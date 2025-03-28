«Ак Барс» не спасся с 0:3, «Спартак» повёл 2-0 в серии с «Северсталью».

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«Грязь» от игрока ЦСКА и странная провокация защитника «Металлурга». Итоги дня в КХЛ

28 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Автомобилиста». Счёт в серии стал равным – 1-1.

«Автомобилист» вёл 2:0 после первого периода благодаря голам Александра Шарова и Ника Меркли, а во втором периоде Брукс Мэйсек забросил третью шайбу в ворота гостей. «Ак Барс» смог отыграть одну шайбу до перерыва, а в третьем периоде Кирилл Семёнов сократил отставание до минимального, но вскоре Алексей Бывальцев сделал счёт 4:2. Затем Дмитрий Яшкин забил в большинстве, обеспечив напряжённую концовку, но хозяева отстояли победу.

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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой омичей со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии – 2-0 в пользу «Авангарда».

Игорь Гераськин вывел гостей вперёд на четвёртой минуте, но к середине первого периода Николай Прохоркин сравнял счёт. На старте второй двадцатиминутке Трой Джозефс сделал счёт 2:1 в пользу «Магнитки», но затем Рид Буше отметился голом в меньшинстве. Игра завершилась в первом овертайме голом Владимира Ткачёва.

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В концовке первой двадцатиминутки у ворот «Авангарда» произошла потасовка. Защитник «Металлурга» Никита Камалов сцепился с вратарём омичей Никитой Серебряковым. За голкипера вступился нападающий «Авангарда» Илья Каблуков, и начались разборки. Хоккеистов разняли, после чего Камалов взял бутылку омского вратаря и попил из неё. Каблукову этот жест не понравился, но снова выяснять отношения с Камаловым не дали судьи.

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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

На гол Владислава Провольнева в середине второго периода минчане тут же ответили шайбой Вадима Мороза. Через несколько минут забросил Вадим Шипачёв, а на старте третьего периода Виталий Пинчук увеличил преимущество хозяев. Дмитрий Саморуков сократил отставание, забив во втором матче кряду. На последних минутах ЦСКА снял вратаря и пропустил дважды в пустые ворота. Точку во встрече поставил Прохор Полтапов, забросив за три секунды до финальной сирены.

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На последнем вбрасывании нападающий армейцев Кирилл Долженков несколько раз грязно ударил клюшкой по рукам Криса Тирни, после чего на льду завязалась массовая потасовка. Судьи выписали Долженкову 5+20 минут штрафа.

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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Павел Порядин, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Адам Ружичка. В составе гостей дважды отличился Михаил Котляревский. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Спартака».

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Расписание матчей 29 марта