«Это просто, блин, печально». Подлый поступок игрока ЦСКА — первый скандал в плей-офф КХЛ

Вторая минская игра серии «Динамо» — ЦСКА поначалу отличалась от первой. В ней долго не было голов, и на первый перерыв команды ушли при счёте 0:0. А вот затем всё пошло по знакомому сценарию. Армейцы усилиями защитника Провольнева распечатали Демченко, но потом развалились на глазах, пропустив два гола за две минуты, причём вновь не обошлось без неубедительной игры вратаря ЦСКА.

В третьем периоде «Динамо» быстро забросило в третий раз, красоту (то ли умышленную, то ли случайную) исполнил Виталий Пинчук.

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Правда, в этот раз ЦСКА сумел создать подобие погони, Саморуков сократил счёт до минимума, однако «Динамо» спокойно справилось с тем, чтобы довести дело до победы, а голы в пустые ворота образовали счёт первой игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Дело шло к триумфу минчан и грустному финалу для ЦСКА, но за три секунды до финальной сирены этот матч внезапно оброс новой фактурой. Во-первых, Полтапов забросил третью шайбу армейцев. А во-вторых, после вбрасывания в центральном круге нападающий ЦСКА Кирилл Долженков сделал вот это.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Абсолютно «грязный» и подлый поступок игрока, который наотмашь несколько раз ударил оппонента клюшкой. Вероятно, Долженков хотел таким образом завести команду, перекинуть мостик на следующую встречу, показать соперникам, что ЦСКА не намерен сдаваться и будет биться. Но форму для исполнения этого замысла Кирилл выбрал ужасную. Полез бы с кулаками на того же Тирни и устроил бы драку – вряд ли бы его кто-то за это осудил. Но так – это за гранью. К тому же подобная «грязь» может привести к немаленькой дисквалификации хоккеиста. И если так случится, то кому он сделал лучше?

Илья Воробьёв и Кирилл Долженков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Разумеется, события концовки встречи стали одной из тем общения главных тренеров на пресс-конференции. Илья Воробьёв разыграл карту из серии «в плей-офф, как на войне – все средства хороши».

– Как оцените «грязь» от Долженкова?

– Это плей-офф, эмоции. Хоккей – контактный вид спорта. Так можно играть в теннис, там нет контактов, игра через сетку. Я сам играл в хоккей, знаю, как это работает в плей-офф, — сказал Воробьёв.

Ну а Дмитрий Квартальнов лишь заметил, что ответственность за такие вещи обычно несёт не только их исполнитель.

– Как оцените ситуацию с Долженковым?

– За три секунды, в плей-офф на вбрасывании… Это же игры нет. Из опыта скажу – такие вещи без команды не делаются. Это печально. Просто, блин, печально, — сказал Квартальнов.

Таким отвратительным поступкам, конечно, не место в спорте. Особенно если мы говорим про чемпионат уровня КХЛ. Хочется верить, что это понимают и в ЦСКА, и внутри клуба с Долженковым хотя бы обсудят этот эпизод. Ведь что будет, если послезавтра кто-то из минчан отоварит клюшкой по рукам кого-то из игроков армейцев?

На самом же деле, этот эпизод указывает, скорее, не на попытку переломить серию нестандартными методами, а на отчаяние игроков ЦСКА. «Динамо» переиграло армейцев оба раза с запасом, а ошибок москвичи допускают столько, что сейчас уже ничего не исправить, и два поражения точно не поднимают настроение. И всё же это не повод вести себя подобным образом.

Но при этом у ЦСКА остался последний козырь – домашняя арена. Да, в регулярке армейцы и там не могли справиться с Минском, но сейчас-то ставки совсем другие. И хотелось бы, чтобы сражались и бились в ЦСКА только адекватными и честными, мужскими методами.