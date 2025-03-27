«Динамо» дожало СКА в матче с горой удалений! Это будет огненная серия Кубка Гагарина

Серия первого раунда плей-офф КХЛ в Западной конференции между московским «Динамо» и СКА заранее обещала получиться самой интригующей, громкой и по-своему яркой. В завершившемся регулярном чемпионате команда Алексея Кудашова выиграла у армейцев в пяти матчах из шести, но в плей-офф наступает совершенно другой хоккей. Всё с чистого листа, как говорят в таких ситуациях. В любом случае ни Кудашову, ни его коллеге из СКА Роману Ротенбергу по итогам возможного вылета на старте Кубка Гагарина не позавидуешь, а ведь одному из клубов так или иначе придётся отправиться в досрочный отпуск.

СКА, по всей видимости, в первых встречах придётся обходиться без Александра Никишина и Сергея Плотникова, залечивающих травмы. Это серьёзные потери, даже с учётом мощного армейского состава.

«Динамо» — сильная команда, там много иностранцев высокого уровня. Мы хорошо их знаем. С точки зрения хоккейного языка и трэш-тока они будут работать на свою команду. А мы будем сконцентрированы на своей игре. Ничего не выдумываем, просто готовимся к матчу», — сказал Ротенберг журналистам.

Действительно, ключи к Комтуа, напоминающему лучшую версию Лео Комарова, а также к его партнёрам нужно искать непременно, иначе с москвичами не справиться. Но и ещё одного динамовского лидера — россиянина Никиту Гусева — в Санкт-Петербурге знают не понаслышке, поэтому по нему тренерским штабом гостей тоже наверняка проводился персональный разбор.

Первый период остался за бело-голубыми. В середине отрезка Сикура реализовал выход один на один и забросил первую шайбу в этой серии. Затем последовала череда удалений, в какой-то момент команды остались на льду в формате «4 на 4», и такой расклад оказался больше по душе СКА — Бардаков броском с ползоны сравнял счёт. Однако на перерыв хозяева всё же ушли лидерами — комбинацию в большинстве с участием Уила и Пакетта точным выстрелом завершил Кудрявцев.

Во втором отрезке встречи яркий и атакующий хоккей в обе стороны никуда не делся, однако счёт на табло остался прежним. Здорово выглядели вратари Моторыгин и Заврагин, а нерв на льду чувствовался постоянно, поэтому без мелких стычек не обходилось. Собственно говоря, ничего другого никто и не ждал. По статистике бросков в створ получился двукратный перевес у москвичей — 12:6.

Отметим, что в целом вся встреча получилась «не про дисциплину»: удалений хватало, а от разнообразия формулировок голова шла кругом. Цена ошибки с каждой сыгранной минутой возрастала, поэтому в третьем периоде тоже не нужно было рассчитывать на град заброшенных шайб. Свой шанс динамовцы поймали в большинстве: цели достиг хлёсткий выстрел Гусева рикошетом от ноги Земчёнка.

Следом две минуты за блокировку схватил Комтуа, а Ротенберг решился (за девять минут (!) до сирены) заменить голкипера на шестого полевого хоккеиста. Вот только забить у СКА не получилось.

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За 3:45 до сирены тренеры армейцев снова сняли Заврагина, попробовав испытать удачу при игре «6 на 5». Снова безрезультатно. «Динамо» на опыте доиграло встречу до логического конца, победив 3:1 и поведя в серии со счётом 1-0. С нетерпением ждём второй игры в Москве, которая запланирована на послезавтра.