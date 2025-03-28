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Расписание спортивных матчей 29 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: «Динамо» и ЦСКА — в РПЛ, СКА — в Кубке Гагарина и «Реал» — в Примере
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 29 марта: следим за «Шэньхуа» Слуцкого, «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова, плей-офф КХЛ. А ещё ЧМ по фигурке и биатлон!

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Время в материале указано по Москве.

⛸️🥇 1:00: Фигурное катание. ЧМ-2025, женщины, произвольная программа

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Не началось

Интрига: кто станет чемпионкой мира?

В женском турнире в числе фаворитов были японка Каори Сакамото, американка Эмбер Гленн и кореянка Ким Чхэ Ён. Но лидерство неожиданно захватила американская фигуристка Алиса Лью, причем с лучшими баллами в карьере! Совсем недавно спортсменка возобновила карьеру, которую завершила в возрасте 16 лет. А теперь она близка к титулу чемпионки мира — как минимум малая медаль у неё уже есть.

Впрочем, лидерство Лью нельзя назвать таким уж безоговорочным — плотность в турнирной таблице достаточно высокая: первые три места расположились в пределах всего одного балла. На ультра-си среди женщин в короткой программа пошла только американка Гленн – и то, неудачно. Изобилия сложнейших элементов у женщин точно ждать не стоит, но сюрпризы — вполне возможны.

Американка Лью вырвалась в лидеры:
Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Самоделкина — 13-я

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Нью-Йорк» может совершить уникальное достижение

«Нью-Йорк» рвётся переписать историю и впервые с сезона-2012/2013 выиграть сезонную серию у «Милуоки». В этом году «Никс» уже дважды показали «Бакс», кто здесь главный, обыграв их в предыдущих встречах.

«Милуоки», который сейчас занимают скромное шестое место на Востоке с результатом 40-32, явно буксует: семь поражений в последних 11 играх говорят сами за себя. Последний удар «Бакс» получили от «Денвера» — 117:127. И как будто этого мало, участие Янниса Адетокунбо в матче с «Нью-Йорка» под вопросом из-за травмы, а Дэмьен Лиллард вообще вылетел из-за тромбоза.

«Никс» идут третьими в конференции с результатом 45-27, но стабильностью похвастаться тоже не могут — семь поражений в последних 12 встречах. В последней игре дома они были раздавлены «Клипперс» — 113:126. К тому же Джейлен Брансон остаётся вне игры из-за травмы лодыжки, а участие Майлза Макбрайда и Кэмерона Пэйна в матче — под большим вопросом.

Ситуация с Лиллардом:
Да что вообще происходит? Игроков НБА сносит волна загадочных недугов
Да что вообще происходит? Игроков НБА сносит волна загадочных недугов

🎾 3:30*: Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву (Китай/Китайский Тайбэй), Майами, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Фанг-Се Ву
Китайский Тайбэй
Фанг-Се Ву
Ц. Синьюй Ф. Ву

Интрига: доберутся ли Мирра и Диана до своего третьего парного финала?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер после неудач в одиночном разряде продолжают совместную борьбу в паре. Девушки уже добрались до полуфинала, и теперь, чтобы оказаться в решающем матче, им необходимо справиться с дуэтом Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву. Отметим, что россиянки уже дважды играли в парном финале — на Олимпиаде-2024 в Париже, где уступили итальянкам, и на турнире WTA-500 в Брисбене-2025, где одержали победу над Присциллой Хон и Анной Калинской.

Андреева и Шнайдер ещё не добирались вместе до финала «тысячника»:
Мирра и Диана — в полуфинале Майами. Они уже вторые в Чемпионской гонке
Мирра и Диана — в полуфинале Майами. Они уже вторые в Чемпионской гонке

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, эстафета, женщины 4x6 км

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Эстафета 4x6 км
29 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: заберёт ли Московская область титул чемпионок России?

Всегда главными претендентами на медали чемпионата России были Тюменская область, ХМАО-Югра и Свердловская область, однако сейчас всё изменилось. В число фаворитов ворвалась Московская область, которая в межсезонье усилилась Кристиной Резцовой. В прошлом году команде удалось взять бронзу ЧР, теперь девчонки явно рассчитывают на большее. Но получится у них справиться с более опытными квартетами?

В смешанной эстафете победу забрала Свердловская область:
Россияне обыграли биатлонную дрим-тим! Дербушева и Бажин победили в сингл-миксте
Россияне обыграли биатлонную дрим-тим! Дербушева и Бажин победили в сингл-миксте

🎯 12:30: Биатлон, чемпионат России, эстафета, мужчины, 4x7,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
29 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: защитит ли Тюменская область чемпионский титул?

В прошлом году золото чемпионата России в эстафете у мужчин забрала Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев). В этом году парни побегут практически в таком же составе, лишь вместо Гараничева будет Михаил Бурундуков. У команды отличные шансы защитить чемпионский титул. Правда, придётся выстоять в борьбе с ХМАО-Югрой и сборной Беларуси.

Белорусы крайне хороши на ЧР:
Лазовский вырвал победу в спринте! Но титул чемпиона страны по биатлону защитил Халили
Лазовский вырвал победу в спринте! Но титул чемпиона страны по биатлону защитил Халили

⚽️ 13:00: «Хэнань» — «Шанхай Шэньхуа», Китайская Суперлига, 3-й тур

Китай — Суперлига . 3-й тур
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Хэнань
Чжэнчжоу
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Шанхай» Слуцкого вторую победу в чемпионате?

Команда Леонида Слуцкого стартовала в новом сезоне с победы в Суперкубке Китая, после чего набрала четыре очка в двух встречах в чемпионате. Сейчас «Шанхай» занимает пятое место в таблице, а соперник — только 12-е. «Хэнань» всё ещё не одержал ни одной победы в турнире (одна ничья, одно поражение). В прошлом сезоне «Шанхай» дважды обыграл соперника с одинаковым счётом — 2:1. Улучшит ли команда Слуцкого положение в таблице?

В Лиге чемпионов у Слуцкого получилось не очень:
Слуцкий и Лига чемпионов — всё! Его «Шанхай Шэньхуа» просто вынесли
Слуцкий и Лига чемпионов — всё! Его «Шанхай Шэньхуа» просто вынесли

⚽️ 14:00: «Динамо» Москва — «Оренбург», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» и «Оренбург» снова порадуют результативным футболом?

Бело-голубые неудачно провели матч предыдущего тура — проиграли в дерби «Локомотиву» (1:2). Не исключено, что тем самым команда Марцела Лички исключила себя из числа претендентов на чемпионство. Сейчас она отстаёт от первого места уже на семь очков. У «Оренбурга» свои проблемы. В прошлом туре он одолел «Факел» (1:0) и прервал длительную серию без побед. С другой стороны, команда Владимира Слишковича осталась на последней строчке в таблице. До зоны стыков — семь очков. Три предыдущих матча с участием соперников получились результативными. В каждом из них забивали не меньше трёх мячей.

Смелое заявление:
Тренер «Оренбурга» Слишкович: у нас есть силы и возможности, чтобы выиграть у «Динамо»

🏒 14:30: «Трактор» — «Адмирал», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Адмирал» совершить вторую подряд сенсацию в Челябинске?

Перед началом плей-офф противостояние «Трактора» и «Адмирала» по оценке многочисленных экспертов и журналистов считалось едва ли не наименее интригующим во всём первом раунде. Предполагалось, что команда Бенуа Гру может пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина, не проиграв ни матча. Но уже стартовая встреча в Челябинске нарушила все эти расклады. «Адмирал» начал плей-офф с яркой и сенсационной победы на выезде – 5:4. Сможет ли команда Леонида Тамбиева замахнуться на большее перед переездом серии на владивостокский лёд?

Отчёт о главной сенсации на старте плей-офф КХЛ. Как приморцы смогли её совершить:
Мощная сенсация на старте плей-офф КХЛ! «Трактор» получил пять голов и проиграл «Адмиралу»
Мощная сенсация на старте плей-офф КХЛ! «Трактор» получил пять голов и проиграл «Адмиралу»

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Сибирь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли «Сибирь» за унижение на старте серии?

В свою очередь, первый матч в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» обернулся для ещё одного андердога форменным унижением. Подопечные Виктора Козлова отправили в ворота сибиряков семь безответных шайб, продемонстрировав убойную реализацию своих моментов и одержав домашнюю победу с разгромным счётом – 7:0. Сможет ли «Сибирь» найти рецепт к тому, чтобы перевернуть ход противостояния?

Что сказал Вадим Епанчинцев о поражении своей команды со счётом 0:7?
Епанчинцев высказался о поражении «Сибири» от «Салавата» со счётом 0:7 в плей-офф КХЛ

⚽️ 16:30: «Химки» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве конкурентов за выживание?

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание. «Химки» занимают 11-е место в таблице, «Пари НН» — 13-е. Подмосковная команда опережает соперника всего лишь на одно очко. «Химки» одержали всего одну победу в четырёх предыдущих турах, «Пари НН» — одну победу в пяти встречах. В первом круге нижегородский клуб справился с соперником на своём стадионе (1:0). Но как будет в Подмосковье?

Разбираем интриги тура:
Семак доверится Глушенкову, большие сложности для «Спартака» и другие интриги тура РПЛ
Семак доверится Глушенкову, большие сложности для «Спартака» и другие интриги тура РПЛ

🏒 16:30: «Локомотив» — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: есть ли у «Торпедо» ключи к игре «Локомотива»?

Обладатель Кубка Континента – 2025 начал плей-офф с вполне уверенной победы на классе на домашнем льду (3:1). «Торпедо» пыталось оказать сопротивление «Локомотиву» и даже сравняло счёт в начале второго периода, но ярославцы уверенно контролировали ход игры, оперативно вернули себе преимущество и в дальнейшем не позволили никому усомниться в своей победе. Изменится ли сценарий серии во втором матче противостояния?

Что сказал Игорь Ларионов о причинах поражения в первой игре?
Ларионов: «Торпедо» приехало в Ярославль не просто так, хотим увезти одну победу

🏐 17:00: «Ленинградка» — «Локомотив», Суперлига (ж), 1/2 финала, третий матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 3-й матч
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Команды перебрались в Санкт-Петербург при счёте в серии 1-1. «Ленинградка» выполнила задачу-минимум, взяла один матч в Калининграде и перехватила преимущество своей площадки. Однако команда Андрея Воронкова во второй игре одержала уверенную победу. Тот, кто выйдет вперёд, получит большой психологический перевес. Но кто это будет?

Во второй игре клуб из Калининграда был заметно сильнее:
Казань в шаге от финала, «Локомотив» сравнял счёт. Борьба в полуфиналах продолжается!
Казань в шаге от финала, «Локомотив» сравнял счёт. Борьба в полуфиналах продолжается!

⚽️ 19:30: ЦСКА — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцы одержат третью подряд победу в РПЛ?

ЦСКА вошёл в весеннюю часть сезона с новой тактической схемой. Пока ставка на «ромб» даёт результат. Семь очков в трёх матчах РПЛ (один пропущенный мяч), победа в кубковом дерби с «Динамо» (2:1). ЦСКА по-прежнему занимает шестое место в таблице чемпионата России, но до четвёртой строчки — два очка. Махачкала в прошлом туре раскатала «Крылья Советов» (4:0) и немного оторвалась от зоны стыков. «Динамо» проиграло ЦСКА (0:1) в первом круге. Смогут ли гости взять реванш в Москве?

Очень душевное интервью:
«Может, без меня Марио полез бы в петлю». Уникальный переводчик уже больше 20 лет в ЦСКА
Эксклюзив
«Может, без меня Марио полез бы в петлю». Уникальный переводчик уже больше 20 лет в ЦСКА

🏒 19:30: «Динамо» Москва — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли СКА сравнять счёт в серии перед возвращением на родной лёд?

Московское «Динамо» захватило лидерство в серии, одержав победу в первом матче со счётом 3:1. Старт плей-офф получился нервным для обеих команд. Игра грешила большим количеством удалений, а успех команды Алексея Кудашова предопределила качественная игра спецбригад. Сами бело-голубые дважды реализовали своё большинство, тогда как армейцы не смогли ни разу поразить ворота Максима Моторыгина, имея численное преимущество. Сможет ли СКА сравнять счёт в серии перед возвращением на родной лёд?

Почему СКА проиграл первый матч серии? Отвечает и объясняет Роман Ротенберг:
«Всё шло по плану». Ротенберг прокомментировал поражение СКА на старте плей-офф КХЛ

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Дженоа», Серия А, 30-й тур

Италия — Серия А . 30-й тур
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Ювентус» проведёт первый матч с новым тренером?

«Ювентус» выйдет на матч с новым тренером. Пока в чемпионате Италии был перерыв на игры сборных, туринский клуб сделал кадровую перестановку. Тьяго Мотта покинул свой пост, а его место занял Игор Тудор. Два подряд поражения в Серии А — «Ювентус» рухнул на пятое место. «Дженоа» располагается во второй части таблицы (12-е место), но команда не проигрывает в течение трёх туров подряд.

Как долго продержится сменщик Мотты?
«Ювентус» психанул — и загнал себя в тупик. Такой размен тренеров трудно объяснить
«Ювентус» психанул — и загнал себя в тупик. Такой размен тренеров трудно объяснить

⚽️ 21:00: «Сент-Этьен» — «ПСЖ», Лига 1, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» станет ещё ближе к чемпионскому титулу?

В Лиге 1 нет никакой интриги в плане борьбы за чемпионство. «ПСЖ» уверенно лидирует в турнире — ближайший преследователь отстаёт на 19 очков. Тяжело представить, что столичный клуб упустит итоговую победу. На очереди игра с одним из аутсайдеров лиги. Сейчас «Сент-Этьен» располагается на второй с конца строчке в таблице чемпионата Франции, так что его ждёт борьба за выживание. В последнее время у «ПСЖ» нет никаких проблем во встречах с «Сент-Этьеном» — четыре победы подряд.

Сыграет ли Сафонов в кубковой игре среди недели?
Матвей Сафонов заявил, что надеется сыграть за «ПСЖ» в матче 1/2 финала Кубка Франции

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Леганес», Примера, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Реала» в предстоящем матче?

«Реал» рубится за чемпионство в Примере, но отстаёт от «Барсы» на три очка. В такой ситуации команда Карло Анчелотти просто обязана обыгрывать на своём поле одного из аутсайдеров лиги. «Леганес» подходит к матчу, занимая третье с конца место в таблице чемпионата Испании. Более того, он трижды уступил в четырёх предыдущих турах. А ещё «Реал» одержал три победы в четырёх прошлых матчах с «Леганесом». Всё складывается в пользу мадридского гранда. Но как будет на деле?

Чем всё завершится?
УЕФА открыл дело против четырёх игроков «Реала» после жалобы «Атлетико»

⚽️ 23:05: «Монако» — «Ницца», Лига 1, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 27-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли «Монако» место в топ-3?

Александр Головин не играл за «Монако» больше месяца. Пока его команда занимает третье место в таблице чемпионата Франции, но «Ницца» уступает ей только по дополнительным показателям. Проигравший в предстоящем матче клуб отдалится от топ-3, чего не хотят ни те, ни другие. Кстати, «Монако» уступил «Ницце» в двух домашних матчах подряд. Смогут ли монегаски прервать неудачную мини-серию?

Агент утверждает, что Головин сыграет в предстоящем матче:
Агент Головина ответил, примет ли игрок участие в матче «Монако» с «Ниццей»
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