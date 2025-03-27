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Трактор — Адмирал — 4:5, обзор первого матча серии, видео голов, сенсация на старте плей-офф КХЛ 2025

Мощная сенсация на старте плей-офф КХЛ! «Трактор» получил пять голов и проиграл «Адмиралу»
Лев Лукин
Отчёт «Трактор» — «Адмирал» — 4:5
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Победитель Востока в регулярке вышел на кубковые матчи с вальяжным настроем и сразу поплатился.

Серия между «Трактором» и «Адмиралом» значилась одной из самых предсказуемых в первом раунде плей-офф КХЛ — 2025. Челябинцы мощно провели регулярный чемпионат, захватив лидерство на Востоке в самом начале турнира и так и не подпустив никого к себе на протяжении всего 68-матчевого марафона. У «Трактора» сильный, сбалансированный, достаточно глубокий состав, не провисающий ни в какой из линий, а главный тренер Бенуа Гру произвёл впечатление своей харизмой и спокойной уверенностью ещё на предсезонке, да так и не уронил его за всю регулярку. «Адмирал» на фоне такого «Трактора» смотрелся куцо по всем направлениям, а тут ещё и концовка регулярки у «моряков» вышла, мягко говоря, скомканной – пять поражений подряд.

Даже географическое положение не выглядело козырем «Адмирала»:
«Трактору» не стоит бояться перелётов во Владивосток. На дороге к Кубку это не препятствие
«Трактору» не стоит бояться перелётов во Владивосток. На дороге к Кубку это не препятствие

Но первая же встреча серии вроде бы очевидных фаворита и аутсайдера в очередной раз напомнила всем, кто почему-то забыл, что плей-офф – совершенно другой турнир, нежели регулярка. Челябинск вышел на стартовый матч 1/8 финала вальяжным и разобранным, а раскрепощённый и не отягощённый совершенно никаким внешним давлением «Адмирал» отправился творить сенсацию. Уже на третьей минуте игры Александр Шевченко прошил Зака Фукале нехитрым броском.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В середине периода у «моряков» прошла классная атака, Завгородний вывел на бросок Принса, и тот отправил Челябинск в нокдаун.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Трактор» не мог прийти в себя, а «Адмирал» действовал просто и правильно. Плотно и внимательно в средней зоне с ожиданием контратак. Примерно в таком ключе два года назад «моряки» сокрушили в первом раунде «Салават Юлаев».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Муранов, Шулак) – 02:17 (5x5)     0:2 Принс (Завгородний) – 09:08 (5x5)     0:3 Петухов (Гутик, Шулак) – 22:28 (5x3)     1:3 Сафин (Дер-Аргучинцев, Глотов) – 27:34 (5x5)     2:3 Робинсон (Дронов, Дэй) – 32:28 (5x5)     2:4 Гутик (Старков, Солянников) – 33:31 (5x5)     2:5 Шестаков (Принс, Шулак) – 45:06 (5x4)     3:5 Кравцов (Шабанов, Дронов) – 48:19 (4x3)     4:5 Сафин (Кадейкин) – 59:04 (6x5)    

Перерыв должен был взбодрить хозяев, но на старте второго периода «Трактор» не реализовал большинство, а затем и сам допустил два нарушения правил подряд. Как итог – «Адмирал» усилиями Егора Петухова реализовал формат «5 на 3», доведя счёт до неприличного.

Лишь после этого «Трактор» включился и – надо отдать должное – в считаные минуты смял гостей, заставил их ошибаться и быстро забросил две шайбы. «Адмирал» в это время выглядел так, как в концовке регулярки, и казалось, что камбэк неизбежен.

Но буквально через минуту после гола Робинсона у «моряков» прошла спасительная контратака, Фукале вновь не выручил, а Гутик отпраздновал успех. Канадский голкипер «Трактора» на этом закончил первый матч плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В третьем периоде волшебного преображения с «Трактором» вновь не произошло, а на 46-й минуте «Адмирал» реализовал большинство, распечатав и Мыльникова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Однако «Трактор» при своих зрителях бился до последнего, что понятно, а «Адмирал» — не настолько организованная команда, чтобы идеально отбиваться весь матч против мощнейшего соперника. В результате на 49-й минуте «Трактор» забил в формате «4 на 3», а на последней удивительную шайбу забросил Сафин, оформивший дубль. Форвард сделал всё настолько резко после выигранного вбрасывания, что Мишуров ничего не успел понять.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Последние 56 секунд основного времени превратились для «Адмирала» в сплошное испытание, но «моряки» выстояли, организовав первую серьёзную сенсацию на старте плей-офф. Команда Леонида Тамбиева выполнила программу-минимум на челябинские встречи, ну а «Трактору» необходимо проводить работу над ошибками перед следующей игрой.

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