирного положения, так как «Нэшвилл» и «Сиэтл» уже находятся в полной недосягаемости, а «Сан-Хосе», идущий на последнем месте, так и не может приблизиться.

«Дьяволы» уже в начале матча сделали себе задел, который, забегая вперёд, помог им одержать итоговую победу. Далее гости образцово подключали свои спецбригады, которые позволяли держать необходимую дистанцию с соперником, покушавшимся на преимущество как по игре, так и по счёту.

В составе «Блэкхоукс» вновь самым лучшим образом себя проявил второй номер последнего драфта Артём Левшунов, сыгравший сегодня более 24 минут и сделавший две результативные передачи – это первый матч белоруса в НХЛ, в котором он набрал более одного очка. Игровое время тоже рекордное.

Также отличился человек, о котором не так часто говорят – речь об Илье Михееве. Российский форвард во втором периоде смог укротить передачу Терявяйнена, которая была далеко не лучшего качества, и идеально попасть под перекладину. Для Ильи эта шайба стала 17-й в сезоне, а результативная серия продлилась до трёх игр.

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Важно отметить и тот факт, что прямо сейчас Михеев, который начал чемпионат так, что многие всерьёз заговорили о скором и неизбежном возвращении форварда в КХЛ, находится в четырёх очках от личного рекорда по результативности в НХЛ. И сомнений насчёт того, что желаемый результат будет достигнут, почти нет.

Но при этом у многих может возникнуть вопрос, как чувствовать себя 30-летнему игроку в команде, которая год за годом не на что не претендует и прочно поселилась на дне? Однако сейчас об этом даже не стоит заикаться – Михеев смог перезагрузить себя в «Чикаго», получил место в топ-6, а также выходит на лёд с людьми, которые почти наверняка уже через несколько лет станут звёздами. Получил бы ли Илья такое доверие в команде посильнее? Вряд ли.

Возможно, такой успешный сезон активизирует менеджмент других команд присмотреться к Михееву, потому что это тот игрок, который пригодится всем – способный выходить в любом звене, не чурающийся любой роли, а также готовый отдавать всего себя. Но даже если этого не произойдёт, Илья точно ничего не потеряет.