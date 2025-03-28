Мичков ждал отставки Тортореллы? Русский новичок НХЛ дублем «отметил» увольнение тренера

Во второй половине марта «Филадельфия» потерпела шесть поражений подряд, окончательно потеряла шансы на плей-офф, и терпение руководства «Флайерз» лопнуло. Одиозный Джон Торторелла был отправлен в отставку прямо в конце сезона, а рулить командой пока временно поставили Брэда Шоу – давнего помощника Тортса.

И как это часто бывает, в первой же игре после увольнения тренера команда показала яркий хоккей и добилась победы. На домашней площадке «Филадельфия» встречалась с «Монреалем» — «Канадиенс» сейчас бьются за путёвку в Кубок Стэнли и крайне мотивированы.

Но «Флайерз» огорчили Якуба Добеша уже на второй минуте, и сделал это Матвей Мичков. Молодая российская звезда «лётчиков» не забивал десять матчей подряд, а тут открылся на пятачке под передачу партнёра и в касание переправил шайбу за спину вратарю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Монреаль» отыгрался через шесть минут, но хозяева площадки провели ударный отрезок в середине периода, забросив ещё две шайбы. Одну из них сделал Мичков, сначала даже показалось, что цели достиг кистевой бросок Матвея с ползоны, но повтор показал, что на пятачке клюшку подставил Кутюрье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Четыре гола к двенадцатой минуте, и по такой игре от команд следовало ждать продолжения концерта, но вплоть до 42-й минуты на кубе оставались цифры 3:1 в пользу «Филадельфии». Зато третий период вновь получился весёлым. Кофилд сократил отставание «Монреаля» до минимума, на что «Флайерз» ответили ещё двумя голами. На 54-й минуте Дворак в третий раз огорчил Эрссона, но через 20 секунд Мичков окончательно успокоил гостей. Россиянин заставил ошибиться защитника «Канадиенс» в средней зоне, убежал к воротам и оформил дубль. Первый с конца февраля. Неужели же Мичкову так мешал суровый тренер старой формации?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Последнее голевое слово в матче всё же осталось за «Монреалем», но шайба Лайне уже ничего не изменила. «Филадельфия» отметила увольнение Тортореллы победой, но турнирное положение «Флайерз» остаётся плачевным. По потерянным очкам «лётчики» плетутся на последнем месте Восточной конференции.