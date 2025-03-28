Рид Буше и Владимир Ткачёв — это Омск. Когда надо, они сразу здесь.

Что творит «Авангард»! Выжили в овертайме, а затем Ткачёв «прибил» «Металлург»

Первый матч серии с омичами «Металлургу» откровенно не удался. Команда Ги Буше прилетела в Магнитогорск в хорошей форме, провела сильную встречу и оставила о себе приятное впечатление. В свою очередь, коллектив Андрея Разина с первых же минут оказался не в своей тарелке, в итоге потерпев закономерное поражение. «Авангард», в очередной раз повторимся, своём нынешнем состоянии будет претендовать на высокие места. Видно, как преобразилась команда после прихода канадского тренера.

«Как говорится, первый блин комом. Играли, в принципе, хорошо. Плохое начало было, сразу пропустили два гола. Но руки не опустили, создали много моментов, атаковали, не хватило «мусорного» гола где-то. Серия только начинается. Вратарь у «Авангарда» молодец. Ждём следующую битву», — заявил, в свою очередь, рулевой хозяев Разин. Интересно и то, что первую игру пропустил капитан уральцев Егор Яковлев. Может, именно его лидерских качеств не хватило магнитогорцам на льду?

В первом периоде отчётного противостояния уральцы много владели шайбой и проводили позиционные атаки, а «ястребы» ловили соперника на быстрых контрвыпадах. У хозяев отличился Гераськин, а омичи ответили голом Прохоркина. Отметим, что Прохоркин пока вообще отлично проводит нынешний плей-офф.

Во втором отрезке встречи явно подросли скорости, омичи больше владели шайбой и перебросали уральцев — 14:12. У хозяев отличился Джозефс, а «ястребы» ответили голом Буше в меньшинстве. За американцем в составе «Металлурга» снова явно не доследили.

В третьем отрезке встречи обе команды ожидаемо играли осторожно. Омску спешить было некуда, а Магнитогорск не хотел проигрывать во второй раз подряд. В результате дело ожидаемо перешло в овертайм. Напрягал омских болельщиков защитник Алекс Грант, регулярно схватывавший удаления в ненужное время. Повод задуматься.

В дополнительное время «Авангард» всё-таки дожал, что справедливо, хотя гости в какой-то момент буквально выживали в овертайме. Очень уж давила «Магнитка»! Однако в итоге Буше от борта сделал перевод на левый фланг, Набоков справился с броском Маклауда в упор, но Ткачёв подобрал отскок и добил шайбу в пустой угол ворот Набокова. Лидер «ястребов» сделал своё дело.

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2-0 в серии, «Авангард» сделал большую заявку на выход в следующий раунд. У Андрея Разина есть серьёзный повод занервничать.