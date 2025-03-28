Насыщенное 29 марта: следим за «Шэньхуа» Слуцкого, «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова, плей-офф КХЛ. А ещё ЧМ по фигурке и биатлон!

Топ-матчи субботы: «Динамо» и ЦСКА — в РПЛ, СКА — в Кубке Гагарина и «Реал» — в Примере

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Время в материале указано по Москве.

⛸️🥇 1:00: Фигурное катание. ЧМ-2025, женщины, произвольная программа

Интрига: кто станет чемпионкой мира?

В женском турнире в числе фаворитов были японка Каори Сакамото, американка Эмбер Гленн и кореянка Ким Чхэ Ён. Но лидерство неожиданно захватила американская фигуристка Алиса Лью, причем с лучшими баллами в карьере! Совсем недавно спортсменка возобновила карьеру, которую завершила в возрасте 16 лет. А теперь она близка к титулу чемпионки мира — как минимум малая медаль у неё уже есть.

Впрочем, лидерство Лью нельзя назвать таким уж безоговорочным — плотность в турнирной таблице достаточно высокая: первые три места расположились в пределах всего одного балла. На ультра-си среди женщин в короткой программа пошла только американка Гленн – и то, неудачно. Изобилия сложнейших элементов у женщин точно ждать не стоит, но сюрпризы — вполне возможны.

Американка Лью вырвалась в лидеры: Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Самоделкина — 13-я

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Нью-Йорк» может совершить уникальное достижение

«Нью-Йорк» рвётся переписать историю и впервые с сезона-2012/2013 выиграть сезонную серию у «Милуоки». В этом году «Никс» уже дважды показали «Бакс», кто здесь главный, обыграв их в предыдущих встречах.

«Милуоки», который сейчас занимают скромное шестое место на Востоке с результатом 40-32, явно буксует: семь поражений в последних 11 играх говорят сами за себя. Последний удар «Бакс» получили от «Денвера» — 117:127. И как будто этого мало, участие Янниса Адетокунбо в матче с «Нью-Йорка» под вопросом из-за травмы, а Дэмьен Лиллард вообще вылетел из-за тромбоза.

«Никс» идут третьими в конференции с результатом 45-27, но стабильностью похвастаться тоже не могут — семь поражений в последних 12 встречах. В последней игре дома они были раздавлены «Клипперс» — 113:126. К тому же Джейлен Брансон остаётся вне игры из-за травмы лодыжки, а участие Майлза Макбрайда и Кэмерона Пэйна в матче — под большим вопросом.

🎾 3:30*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву (Китай/Китайский Тайбэй), Майами, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберутся ли Мирра и Диана до своего третьего парного финала?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер после неудач в одиночном разряде продолжают совместную борьбу в паре. Девушки уже добрались до полуфинала, и теперь, чтобы оказаться в решающем матче, им необходимо справиться с дуэтом Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву. Отметим, что россиянки уже дважды играли в парном финале — на Олимпиаде-2024 в Париже, где уступили итальянкам, и на турнире WTA-500 в Брисбене-2025, где одержали победу над Присциллой Хон и Анной Калинской.

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, эстафета, женщины 4x6 км

Интрига: заберёт ли Московская область титул чемпионок России?

Всегда главными претендентами на медали чемпионата России были Тюменская область, ХМАО-Югра и Свердловская область, однако сейчас всё изменилось. В число фаворитов ворвалась Московская область, которая в межсезонье усилилась Кристиной Резцовой. В прошлом году команде удалось взять бронзу ЧР, теперь девчонки явно рассчитывают на большее. Но получится у них справиться с более опытными квартетами?

🎯 12:30: Биатлон, чемпионат России, эстафета, мужчины, 4x7,5 км

Интрига: защитит ли Тюменская область чемпионский титул?

В прошлом году золото чемпионата России в эстафете у мужчин забрала Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев). В этом году парни побегут практически в таком же составе, лишь вместо Гараничева будет Михаил Бурундуков. У команды отличные шансы защитить чемпионский титул. Правда, придётся выстоять в борьбе с ХМАО-Югрой и сборной Беларуси.

⚽️ 13:00: «Хэнань» — «Шанхай Шэньхуа», Китайская Суперлига, 3-й тур

Интрига: одержит ли «Шанхай» Слуцкого вторую победу в чемпионате?

Команда Леонида Слуцкого стартовала в новом сезоне с победы в Суперкубке Китая, после чего набрала четыре очка в двух встречах в чемпионате. Сейчас «Шанхай» занимает пятое место в таблице, а соперник — только 12-е. «Хэнань» всё ещё не одержал ни одной победы в турнире (одна ничья, одно поражение). В прошлом сезоне «Шанхай» дважды обыграл соперника с одинаковым счётом — 2:1. Улучшит ли команда Слуцкого положение в таблице?

⚽️ 14:00: «Динамо» Москва — «Оренбург», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» и «Оренбург» снова порадуют результативным футболом?

Бело-голубые неудачно провели матч предыдущего тура — проиграли в дерби «Локомотиву» (1:2). Не исключено, что тем самым команда Марцела Лички исключила себя из числа претендентов на чемпионство. Сейчас она отстаёт от первого места уже на семь очков. У «Оренбурга» свои проблемы. В прошлом туре он одолел «Факел» (1:0) и прервал длительную серию без побед. С другой стороны, команда Владимира Слишковича осталась на последней строчке в таблице. До зоны стыков — семь очков. Три предыдущих матча с участием соперников получились результативными. В каждом из них забивали не меньше трёх мячей.

🏒 14:30: «Трактор» — «Адмирал», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли «Адмирал» совершить вторую подряд сенсацию в Челябинске?

Перед началом плей-офф противостояние «Трактора» и «Адмирала» по оценке многочисленных экспертов и журналистов считалось едва ли не наименее интригующим во всём первом раунде. Предполагалось, что команда Бенуа Гру может пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина, не проиграв ни матча. Но уже стартовая встреча в Челябинске нарушила все эти расклады. «Адмирал» начал плей-офф с яркой и сенсационной победы на выезде – 5:4. Сможет ли команда Леонида Тамбиева замахнуться на большее перед переездом серии на владивостокский лёд?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Сибирь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли «Сибирь» за унижение на старте серии?

В свою очередь, первый матч в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» обернулся для ещё одного андердога форменным унижением. Подопечные Виктора Козлова отправили в ворота сибиряков семь безответных шайб, продемонстрировав убойную реализацию своих моментов и одержав домашнюю победу с разгромным счётом – 7:0. Сможет ли «Сибирь» найти рецепт к тому, чтобы перевернуть ход противостояния?

Что сказал Вадим Епанчинцев о поражении своей команды со счётом 0:7? Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Салавата» со счётом 0:7 в плей-офф КХЛ

⚽️ 16:30: «Химки» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве конкурентов за выживание?

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание. «Химки» занимают 11-е место в таблице, «Пари НН» — 13-е. Подмосковная команда опережает соперника всего лишь на одно очко. «Химки» одержали всего одну победу в четырёх предыдущих турах, «Пари НН» — одну победу в пяти встречах. В первом круге нижегородский клуб справился с соперником на своём стадионе (1:0). Но как будет в Подмосковье?

🏒 16:30: «Локомотив» — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: есть ли у «Торпедо» ключи к игре «Локомотива»?

Обладатель Кубка Континента – 2025 начал плей-офф с вполне уверенной победы на классе на домашнем льду (3:1). «Торпедо» пыталось оказать сопротивление «Локомотиву» и даже сравняло счёт в начале второго периода, но ярославцы уверенно контролировали ход игры, оперативно вернули себе преимущество и в дальнейшем не позволили никому усомниться в своей победе. Изменится ли сценарий серии во втором матче противостояния?

Что сказал Игорь Ларионов о причинах поражения в первой игре? Ларионов: «Торпедо» приехало в Ярославль не просто так, хотим увезти одну победу

🏐 17:00: «Ленинградка» — «Локомотив», Суперлига (ж), 1/2 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Команды перебрались в Санкт-Петербург при счёте в серии 1-1. «Ленинградка» выполнила задачу-минимум, взяла один матч в Калининграде и перехватила преимущество своей площадки. Однако команда Андрея Воронкова во второй игре одержала уверенную победу. Тот, кто выйдет вперёд, получит большой психологический перевес. Но кто это будет?

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: армейцы одержат третью подряд победу в РПЛ?

ЦСКА вошёл в весеннюю часть сезона с новой тактической схемой. Пока ставка на «ромб» даёт результат. Семь очков в трёх матчах РПЛ (один пропущенный мяч), победа в кубковом дерби с «Динамо» (2:1). ЦСКА по-прежнему занимает шестое место в таблице чемпионата России, но до четвёртой строчки — два очка. Махачкала в прошлом туре раскатала «Крылья Советов» (4:0) и немного оторвалась от зоны стыков. «Динамо» проиграло ЦСКА (0:1) в первом круге. Смогут ли гости взять реванш в Москве?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли СКА сравнять счёт в серии перед возвращением на родной лёд?

Московское «Динамо» захватило лидерство в серии, одержав победу в первом матче со счётом 3:1. Старт плей-офф получился нервным для обеих команд. Игра грешила большим количеством удалений, а успех команды Алексея Кудашова предопределила качественная игра спецбригад. Сами бело-голубые дважды реализовали своё большинство, тогда как армейцы не смогли ни разу поразить ворота Максима Моторыгина, имея численное преимущество. Сможет ли СКА сравнять счёт в серии перед возвращением на родной лёд?

Почему СКА проиграл первый матч серии? Отвечает и объясняет Роман Ротенберг: «Всё шло по плану». Ротенберг прокомментировал поражение СКА на старте плей-офф КХЛ

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Дженоа», Серия А, 30-й тур

Интрига: как «Ювентус» проведёт первый матч с новым тренером?

«Ювентус» выйдет на матч с новым тренером. Пока в чемпионате Италии был перерыв на игры сборных, туринский клуб сделал кадровую перестановку. Тьяго Мотта покинул свой пост, а его место занял Игор Тудор. Два подряд поражения в Серии А — «Ювентус» рухнул на пятое место. «Дженоа» располагается во второй части таблицы (12-е место), но команда не проигрывает в течение трёх туров подряд.

⚽️ 21:00: «Сент-Этьен» — «ПСЖ», Лига 1, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» станет ещё ближе к чемпионскому титулу?

В Лиге 1 нет никакой интриги в плане борьбы за чемпионство. «ПСЖ» уверенно лидирует в турнире — ближайший преследователь отстаёт на 19 очков. Тяжело представить, что столичный клуб упустит итоговую победу. На очереди игра с одним из аутсайдеров лиги. Сейчас «Сент-Этьен» располагается на второй с конца строчке в таблице чемпионата Франции, так что его ждёт борьба за выживание. В последнее время у «ПСЖ» нет никаких проблем во встречах с «Сент-Этьеном» — четыре победы подряд.

Сыграет ли Сафонов в кубковой игре среди недели? Матвей Сафонов заявил, что надеется сыграть за «ПСЖ» в матче 1/2 финала Кубка Франции

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Леганес», Примера, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Реала» в предстоящем матче?

«Реал» рубится за чемпионство в Примере, но отстаёт от «Барсы» на три очка. В такой ситуации команда Карло Анчелотти просто обязана обыгрывать на своём поле одного из аутсайдеров лиги. «Леганес» подходит к матчу, занимая третье с конца место в таблице чемпионата Испании. Более того, он трижды уступил в четырёх предыдущих турах. А ещё «Реал» одержал три победы в четырёх прошлых матчах с «Леганесом». Всё складывается в пользу мадридского гранда. Но как будет на деле?

⚽️ 23:05: «Монако» — «Ницца», Лига 1, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сохранит ли «Монако» место в топ-3?

Александр Головин не играл за «Монако» больше месяца. Пока его команда занимает третье место в таблице чемпионата Франции, но «Ницца» уступает ей только по дополнительным показателям. Проигравший в предстоящем матче клуб отдалится от топ-3, чего не хотят ни те, ни другие. Кстати, «Монако» уступил «Ницце» в двух домашних матчах подряд. Смогут ли монегаски прервать неудачную мини-серию?