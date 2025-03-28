Грандиозный провал «Сибири», уверенный старт «Локомотива». Итоги дня в КХЛ

«Трактор» сенсационно проиграл «Адмиралу», московское «Динамо» повело в серии со СКА.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

27 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев — 7:0. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева».

На 17-й минуте первого периода Алексей Василевский с передач Нэйтана Тодда и Скотта Уилсона открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Артём Горшков с передач Владислава Ефремова и Артёма Пименова удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Джоша Ливо и Нэйтана Тодда сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда довёл счёт до крупного.

На 13-й минуте третьего периода Нэйтан Тодд забросил пятую шайбу хозяев во встрече. Менее чем через минуту Александр Хмелевски сделал счёт 6:0. На 16-й минуте периода Артём Набиев установил окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4. Счёт в серии 1-0 в пользу «Адмирала».

На третьей минуте первого периода Александр Шевченко с передач Ивана Муранова и Либора Шулака открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Шейн Принс с передачи Дмитрия Завгороднего удвоил преимущество гостей.

В начале второго периода Егор Петухов с передач Даниила Гутика и Либора Шулака сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Остап Сафин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Василия Глотова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 13-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Григория Дронова и Логана Дэя сократил отставание «Трактора» до минимума. Спустя минуту Даниил Гутик с передач Степана Старкова и Георгия Солянникова сделал счёт 4:2.

На шестой минуте третьего периода Аркадий Шестаков с передач Шейна Принса и Либора Шулака забросил пятую шайбу гостей в игре. На девятой минуте периода Виталий Кравцов сделал счёт 3:5. На последней минуте периода Остап Сафин забросил четвёртую шайбу хозяев во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».

На 10-й минуте первого периода Дилан Сикура с передач Никиты Гусева и Кирилла Адамчука открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Захар Бардаков с передач Арсения Грицюка и Никиты Зайцева восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Павел Кудрявцев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила вновь вывел хозяев вперёд. В середине третьего периода Никита Гусев с передачи Джордана Уила сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Локомотива».

В первом периоде команды голов не забили. На девятой секунде второго периода Максим Берёзкин с передачи Рушана Рафикова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте периода Бобби Линч с передачи Егора Виноградова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Денис Алексеев с передачи Рушана Рафикова вновь вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте периода Мартин Гернат с передачи Никиты Кирьянова сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 28 марта