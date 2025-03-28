СКА вновь неуправляем, «Сибирь» рано хоронить. Мнение по стартовым матчам плей-офф КХЛ

Плей-офф КХЛ стартовал, во всех восьми парах сыграно по одному матчу. Что мы увидели?

«Локомотив» — «Торпедо»

Счёт в серии: 1-0

Первый матч: 3:1

Ярославль начал поход за Кубком Гагарина так, как и ожидалось. Хладнокровно, очень спокойно, без лишних эмоций придушил «Торпедо». В первом периоде «Локомотив» привыкал к атмосфере плей-офф, а затем сделал результат, воспользовавшись своими шансами. Жизнь нижегородцам усложнил ещё и проваливший матч вратарь Кульбаков, с которого можно спросить за все три гола. Главная неожиданность первой игры серии – гол «Торпедо» в ворота Исаева, случившийся из-за двух ошибок защитников «Локомотива» в одной смене: Гернат бросил в ноги на синей линии, а Симашев не смог нейтрализовать Линча. К таким ляпам роботоподобных ярославцев на столь ранней стадии плей-офф и без какого-то мощного давления соперника мы не привыкли.

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Игорь Ларионов заявил, что у «Торпедо» есть всё, чтобы забрать одну игру в Ярославле, но по первому матчу оптимизм тренера ничем не подкреплён. «Локомотив» просто-напросто сильнее, крупнее и опытнее, и пока не видно, за счёт чего нижегородцы смогут зацепить хотя бы одну игру в серии в целом, не говоря уж о гостевых встречах.

«Динамо» М – СКА

Счёт в серии: 1-0

Первый матч: 3:1

«Динамо» и СКА сыграли в целом равный матч, в котором всё решили нюансы. А именно – игра в неравных составах. Роман Ротенберг весь сезон говорил про дисциплину и неоправданные удаления, но первый же матч Кубка Гагарина показал, что не нарушать правила на ровном месте игроки СКА попросту не могут. Кажется, тренера просто не слышат (или не воспринимают), иначе как объяснить такие штрафы, как у Кузнецова или Педана?

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Да и сам Ротенберг, похоже, ещё не понял, что начался плей-офф, где всё иначе. Когда за 10 минут до конца третьего периода при счёте 1:3 у СКА вышел шестой полевой вместо вратаря, всё стало понятно. Эти штуки веселили в регулярке и могли сойти за отработку формата «6 на 5», но сейчас ясно, что банальный навал с численным преимуществом – это всё, что может предложить СКА, уступая в счёте. И в регулярке-то эти вещи почти не проходили, а уж против обученного «Динамо» они и вовсе бесполезны.

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И всё-таки какого-то преимущества по игре у москвичей не было, так что в матче с другим сценарием могут проявиться и другие, сильные стороны СКА. Игра сложится совсем иначе, если петербуржцы смогут первыми забить, если у них пойдёт в большинстве, если перестанут делать глупости на льду, наконец, если где-то серьёзно ошибутся динамовцы. Пока в этой серии по-прежнему ничего не понятно.

«Динамо» Мн – ЦСКА

Счёт в серии: 1-0

Первый матч: 5:2

Начало стартовой игры серии вышло обескураживающим, когда ЦСКА забил два быстрых гола, осадив и некоторую эйфорию «зубров», и беснующиеся трибуны. По-хорошему, армейцы должны были оттолкнуться от этих шайб и сыграть качественный кубковый матч на результат, но вместо этого ЦСКА развалился, хотя Минск не особо и поддавил. Не выручил Хомченко, позиционно наошибалась оборона, скукожилась атака, и с середины первого периода мы видели лишь худший образец ЦСКА Ильи Воробьёва, неуправляемо несущийся к поражению. «Динамо» же поймало кураж и сыграло эталонный домашний матч, каких у минчан было немало в этой регулярке.

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В голову приходит максимально негативный прогноз для ЦСКА, который сейчас выглядит совершенно сырым и безголовым, но вспоминаются некоторые случаи из регулярки, когда армейцы успешно выбирались из похожих унылых ситуаций. Очевидно, что москвичам нужно упрощать игру, выпускать в ворота Просветова (хотя и он не панацея), а впереди ловить свои шансы. Одна удачная игра может перевернуть эту серию, так как кубковой коллективной психологии в минском «Динамо» взяться неоткуда.

«Спартак» — «Северсталь»

Счёт в серии: 1-0

Первый матч: 5:4 ОТ

Серия на любителя, кому по нраву атакующий и разнузданный хоккей. Тем же, кто привык видеть в плей-офф нечто иное, тяжело серьёзно относиться к этой серии. Очевидно, что любая из этих команд остановится во втором раунде, ну а сейчас для них просто продолжается регулярка в комфортном режиме.

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От «Северстали» — того же самого. Андрей Козырев уже не раз упрямо твердил на пресс-конференциях, что по-другому играть его команда не будет. На «Спартак» надежды больше, это всё-таки более вариативный коллектив, да и Алексей Жамнов точно не только про процесс, но и про результат. Другое дело, что у него катастрофически не хватает исполнителей, на которых можно опереться в плей-офф, однако в серии с «Северсталью» это не является проблемой. Но вообще хотелось бы, чтобы команды ушли куда-то в район шестого матча. Не верю, что и в такой ситуации красно-белые и череповчане продолжат думать только об атаке и контроле шайбы. Ну ведь амбиции спортсменов никто ещё не отменял!

«Трактор» — «Адмирал»

Счёт в серии: 0-1

Первый матч: 4:5

Безусловно, в Челябинске случилась главная сенсация первых матчей плей-офф. Но это если смотреть только на результат, а ведь счёт вполне соответствует игре. «Трактор» начал кубковые матчи вальяжно, без уважения к сопернику, намереваясь объехать «Адмирал» на одном коньке, и на протяжении всего матча челябинцы получали за это щелчки по носу, да ещё и сами никак не могли собраться. «Моряки» же эталонно использовали свои моменты и плохой день Зака Фукале и в результате смогли забить столько, что «Трактор» так и не смог их достать.

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Разумеется, «Трактор» проведёт работу над ошибками. При этом, когда челябинцы ненадолго включались в первой игре серии, были видны мощь и потенциал атаки команды Бенуа Гру, и этот ураган сносил «Адмирал», у которого сразу начинали ошибаться и защитники, и голкипер Мишуров. Определённо, это не тот монолит, какой мы видели два года назад в серии с «Салаватом». Зато, если сравнивать с той серией, команда Тамбиева серьёзно прибавила в атаке, так что в целом «Адмирал» готов соревноваться с «Трактором» в открытом хоккее. И я бы не стал утверждать, что Челябинску будет легко прийти к тому, чтобы полноценно контролировать ход матчей, ведь «Адмирал» оказался готов к плей-офф просто блестяще.

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

Счёт в серии: 1-0

Первый матч: 7:0

«Салават» разложил новосибирцев на молекулы в первом матче, вдоволь покуражившись над соперником, который перестал сопротивляться ещё во втором периоде. Над Вадимом Епанчинцевым можно смеяться сколько угодно, но он прав в том, что почти половину игры «Сибирь» действовала не хуже уфимцев, а потом просто развалилась в меньшинстве. Однако голы от лидеров гостей не пришли вовремя, не сработал главный козырь в виде большинства, а потом «Сибирь» поплыла, прежде всего в дисциплинарном плане.

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Очевидно, во втором матче «Сибири» нужно сыграть менее агрессивно, чтобы не провоцировать арбитров, и сосредоточить все усилия на правильной и простой игре «от печки». За ролевую модель можно взять гостевую игру в конце января с «Ак Барсом», в которой «Сибирь» выглядела очень убедительно именно в том хоккее, который принято называть кубковым. Проблема только в том, что по щелчку нужные настройки не вернёшь. Уфе же нужно просто правильно отреагировать на погром соперника и не допустить расхолаживания.

Нэйтан Тодд Фото: hcsalavat.ru

«Металлург» — «Авангард»

Счёт в серии: 0-1

Первый матч: 1:4

«Авангард» сыграл близкий к идеальному матч. Мощное начало, а затем строгая игра по результату, в которой у соперника не было особых шансов подобраться в счёте. «Металлург» был слишком нервным и зажатым в начале, а затем магнитогорцы не предложили ничего, что бы смутило соперника. Единственный гол хозяева забросили исключительно благодаря двум рикошетам, а статистика бросков в третьем периоде вряд ли показательна, так как «Авангард» в основном допускал только угрозы издалека да с периметра, и в магнитогорском большинстве ситуация не менялась.

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Другой «Магнитки». Разин – гибкий тренер, он способен предложить «Авангарду» что-то новое, хоть Ги Буше и потратил больше суток на изучение соперника. Но очевидно, что уральцам нужны хорошее начало, скорости с первых минут и первый гол. Как «Авангард» играет при комфортном счёте в этом плей-офф, мы уже увидели, однако ещё не до конца ясно, как «ястребы» отреагируют на трудности. Впрочем, уверен, что Омск готов к совершенно разным сценариям.

«Автомобилист» — «Ак Барс»

Счёт в серии: 0-1

Первый матч: 1:4

«Автомобилист», как и другие команды с Урала, как-то не прочувствовал плей-офф с первого раза, и плохо провёл домашний матч. Команде Николая Заварухина не удалось сыграть на своих сильных сторонах (подвели и спецбригады, и вратарь, и оборона), тогда как «Ак Барсу» удался почти эталонный матч, казанцы вовремя забили и спокойно довели дело до победы.

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«Ак Барс» Гатиятулина мог выдавать сильные матчи в регулярке, но затем следовали и слабые игры. Однако только от «Автомобилиста» будет зависеть, запустятся эти казанские качели снова или нет. Уральцам нужно проснуться, добавить эмоций, но при этом сыграть правильно. Понятно, что «Автомобилисту» проще было бы начинать в гостях, однако если уральцы хотят выходить на новый уровень (а топ-клубы обычно стартуют в плей-офф дома), то им надо учиться брать своё не только системой, но и чем-то иррациональным. Таким, например, как настрой выскочить и разорвать соперника на льду одной из лучших арен страны. Смогут ли уральцы перестроиться или дождутся игр в Казани, где у «Ак Барса» могут возникнуть схожие проблемы?