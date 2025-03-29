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Коламбус — Ванкувер — 7:6 Б, обзор матча, Марченко забил во второй игре подряд, видео

Мощная «перестрелка» в НХЛ! «Коламбус» сотворил камбэк и вернулся в зону плей-офф
Максим Макаров
«Коламбус» сотворил камбэк
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«Жакеты» отыгрались с 0:3 и 3:5 в игре с «Ванкувером».

На Востоке в НХЛ творятся удивительные дела: с одной стороны, на одно место претендуют сразу пять команд, что добавляет немало интриги в концовке регулярки, с другой – все эти коллективы очень нестабильны. Как написал один коллега, «увлекательная гонка хромоножек». Лучше и не скажешь.

«Коламбус», угодивший в пике после дедлайна, только в прошлом матче прервал серию поражений, показав характер в матче с «Айлендерс» и отыгравшись с 0:2. Может быть, «Блю Джекетс» показалось это очень простым заданием, поэтому встречу с «Ванкувером» они начали с 0:3, которые загорелись на табло уже на 14-й минуте.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 6
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Карлссон (Шервуд, Гарланд) – 08:51 (pp)     0:2 Бёзер (Хьюз, Зутер) – 10:35     0:3 Дебраск (Бёзер, Зутер) – 13:26 (pp)     1:3 Дженнер (Матейчук, Гудбрансон) – 20:34     2:3 Марченко (Монахан, Фаббро) – 24:54     3:3 Фаббро (Силлинджер, Оливье) – 28:44     3:4 Майерс (Шервуд, Зутер) – 31:23 (sh)     3:5 Рятю (Джошуа, Хьюз) – 46:42     4:5 Матейчук (Дженнер, Фантилли) – 47:03     5:5 Дженнер (Марченко, Веренски) – 56:46 (pp)     6:5 Оливье (Фаббро, Дэнфорт) – 57:08     6:6 Рятю (Джошуа, Шервуд) – 57:31     7:6 Джонсон – 65:00    

Команда Рика Токкета славится своей надёжностью, которая порой превращается в тягомотину, невыносимую для глаз зрителей, но сегодня все эти стереотипы «косатки» вдрызг разбили. Уже через девять минут со старта второго отрезка хозяева сравняли счёт, а одну из шайб забросил Кирилл Марченко, который отличился во втором матче подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Буквально через две минуты «мундиры» получили четыре минуты большинства и могли сразу же выходить вперёд, но вместо этого пропустили контратаку, в ходе которой канадский великан Тайлер Майерс вновь вывел гостей вперёд.

Аату Рятю организовал в третьем периоде ещё одну шайбу, сделав преимущество «Ванкувера» комфортным, но после этого команда пропустила четыре шайбы, три из которых были засчитаны – «Коламбус» на 58-й минуте впервые повёл в счёте. Здесь впору вспомнить о голкипере «Кэнакс» Кевине Ланкинене, которому совсем недавно дали большой контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн. С каждым матчем это всё больше кажется неоправданной тратой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В чём не откажешь «Ванкуверу», так это в характере – в последних матчах «косатки» часто спасаются в концовке. Так получилось и в этот раз – Рятю оформил дубль и перевёл встречу в дополнительное время.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В серии буллитов всё решила попытка Кента Джонсона, который изящно переиграл Ланкинена и принёс команде вторую победу кряду. Мощная перестрелка остаётся за «Коламбусом» и возвращает команду в зону плей-офф – ещё несколько дней назад в это никак не верилось.

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