«Ак Барс» в плей-офф тащит сбежавший из Уфы хоккеист. Пустозёров – главная «кража» сезона?

Первую шайбу «Ак Барса» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 забросил Алексей Пустозёров. Игрок оказался в составе казанцев в трансферный дедлайн, и на фоне переходов Эрика О’Делла и Степана Фальковского на 24-летнего нападающего сначала многие даже и не обратили должного внимания.

Казалось, клуб подбирает неликвид, ведь Алексей на тот момент почти год был без игровой практики. Но Анвар Гатиятулин поддержал хоккеиста, которого знает с семи лет, и Пустозёров не подвел своего хоккейного отца. После бодрого старта в регулярном чемпионате экс-уфимец доказывает, что полезен и в матчах плей-офф. Виктор Козлов кусает локти?

Алексей Пустозёров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Когда говорят про потенциал «Ак Барса» в атаке, вспоминают в первую очередь Дмитрия Яшкина, Артёма Галимова, Кирилла Семёнова, Ника Петана, Александра Барабанова и Илью Сафонова. Это отличные форварды топ-6 на уровне КХЛ, только вот в плей-офф на первый план часто выходят нижние звенья. И есть ли у казанцев та самая глубина состава? Есть кому создавать моменты впереди, если Яшкина, Галимова и Барабанова будут бить по рукам и ногам? А их уже начали – посмотрите на лицо Дмитрия после первой игры. Жалеть в играх за Кубок Гагарина никого не будут. Летом надеялись на Семёна Кошелева и Егора Коршкова. Особенно на последнего, недаром ему выписали солидный контракт на 65 млн. Чтобы добавить вариативности нападению, зимой подписали канадца Эрика О’Делла. Только вот никто из них по-настоящему ожиданий так и не оправдал.

В отличие от Алексея Пустозёрова. По нему и не было никаких ожиданий – форвард пошёл на минимальные финансовые условия и даже согласился на двустороннее соглашение. Хоть что-то бы пошло не так, и вместо формы первой команды Пустозёров надевал бы джерси «Нефтяника» или «Барса». Собственно, сразу после подписания Алексея и отправили набирать форму в Альметьевск. Ещё бы – последний матч за «Салават Юлаев» нападающий сыграл 6 февраля 2024 года. После чего отправился в глухой запас, отказался подписывать новое соглашение с клубом и оказался в патовой ситуации. Так как Пустозёров был ограниченно свободным агентом, без согласия Уфы он не мог отправиться в другой клуб. В свою очередь, руководство «Салавата Юлаева» не хотело терять молодого таланта за бесценок. По слухам, в Башкортостане запрашивали около 30 млн рублей и готовы были отдать Алексея куда угодно, только не в «Ак Барс».

Алексей Пустозёров Фото: ak-bars.ru

Но в результате уже перед самым дедлайном Пустозёров отправился в Казань всего лишь за 15 млн. Просто потому, что, кроме Марата Валиуллина, никто конфликтным 24-летним хоккеистом, не игравшим больше 10 месяцев, так и не заинтересовался. Но почему на него обратили внимание в Татарстане? Дело в том, что детский тренер Алексея – Анвар Гатиятулин. Нынешний рулевой «Ак Барса» помнит, как ещё маленький Пустозёров делал первые шаги в хоккее. «Мы с ним работали с семи лет. Я за своими воспитанниками слежу, в том числе за Алексеем. Это быстрый форвард, который может играть на любой позиции», – комментировал трансфер игрока Гатиятулин. Анвару Рафаиловичу позволили поддержать своего давнего знакомого, тем более что в случае неудачи клуб практически ничего не терял. 5 млн зарплаты Пустозёрова для топ-клуба – смех.

Свой контракт Алексей отработал сполна ещё в концовке регулярного чемпионата. 9 (3+6) очков в 27 встречах – неплохая статистика, учитывая ограниченное игровое время. К тому же Пустозёров доказал, что способен выполнять и большой объём различной черновой работы, а именно на этом фоне в своё время он попал в немилость к Виктору Козлову и выпал из обоймы «Салавата Юлаева». Хоккеист выручил казанцев во время эпидемии травм, когда практически синхронно выбыли Сафонов и Петан. Но и с возвращением всех лидеров в строй место в составе уроженец Чебаркуля не потерял, разве что перестал появляться в большинстве. Но в первом же матче плей-офф Гатиятулин выставил Алексея на розыгрыш лишнего и не прогадал. Точным попаданием в ближнюю девятку Пустозёров оставил не у дел Евгения Аликина, позволив «Ак Барсу» комфортно играть по счёту.

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«Я много работал. Считаю, когда ты много работаешь – в определённый момент получаешь доверие. Благодарен тренерам за доверие, стараюсь возвращать тем же», – прокомментировал Алексей после матча свой гол и выданные Гатиятулиным авансы. Напрямую говорить, что Анвар Рафаилович позволил ему остаться в хоккее, Пустозёров не стал, отказавшись от громких заголовков. Впрочем, кубковый характер Алексей демонстрировал ещё в Уфе – в 15 матчах плей-офф за «Салават Юлаев» у него пять голов. Тем удивительнее, что по ходу неудачно складывавшейся серии с «Трактором» в 2024-м Козлов даже не предоставил нападающему шанса. Первую шайбу за новый клуб Пустозёров забросил, что символично, в «зелёном дерби». Виктор Николаевич говорить об игре бывшего подопечного принципиально не стал. «Не хочу комментировать действия игрока, который не хотел играть за нас», – выдал он тогда журналистам.

Прямые переходы из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс» и наоборот — редкость. Последний до Пустозёрова был в далёком 2018 году, когда «правильный» «зелёный» клуб выбирал Александр Бурмистров. Генеральный директор уфимцев Ринат Баширов понимал репутационные риски, но и сделать ничего с объявившим забастовку парнем не мог. Козлов сделал ставку на легионеров, и в компании Джоша Ливо, Шелдона Ремпала, Александра Хмелевски и Нэйтана Тодда места для Пустозёрова не нашлось. Глядя на то, как играет канадско-американский десант «Салавата Юлаева», вряд ли в соседней республике сильно расстроились. Но если Алексей поставит важные голы за «Ак Барс» на поток, а Ливо с Хмелевски перестанут разрывать оборону соперников, как у них получалось это делать в регулярном чемпионате, болельщики наверняка напомнят менеджменту, как в клубе бездарно упустили молодого таланта.