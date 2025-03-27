Экстравагантный тренер уволен в НХЛ! Торторелла всех достал в «Филадельфии»?

Этот сезон НХЛ выглядел вегетарианским на фоне безумия отставок последних лет: «всего-то» четыре увольнения тренеров в регулярке. С другой стороны, команды лиги так жёстко перетряхнули кадры в последние годы, что сложно было ожидать дальнейших массовых увольнений. Однако «Филадельфия» смогла удивить: за девять игр до конца регулярного сезона «лётчики» убрали с поста Джона Тортореллу.

«Сегодня я принял сложное решение. Джон сыграл важнейшую роль в нашей перестройке. Он задал новые стандарты игры и напомнил всем, каким должен быть настоящий «лётчик». Страсть Джона на скамейке могла сравниться только с его ролью в жизни города. Так как мы переходим в новый этап нашей перестройки, то я чувствую, что сейчас лучшее время для того, чтобы продвинуться вперёд» — заявление, подписанное генменеджером Дэнни Бриером, выдержано в традиционно вежливых для Северной Америки тонах. Однако оно не отвечает на вопрос: в чём смысл тренерской отставки в это время сезона?

Стоит напомнить, что Торторелла не приходил в команду, которая декларировала приверженность перестройке. Тогда главой хоккейных операций клуба был Чак Флетчер, и менеджер пытался найти необычные решения, чтобы вывести из кризиса состав, который он сам и собрал. Например, тем же летом Флетчер отдал сразу три драфт-пика за Тони Деанджело, чей союз с Тортореллой предсказуемо оказался неудачным и недолговечным.

Уже в межсезонье Тортс показывал, что он абсолютно не изменился за те полтора года, что просидел в статусе безработного после отставки из «Коламбуса». «Я не собираюсь убеждать игроков. Я хочу сказать им, к чему мы стремимся. Я не буду смотреть на зарплату, номер на драфте, количество лет в лиге. Я буду смотреть на то, как ты играешь. Если мне придётся кого-то убеждать, то этого парня не должно быть в автобусе», — говорил Тортс в августе 2022-го.

Джон Торторелла Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ещё одна показательная цитата: «Я не думаю, что игра такая уж сложная. Не очень сложно придумать, как играть. Хоккей – это консервативная игра. Думаю, что самое главное для тренера в половине случаев – не мешать игрокам. Воля перевешивает все эти крестики и нолики. Вот что вы тренируете, силу воли». Сначала это помогло: в первых 12 матчах при новом тренере «Филадельфия» набрала 16 очков, однако это было обеспечено шикарной реализацией и невероятной формой Картера Харта. Когда вратарь стал играть более «человечески», «Филадельфия» оказалась там, где её и ждали: вне зоны плей-офф.

Весной Флетчер был уволен из-за провальной работы на дедлайне, где менеджер не смог распорядиться всеми активами клуба. Ему на смену пришёл дуэт клубных легенд — Бриер и другой экс-форвард Кит Джонс, который сменил комментаторскую кабину на пост президента по хоккейным операциям. Новое руководство провозгласило курс на перестройку, и после этого «Филадельфия» работала в первую очередь за счёт внутренних ресурсов, тратя на свободных агентов минимальные средства.

Новый менеджмент не стал трогать тренера, хотя Торторелла не работал с командами, которые уходили в перестройки. Тортс выводил молодую «Тампу» на новый уровень и придавал ускорение «Коламбусу», но выходить на встречи с осознанием грядущего поражения — точно не в характере бурного италоамериканца. И ведь в прошлом сезоне «Филадельфия» долгое время шла в зоне плей-офф, однако посреди сезона команда лишилась Харта, ставшего фигурантом секс-скандала. Заменить основного вратаря было некому, и команда выпала из восьмёрки, в концовке выдав восьмиматчевую серию поражений.

Ну а с нового сезона в России стали обращать на тренера особое внимание: Торторелла начал совместную работу с Матвеем Мичковым. Снова, как и в случае с Деанджело, встречались два непростых характера, причём Матвей ещё и был известен тем, что не очень-то отрабатывал в обороне. Если какой-то другой тренер лиги ещё мог простить это сверхталантливому новичку и главной молодой звезде клуба, то Торторелла — точно не из таких.

Ещё одна говорящая цитата: «Молодым спортсменам иногда нужно ждать своей очереди и зарабатывать уважение постепенно, и не хотеть всего прямо сейчас, и не ожидать всего прямо сейчас – это касается времени на льду, это касается контрактов. Что бы это ни было, иногда хорошо просто дождаться своей очереди и заслужить это». Торторелла назвал современную НХЛ «тупой» и в целом выдал спич на уровне «а я-то в советские времена о-о-о».

Отношения Мичкова и Тортореллы со стороны напоминали американские горки. Яркие матчи с набранными очками сменялись воспитательными работами, сопряжёнными с отправкой в запас — порой по ходу встречи, порой и на целую игру. Порой главный тренер жесточайше критиковал своего талантливого новичка, говоря, что не видит у него никакой энергии, но после хороших матчей хвалил. Всего за две недели до отставки Торторелла заявил, что будет развивать Матвея так, как считает нужным. При этом, как и у многих тренеров такого стиля, воспитание за ошибки касалось в первую очередь молодёжи, а не ветеранов.

Джон Торторелла Фото: AP/TASS

Однако вопросы, вполне возможно, возникли не только по Матвею. В составе команды толпа первораундников разных лет — и большинство из них процесса не демонстрирует. Полтора месяца назад клуб обменял в «Калгари» Моргана Фроста и Джоэля Фараби, которые совсем недавно считались светлым филадельфийским будущим. Точно пошла на пользу работа с Тортореллой разве что Оуэну Типпетту — но это типично «тортсовский» игрок, играющий от броска силовик.

Возможно, это отсутствие прогресса стало особенно показательным во встречах после дедлайна: в последних 12 играх команда не только потерпела 11 поражений, но и пропустила дикие 52 шайбы. В выездном матче с «Торонто» «лётчики» проиграли 2:7, после чего Торторелла открыто заявил, что ему не очень интересно тренировать команды на такой стадии сезона. Кажется, после этого менеджеры и исполнили желание 66-летнего тренера.

Спешка с отставкой Тортореллы может говорить об одном: старомодный тренер, требования которого на фоне НХЛ 2025-го кажутся совсем экстравагантными, достал очень и очень многих внутри команды. Его пока заменяет Брэд Шоу — однако давнишний помощник Тортореллы по «Коламбусу», скорее всего, просто доведёт сезон до конца, а в новом году главным тренером будет кто-то другой.

Прямо сейчас американские журналисты намекают, что этим «кто-то» будет Рик Токкет. В этом можно найти логику: Токкет давно вошёл в историю «лётчиков», и даже потенциальный пролёт «Ванкувера» мимо плей-офф этого года не ударит по его тренерской репутации, выросшей за последнее время. Кроме того, тот стиль хоккея, который ставит Токкет, идеально продолжит боевую линию Тортореллы и требования, которые ставятся к игрокам новой версии «Филадельфии». Только с точки зрения микроклимата и командного общения должно стать несколько спокойнее.