Момент дня в НХЛ. Овечкин и «Вашингтон» красиво попрощались с давним соперником

До завершения карьеры Марком-Андре Флёри остаётся всё меньше времени – «Миннесоте» до начала сегодняшнего игрового дня в НХЛ предстояло провести всего 10 матчей в регулярке, далеко не во всех из которых на лёд выйдет прославленный вратарь. В игре с «Вашингтоном», который был главным соперником на протяжении всего пути выбранного на драфте «Питтсбургом» Цветочка в НХЛ, в идеальном мире он, естественно, обязан был появиться – ведь это была бы его последняя встреча с Александром Овечкиным и Ко.

Джон Хайнс, увы, решил иначе, и у этого решения есть оправдание – «Миннесота» сейчас борется за сохранение прописки в зоне уайлд-кард, поэтому против одной из сильнейших команд лиги прямо сейчас ворота «дикарей» защищал их первый номер Филип Густавссон.

Швед дал слабину лишь в середине первого периода. где пропустил дважды в течение полутора минут. «Уайлд» к тому моменту успели выйти вперёд, но сначала Мэтт Рой, а затем Брэндон Дьюхейм помогли гостям перевернуть ход встречи.

Однако с середины второй двадцатиминутки «Вашингтон» больше ни секунды не владел преимуществом в счёте в этой встрече. Ещё до второго перерыва «Миннесота» усилиями Фредерика Годро в большинстве и Мэтта Болди в равных составах вновь вернула себе перевес на табло, а уже в заключительной трети Годро оформил дубль, поразив пустые ворота, и установил окончательный счёт матча, ознаменовавший второе подряд поражение лидеров Восточной конференции и – всё ещё – всей лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Проведший все 60 минут на последнем рубеже «дикарей» Густавссон парировал 28 из 30 бросков в створ, включая три попытки от продолжающего гнаться за рекордом Уэйна Гретцки Александра Овечкина. Несмотря на поражение и 0 в графе «голы», капитан «Вашингтона» не забыл попрощаться со своим старым приятелем-соперником Флёри, который пострадал от Александра чаще остальных голкиперов – аж 28 раз.

Овечкин подарил нам главный момент дня во всей Национальной хоккейной лиге – остановил уже направлявшихся в раздевалку после финальной сирены «столичных» и повёл их на последнее рукопожатие с прославленным вратарём. С тёплой улыбкой он в заключительный раз попрощался с Флёри на льду и только после этого покинул игровую площадку, положив конец противостоянию, продолжавшемуся два десятка лет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот противостояние «Миннесоты» и «Вашингтона» сегодня осталось за «дикарями», которые смогли чуть свободнее вздохнуть после поражений в двух предыдущих матчах. «Уайлд» продолжают держаться в первой восьмёрке на Западе и ждут возвращения в строй Кирилла Капризова, который на днях впервые вышел на лёд после операции.

«Кэпиталз» же остаются на первом месте Востока – с их победой в конференции, кажется, всё уже ясно. Но будет ли Президентский кубок и, что не менее важно, будет ли новый снайперский рекорд уже в этом сезоне? До ответа – 10 матчей.