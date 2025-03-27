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Динамо Москва — СКА — 3:1, первый матч серии плей-офф КХЛ — 2025, отчёт, видео, всё главное, 27 марта 2025 года

«Динамо» дожало СКА в матче с горой удалений! Это будет огненная серия Кубка Гагарина
Павел Панышев
Отчёт «Динамо» Москва — СКА — 3:1
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Всё самое интересное в битве двух ярких команд КХЛ ещё впереди.

Серия первого раунда плей-офф КХЛ в Западной конференции между московским «Динамо» и СКА заранее обещала получиться самой интригующей, громкой и по-своему яркой. В завершившемся регулярном чемпионате команда Алексея Кудашова выиграла у армейцев в пяти матчах из шести, но в плей-офф наступает совершенно другой хоккей. Всё с чистого листа, как говорят в таких ситуациях. В любом случае ни Кудашову, ни его коллеге из СКА Роману Ротенбергу по итогам возможного вылета на старте Кубка Гагарина не позавидуешь, а ведь одному из клубов так или иначе придётся отправиться в досрочный отпуск.

СКА, по всей видимости, в первых встречах придётся обходиться без Александра Никишина и Сергея Плотникова, залечивающих травмы. Это серьёзные потери, даже с учётом мощного армейского состава.

Всё о грядущем противостоянии «Динамо» и СКА:
«Динамо» сильнее, но СКА — хитрее? Чего ждать от самой яркой серии Запада КХЛ
«Динамо» сильнее, но СКА — хитрее? Чего ждать от самой яркой серии Запада КХЛ

«Динамо» — сильная команда, там много иностранцев высокого уровня. Мы хорошо их знаем. С точки зрения хоккейного языка и трэш-тока они будут работать на свою команду. А мы будем сконцентрированы на своей игре. Ничего не выдумываем, просто готовимся к матчу», — сказал Ротенберг журналистам.

Действительно, ключи к Комтуа, напоминающему лучшую версию Лео Комарова, а также к его партнёрам нужно искать непременно, иначе с москвичами не справиться. Но и ещё одного динамовского лидера — россиянина Никиту Гусева — в Санкт-Петербурге знают не понаслышке, поэтому по нему тренерским штабом гостей тоже наверняка проводился персональный разбор.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5)     1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4)     2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)    

Первый период остался за бело-голубыми. В середине отрезка Сикура реализовал выход один на один и забросил первую шайбу в этой серии. Затем последовала череда удалений, в какой-то момент команды остались на льду в формате «4 на 4», и такой расклад оказался больше по душе СКА — Бардаков броском с ползоны сравнял счёт. Однако на перерыв хозяева всё же ушли лидерами — комбинацию в большинстве с участием Уила и Пакетта точным выстрелом завершил Кудрявцев.

Во втором отрезке встречи яркий и атакующий хоккей в обе стороны никуда не делся, однако счёт на табло остался прежним. Здорово выглядели вратари Моторыгин и Заврагин, а нерв на льду чувствовался постоянно, поэтому без мелких стычек не обходилось. Собственно говоря, ничего другого никто и не ждал. По статистике бросков в створ получился двукратный перевес у москвичей — 12:6.

Отметим, что в целом вся встреча получилась «не про дисциплину»: удалений хватало, а от разнообразия формулировок голова шла кругом. Цена ошибки с каждой сыгранной минутой возрастала, поэтому в третьем периоде тоже не нужно было рассчитывать на град заброшенных шайб. Свой шанс динамовцы поймали в большинстве: цели достиг хлёсткий выстрел Гусева рикошетом от ноги Земчёнка.

Следом две минуты за блокировку схватил Комтуа, а Ротенберг решился (за девять минут (!) до сирены) заменить голкипера на шестого полевого хоккеиста. Вот только забить у СКА не получилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За 3:45 до сирены тренеры армейцев снова сняли Заврагина, попробовав испытать удачу при игре «6 на 5». Снова безрезультатно. «Динамо» на опыте доиграло встречу до логического конца, победив 3:1 и поведя в серии со счётом 1-0. С нетерпением ждём второй игры в Москве, которая запланирована на послезавтра.

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