Что лучший управленец КХЛ может дать «Куньлуню»? Крылов близок к возвращению в хоккей

Специалист привёл «Авангард» к Кубку Гагарина, а потом пропал на два года. Теперь его активно сватают в китайскую команду.

Спустя почти два года один из лучших управленцев в новейшей истории КХЛ Александр Крылов может вернуться в хоккей. После ухода в мае 2023 года из «Авангарда» специалист сидел без работы, но теперь ходят слухи, что он близок к подписанию соглашения с «Куньлунем».

На данный момент стороны ещё не договорились, поэтому официальных подтверждений нет. Однако, если союз Крылова и «Куньлуня» всё-таки сложится, это будет одной из самых интересных сюжетных линий будущего сезона и, в принципе, ближайших лет.

Последним местом работы Крылова был «Авангард», в котором он занимал должность председателя совета директоров. С омичами он провёл пять лет — с 2018-го по 2023-й. И на его долю выпало одно из самых непростых и вместе с тем счастливых времён в истории «ястребов».

Менее чем через полгода после прихода в «Авангард» начались первые сложности: в июле стало известно, что «Арена Омск» непригодна для проведения матчей, и после консультаций команда переехала из Омска в Балашиху. На время, пока строится новая арена.

Несмотря на сложности с переездом, уже в дебютный сезон Крылова «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, в котором, однако, всухую проиграл ЦСКА — 0-4. А через два года, в сезоне-2020/2021, во многом благодаря действиям самого специалиста омичи всё-таки завоевали трофей, взяв реванш у москвичей — 4-2.

В последнем же сезоне Крылова в клубе «Авангард» дошёл до финала конференции.

За пять лет председатель совета директоров смог полностью переписать историю «ястребов». Он построил команду, которая завоевала долгожданный Кубок Гагарина. Причём, в отличие от других клубов-гегемонов КХЛ, её состав создавался быстро и даже несколько спонтанно — чего стоит одно только приглашение Ильи Ковальчука! Так что чемпионство «Авангарда» тогда стало чем-то вроде сенсации.

Крылов с Кубком Гагарина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако успехи Крылова не ограничились только золотыми медалями. Александр создал качественную систему в Омске, доведя до ума академию хоккея и развивая массовый детско-юношеский сектор в городе. У «ястребов» появилась вертикаль с командами в МХЛ и ВХЛ.

Крылов сумел также сделать более безболезненным временный переезд «Авангарда» из Омска в Балашиху. Команду полюбили в обоих городах, она и там, и там стала своей. И, конечно же, помог вернуть «ястребов» обратно в родную обитель, но уже на новую арену — которую многие считают лучшей в КХЛ.

Естественно, и Крылов совершал ошибки. Но в целом специалист показал себя отличным управленцем, способным работать как в экстренных ситуациях, так и в более спокойных и будничных. Во многом благодаря его усилиям «Авангард» провёл лучший период в своей истории в эпоху КХЛ — а это многого стоит, с учётом того, что по всем вводным данным сие время должно было стать тяжелейшим для омичей.

В «Куньлуне» он мог бы столкнуться с уже знакомой проблемой. В СМИ появилась информация, что «Ред Стар» планируют покинуть Мытищи и вернуться в Китай. Пока рассматривают три варианта: Пекин, Шанхай и Харбин. Конечно, тут ситуация немного отличается, поскольку клуб как бы возвращается домой. Но на деле «Куньлунь» так давно играет в Мытищах, что они стали для китайской команды родным местом. Там даже родился мем «с детства за «Куньлунь»!» «Ред Стар» установили лучший результат по приросту посещаемости в сезоне-2024/2025. И потенциально они могут остаться в своём старом городе. Как минимум ещё на год.

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«Мы начинали в Мытищах со скромной, но горячей поддержкой зрителей. Именно тогда родился мем о немногочисленных мытищинских болельщиках, для которых актуален девиз «С детства за «Куньлунь»!»

Всё изменилось в сезоне-2024/2025. Мы показали лучший результат среди клубов КХЛ по приросту посещаемости, а ваши истории болезни поддержки «Куньлунь Ред Стар», что публиковались здесь целую неделю, не оставили в команде никого равнодушным. Мы даже перевели их Яну Дрозгу, что само по себе было непросто.

Мы далеко не лучший клуб КХЛ по посещаемости и зрительской поддержке, но видим в этом не свою слабую сторону, а сильную: нам есть куда расти, и мы обязательно это сделаем. Ради вас всех», — говорится в заявлении «Куньлуня».

Иными словами, Крылов вновь придёт в клуб, которому приходится переезжать. Даже если и не в этом сезоне, а через год. В любом случае тут у него уже будет какая-то конкретная почва. Сама команда в минувшем сезоне показала хорошие результаты. Конечно, до главного достижения — выхода в плей-офф, который китайский коллектив видел лишь в дебютном для себя в КХЛ чемпионате — не добрались. Однако впервые за долгое время «Ред Стар» реально претендовали на попадание в топ-8 и даже шли в заветной восьмёрке.

Скамейка «Куньлуня» Фото: РИА Новости

С приходом Михаила Кравца игра «Куньлуня» преобразилась. Дерзкая команда радовала на льду, попутно умудряясь ещё и периодически отбирать очки у топ-клубов. Состав подобрался качественный. Конечно, развить успех не вышло, но в сводной таблице КХЛ китайцы в итоге финишировали 18-ми — это повторение лучшего клубного результата.

Так что Крылову точно не придётся строить всё с нуля. Однако в этой ситуации будет и нечто новое.

Не стоит забывать, что при всех организаторских способностях специалиста ему также помогали и финансовые возможности «Авангарда». «Ястребы» — один из крупнейших и богатейших клубов КХЛ. Так что Крылов имел больше возможностей влиять на состав.

В этом плане было бы интересно посмотреть, как Александр сработает в условиях, когда финансы очень ограничены. У него будет шанс заявить о себе как о реально крутом специалисте, который может приносить результат в любых условиях. А «Ред Стар» получат опытного управленца, который способен навести порядок и хотя бы за счёт опыта и связей вывести команду на новый уровень.

Так что на данный момент потенциальный союз Крылова и «Куньлуня» выглядит одним из самых интересных в КХЛ. Только вот что он принесёт на самом деле?