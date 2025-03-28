Кросби затмил Овечкина! Сидни покорил сумасшедший рекорд Гретцки, державшийся 27 лет

Пока весь мир следит за Великой погоней Александра Овечкина, параллельно под угрозой оказался ещё один легендарный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец в 19 сезонах в среднем набирал не менее одного очка за матч. Только в 20-й, последней в карьере регулярке Величайший не смог показать такой результат, оформив лишь 62 (9+53) очка в 70 встречах.

Долгие 27 лет Гретцки удерживал этот рекорд. Пусть он и звучит, вероятно, слишком заумно, зато лучше всего показывает, насколько стабильным хоккеист был в течение всей карьеры.

В прошлом сезоне рекорд повторил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

А в ночь с 27 на 28 марта 2025 года рекорд пал. Кросби обошёл Гретцки. На его счету теперь 20 сезонов с 1+ очком за матч.

Это знаменательное событие произошло в гостевом матче с «Баффало». На 12-й минуте, когда «пингвины» проигрывали — 0:2, Рикард Ракелль из-за ворот отдал передачу на Сида, находившегося на пятачке. Кросби принял пас коньком и вторым касанием отправил шайбу под перекладину.

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Благодаря этому голу нападающий набрал 80-е (26+54) очко в 72-й встрече нынешнего сезона. Сидни пропустил два матча из-за травмы, поэтому не сумеет сыграть более 80 встреч в текущей регулярке. Так что теперь его средняя результативность точно не опустится ниже одного очка за матч.

Кросби побил рекорд Гретцки, который держался 27 лет. В каждом из своих сезонов капитан «Пингвинз» набирал в среднем не менее очка за встречу. Безумный результат!

«Сидни Кросби либо был лучшим игроком НХЛ, либо входил в небольшую группу чуть позади лучшего игрока в каждый из дней с момента, когда только пришёл в лигу. Два десятилетия доминирования», — написал журналист The Athletic Крис Джонстон.

Кросби в 14-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он и Гретцки — единственные хоккеисты в истории, проведшие не менее 14 регулярок с таким количеством очков. Правда, на счету Уэйна их аж 17.

Рекордным для Сида стал чемпионат-2006/2007 — второй для него в НХЛ. Тогда форвард сыграл 79 матчей, в которых набрал 120 (36+84) очков. Всего же он добирался до отметки в 100+ очков шесть раз.

«Это безумие. У меня никогда не было ни одного такого чемпионата [со средним показателем 1+ очко за матч], а я думал, что проводил хорошие сезоны! Но 20 лет подряд?! Это просто сносит крышу. 20 лет!» — сказал звёздный нападающий Рикард Ракелль, шесть раз забивавший 20+ голов и набравший рекордные для себя 69 очков в 77 встречах в сезоне-2017/2018.

Для самого Сида это был очень непростой путь. Кросби всю карьеру страдал от тяжёлых травм, из-за которых приходилось пропускать немалое количество матчей. В сезоне-2007/2008 он провёл 53 встречи (72 очка), в сезоне-2010/2011 — 41 (66 очков), на следующий год и вовсе 22 (37 очков), в сезоне-2012/2013 — 36 (56 очков), в сезоне-2019/2020 — 41 (47 очков)…

И, несмотря на травмы разной степени тяжести — вплоть до тех, что угрожали всей карьере, — Сидни неизменно возвращался и помогал «Питтсбургу». Даже в этих непростых кампаниях форвард набирал в среднем больше очка за матч.

«Я думаю, это крутейший рекорд. На мой взгляд, для каждого игрока стабильность — это одна универсальная вещь. Поговорите с парнями из низших лиг. Спросите: что вам нужно улучшить? Они скажут: стабильность.

Кроме того, быть таким же великим, как он, на протяжении всей своей карьеры — это главная хоккейная цель, к которой стремится каждый, которая вдохновляет каждого. Вот что описывает его лучшего всего. Посмотрите на меня — у меня седые волосы, я старый — а Сид проводит свой 20-й сезон (смеётся). Величие, которое мы смогли увидеть… это довольно удивительно. Стабильность, с которой Кросби выступал, говорит многое о том, какой он игрок», — сказал бывший одноклубник канадца Колби Армстронг, игравший за «Питтсбург» с 2005 по 2008 годы и завершивший карьеру в 2014-м.

Кросби — лучший бомбардир НХЛ среди всех действующих игроков и девятый — в истории лиги. На его счету 1676 (618+1058) очков. Он один из 11 хоккеистов за всё время существования НХЛ, которые отыграли в одной команде всю свою карьеру, охватывающую не менее 20 сезонов. Его 1676 очков — четвёртый результат за одну франшизу в истории НХЛ.

«Иногда я спрашиваю его: «Почему ты просто не можешь поверить, что ты один из лучших игроков всех времён?» Может быть, в этом и заключается причина. Быть таким стабильным в течение 20 лет, всегда на вершине… он просто видит хоккей по-другому, играет в него по-другому», — сказал Ракелль.