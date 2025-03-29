Мощная «перестрелка» в НХЛ! «Коламбус» сотворил камбэк и вернулся в зону плей-офф

«Жакеты» отыгрались с 0:3 и 3:5 в игре с «Ванкувером».

На Востоке в НХЛ творятся удивительные дела: с одной стороны, на одно место претендуют сразу пять команд, что добавляет немало интриги в концовке регулярки, с другой – все эти коллективы очень нестабильны. Как написал один коллега, «увлекательная гонка хромоножек». Лучше и не скажешь.

«Коламбус», угодивший в пике после дедлайна, только в прошлом матче прервал серию поражений, показав характер в матче с «Айлендерс» и отыгравшись с 0:2. Может быть, «Блю Джекетс» показалось это очень простым заданием, поэтому встречу с «Ванкувером» они начали с 0:3, которые загорелись на табло уже на 14-й минуте.

Команда Рика Токкета славится своей надёжностью, которая порой превращается в тягомотину, невыносимую для глаз зрителей, но сегодня все эти стереотипы «косатки» вдрызг разбили. Уже через девять минут со старта второго отрезка хозяева сравняли счёт, а одну из шайб забросил Кирилл Марченко, который отличился во втором матче подряд.

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Буквально через две минуты «мундиры» получили четыре минуты большинства и могли сразу же выходить вперёд, но вместо этого пропустили контратаку, в ходе которой канадский великан Тайлер Майерс вновь вывел гостей вперёд.

Аату Рятю организовал в третьем периоде ещё одну шайбу, сделав преимущество «Ванкувера» комфортным, но после этого команда пропустила четыре шайбы, три из которых были засчитаны – «Коламбус» на 58-й минуте впервые повёл в счёте. Здесь впору вспомнить о голкипере «Кэнакс» Кевине Ланкинене, которому совсем недавно дали большой контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн. С каждым матчем это всё больше кажется неоправданной тратой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В чём не откажешь «Ванкуверу», так это в характере – в последних матчах «косатки» часто спасаются в концовке. Так получилось и в этот раз – Рятю оформил дубль и перевёл встречу в дополнительное время.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В серии буллитов всё решила попытка Кента Джонсона, который изящно переиграл Ланкинена и принёс команде вторую победу кряду. Мощная перестрелка остаётся за «Коламбусом» и возвращает команду в зону плей-офф – ещё несколько дней назад в это никак не верилось.