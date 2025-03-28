Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 27 марта 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф КХЛ, расписание матчей 28 марта

Грандиозный провал «Сибири», уверенный старт «Локомотива». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 27 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Трактор» сенсационно проиграл «Адмиралу», московское «Динамо» повело в серии со СКА.

27 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Василевский (Тодд, Уилсон) – 16:49 (5x5)     2:0 Горшков (Ефремов, Пименов) – 27:29 (5x5)     3:0 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 36:35 (5x3)     4:0 Ремпал (Тодд) – 38:48 (5x4)     5:0 Тодд (Ливо, Василевский) – 51:47 (5x5)     6:0 Хмелевски (Ремпал) – 52:43 (5x5)     7:0 Набиев (Сучков) – 55:53 (5x5)    

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча закончилась победой хозяев — 7:0. Счёт в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева».

На 17-й минуте первого периода Алексей Василевский с передач Нэйтана Тодда и Скотта Уилсона открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Артём Горшков с передач Владислава Ефремова и Артёма Пименова удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Джоша Ливо и Нэйтана Тодда сделал счёт 3:0. На 19-й минуте периода Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда довёл счёт до крупного.

На 13-й минуте третьего периода Нэйтан Тодд забросил пятую шайбу хозяев во встрече. Менее чем через минуту Александр Хмелевски сделал счёт 6:0. На 16-й минуте периода Артём Набиев установил окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Муранов, Шулак) – 02:17 (5x5)     0:2 Принс (Завгородний, Родевальд) – 09:08 (5x5)     0:3 Петухов (Гутик, Шулак) – 22:28 (5x3)     1:3 Сафин (Дер-Аргучинцев, Глотов) – 27:34 (5x5)     2:3 Робинсон (Дронов, Дэй) – 32:28 (5x5)     2:4 Гутик (Старков) – 33:31 (5x5)     2:5 Шестаков (Принс, Шулак) – 45:06 (5x4)     3:5 Кравцов (Шабанов, Дронов) – 48:19 (4x3)     4:5 Сафин (Кадейкин) – 59:04 (5x5)    

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4. Счёт в серии 1-0 в пользу «Адмирала».

На третьей минуте первого периода Александр Шевченко с передач Ивана Муранова и Либора Шулака открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Шейн Принс с передачи Дмитрия Завгороднего удвоил преимущество гостей.

В начале второго периода Егор Петухов с передач Даниила Гутика и Либора Шулака сделал счёт 3:0. На восьмой минуте периода Остап Сафин с передач Семёна Дер-Аргучинцева и Василия Глотова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 13-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Григория Дронова и Логана Дэя сократил отставание «Трактора» до минимума. Спустя минуту Даниил Гутик с передач Степана Старкова и Георгия Солянникова сделал счёт 4:2.

На шестой минуте третьего периода Аркадий Шестаков с передач Шейна Принса и Либора Шулака забросил пятую шайбу гостей в игре. На девятой минуте периода Виталий Кравцов сделал счёт 3:5. На последней минуте периода Остап Сафин забросил четвёртую шайбу хозяев во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5)     1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4)     2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)    

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».

На 10-й минуте первого периода Дилан Сикура с передач Никиты Гусева и Кирилла Адамчука открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Захар Бардаков с передач Арсения Грицюка и Никиты Зайцева восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Павел Кудрявцев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила вновь вывел хозяев вперёд. В середине третьего периода Никита Гусев с передачи Джордана Уила сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Берёзкин (Рафиков) – 20:09 (5x4)     1:1 Линч (Виноградов) – 23:41 (5x5)     2:1 Алексеев (Рафиков) – 26:46 (5x4)     3:1 Гернат (Кирьянов) – 36:35 (5x5)    

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Счёт в серии 1-0 в пользу «Локомотива».

В первом периоде команды голов не забили. На девятой секунде второго периода Максим Берёзкин с передачи Рушана Рафикова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте периода Бобби Линч с передачи Егора Виноградова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Денис Алексеев с передачи Рушана Рафикова вновь вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте периода Мартин Гернат с передачи Никиты Кирьянова сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Сетка плей-офф КХЛ

Расписание матчей 28 марта

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android