За чем следить 28 марта: «Металлург» — «Авангард», Овечкин на пути к рекорду, «Црвена Звезда» — «Реал» в Евролиге и волейбол. Не пропустите!

Топ-события пятницы: «Крылья» — «Локо» в РПЛ, «Динамо» Минск — ЦСКА в КХЛ и ЧМ по фигурке

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Время в материале указано по Москве.

⛸️🥇 1:15: Фигурное катание. ЧМ-2025, спортивные пары, произвольная программа

Интрига: смогут ли отыграть отрыв немцы Хазе/Володин?

На этом мировом первенстве спортивным парам выпало первыми разыгрывать комплекты медалей. После короткой программы расклады сложились так, что главные фавориты заняли первые три места: лидируют японцы Миура/Кихара, Конти/Мачи — вторые, тройку замыкают Хазе/Володин.

А вот действующие чемпионы мира в парном катании пока только седьмые. Стеллато-Дудек/Дешам уступают почти 11 баллов лидерам — такое в парном катании отыграть непросто. И пока не кажется, что японский дуэт способен выдать настолько плохой прокат. Так что Миура и Кихара вполне способны завоевать новый титул — второе в карьере золото ЧМ.

Японцы Миура и Кихара идут за вторым в карьере золотом ЧМ: Японская пара Миура/Кихара стала победителем короткой программы на ЧМ-2025

🏒 2:30: «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 марта 2025, пятница. 02:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Овечкин 890-й гол в НХЛ?

Александр Овечкин забил три гола в последних пяти матчах, суммарно набрав 7 (3+4) очков. Нападающий сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до пяти шайб. И теперь ему будет противостоять его любимейший вратарь — Марк-Андре Флёри, пропустивший больше всего голов от Ови. Так что у Алекса хорошие шансы ещё на шаг приблизиться к Гретцки.

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Оклахома» может расслабиться под конец сезона

«Оклахома» уже застолбила себе первое место на Западе и вплотную приблизилась к историческому рекорду франшизы. «Тандер» сейчас «в огне»: девять побед в последних 10 матчах и космические 121,1 очка в среднем за игру. В недавней встрече с «Сакраменто» (121:105) Шей Гилджес-Александер выдал матч с 32 очками.

А вот «Мемфис» качает из стороны в сторону, то радуя победами, то разочаровывая поражениями. Однако в последней встрече «Гриззлиз» разнесли «Юту» 140:103, где Десмонд Бэйн набрал 21 очко. Несмотря на статус фаворита «Оклахомы», интриги добавляют возможные пропуски Джейлена Уильямса и Кейсона Уоллеса, а у «Мемфиса» под вопросом Ламар Стивенс.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Металлург» сравнять счёт в серии?

Серия между магнитогорцами и омичами ещё до старта плей-офф считалась едва ли не самой напряжённой и непредсказуемой. Тем не менее в первом матче противостояния «Авангард» уверенно разобрался с «Металлургом» в гостях. Теперь команде Андрея Разина предстоит взять реванш у «ястребов» на глазах своих болельщиков.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: разовьют ли казанцы свой успех?

Ожидалось, что «Автомобилист» сможет навязать борьбу «Ак Барсу», который в конце регулярки испытывал серьёзные проблемы. Однако на деле казанцы без особого труда забрали первый матч серии. И теперь они готовы приехать на домашний лёд с заделом в две победы.

⛸️🥇 18:15: Фигурное катание. ЧМ-2025, танцы на льду, ритм-танец

Интрига: американцы уступят титул канадцам?

В международных танцах на льду после ухода действующих олимпийских чемпионов Пападакис/Сизерон произошла смена власти: два титула подряд завоевали американцы Чок/Бэйтс. Однако в текущем сезоне трон над ними зашатался. Пара допускала ошибки, а на чемпионате четырёх континентов уступила золото канадской паре Гиллес/Пуарье.

В текущем сезоне у Пайпер и Поля очень удачные постановки, которые они по ходу сезона исполняют достаточно качественно. Поэтому после успеха на ЧЧК именно они выглядят реальными претендентами на титул чемпионов мира.

⚽️ 18:30: «Крылья Советов» — «Локомотив», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервут ли «Крылья» неприятную серию в домашних матчах с «Локомотивом»?

Первый матч первого тура после перерыва на игры сборных пройдёт в Самаре. Волжане выдали серию из четырёх встреч без побед в РПЛ и опустились на 12-е место. «Локомотив» обыграл московское «Динамо» (2:1) в прошлом туре и обошёл соперника в таблице (сейчас бело-голубые находятся на четвёртой строчке). Два предыдущих матча с участием «Крыльев Советов» и «Локомотива» в Самаре завершились вничью. Кстати, волжане не обыгрывали соперника дома в РПЛ с 2011 года.

Батраков в полном порядке: Алексей Батраков — лидер РПЛ по количеству передач под удар

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), 1/2 финала, третий матч

Интрига: смогут ли подмосковные волейболистки продлить серию?

Во втором матче в Казани «Заречье-Одинцово» выглядело чуть лучше, команда Константина Ушакова смогла выиграть сет. Но и только, этот локальный успех подмосковного клуба лишь встряхнул «Динамо-Ак Барс». Ещё одна уверенная победа и 2-0 в серии для чемпиона регулярки. Теперь команды перебрались в Одинцово. Конечно, команда Зорана Терзича нацелена на то, чтобы завершить серию уже в третьей встрече. Что смогут противопоставить фавориту зареченки на своей площадке?

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оправится ли «Северсталь» от тяжёлого поражения?

Череповчане провели отличный первый матч серии, однако в овертайме всё равно уступили. «Спартак» ни разу в ходе встречи не вёл в счёте, регулярно отыгрываясь и в итоге забрав стартовый матч. Это тяжёлый удар для «Северстали», но станет ли это гвоздём в крышку гроба команды?

🏒 19:30: «Динамо» Минск — ЦСКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжат ли минчане победную серию?

Казалось, что ЦСКА должен забирать первый матч с «Динамо». Москвичи в ходе встречи даже вели со счётом 2:0. Тем не менее белорусская команда не сдалась и отыгралась — да ещё как! «Динамо» забило пять голов ЦСКА подряд и одержало уверенную итоговую победу. Это случайность или фаворит пары уже известен?

🏀 22:00: «Црвена Звезда» — «Реал» Мадрид, Евролига, 32-й тур

Интрига: сможет ли «Црвена Звезда» взять реванш на своей площадке или «Реал» продолжит победную серию?

Обе команды рвутся в бой, ведь победа жизненно важна для закрепления места в зоне плей-офф. «Црвена Звезда», идущая пятой с результатом 18-13, набрала ход и недавно уничтожала «Виртус» со счётом 88:52. Однако перед домашней игрой у сербов проблемы: вне состава остались Джоэл Боломбой, Майк Даум и Лука Митрович.

«Реал», расположившийся на девятом месте с результатом 17-14, тоже не собирается сдаваться, ведь за плечами у мадридцев три победы подряд. Правда, участие Бруно Фернандо под вопросом. В первой встрече сезона «Реал» не оставил шансов «Звезде», разгромив её 95:72. А если копнуть в историю, то тут всё ещё убедительнее: 13 побед в 18 матчах с 2000 года — статистика явно на стороне испанской машины.

⚽️ 22:45: «Страсбург» — «Лион», Лига 1, 27-й тур

Интрига: кто продлит победную серию в Лиге 1?

«Лион» в последнее время смотрится довольно хорошо — четыре победы в пяти матчах. Благодаря таким результатам команда забралась на пятое место в таблице чемпионата Франции. До второй строчки — четыре очка. У «Страсбурга» тоже всё неплохо — три победы подряд и седьмое место в таблице. В 2024 году команды встретились друг с другом три раза (один — в Кубке Франции). Итог: три победы «Лиона».