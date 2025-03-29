Победный блюз. «Сент-Луис» — главная сенсация марта в НХЛ

Борьба за последние места в плей-офф в двух конференциях НХЛ очень сильно различается. На Востоке в игре остаётся множество претендентов, однако из-за полуперестроечного статуса большинства из них кубковая гонка снова превращается в игру «кто меньше ошибётся». А вот на Западе дела приняли неожиданный оборот. Месяц назад казалось, что семь из восьми команд уже понятны, а за восьмую строчку поспорит канадская парочка «Калгари» и «Ванкувера». Однако прямо сейчас оба эти клуба позади, так как откуда-то со стороны деревни Чмаровка стремительный спурт совершил «Сент-Луис», выигравший восемь матчей подряд (и 15 из последних 19).

Перед паузой на Турнир четырёх наций «Блюз» шли шестыми в Центральном дивизионе, чередуя победы и поражения и отставая от зоны плей-офф на восемь очков. У местной прессы и фанатов был глубоко пессимистичный настрой на конец чемпионата. Более того, вскоре после возобновления сезона с травмой выбыл ведущий защитник команды Колтон Парэйко, и сроки его возвращения в строй были непонятны. Всё это потенциальный оптимизм только уменьшало.

Однако после возобновления сезона всё поменялось. Конечно, соперники «Блюз» в этих играх могут не впечатлять: сразу три матча с кризисным «Нэшвиллом», две встречи с совсем унылым «Анахаймом», «Чикаго» с одиноким Бедардом, нестабильный «Ванкувер»… Впрочем, «Сент-Луис» сам был нестабильным совсем недавно, но спокойно разобрался со всеми этими соперниками, на этом отрезке показывая лучшие цифры по допущенным опасным моментам во всей лиге.

В последние несколько лет «блюзмены» ведут то, что можно условно назвать «перестройкой на ходу». Фактически старт этому был дан весной 2023-го, когда на дедлайне команда рассталась с героями чемпионства-2019 Тарасенко и О’Райлли. Однако клуб не сливает сезоны, борется за плей-офф, но при этом старается омолаживать состав и продавать возрастных игроков, если появляется хорошее предложение. Обычно такая стратегия редко приводит к удачному исходу, однако и проводить её в жизнь гораздо сложнее, чем начинать тотальную распродажу: нужна очень тонкая работа.

Например, в декабре «Сент-Луис» приобрёл у «Анахайма» опытного Кэма Фаулера на фоне травм возрастных защитников клуба, при этом отдал за игрока с тысячей матчей в НХЛ лишь пик второго раунда. Но на дедлайне ходили слухи о том, что «Блюз» будут продавать. Говорилось о том, что Брэйден Шенн может оказаться с братом Люком в некоем третьем клубе, говорилось о том, что менеджмент недоволен лидерами команды, однако «Сент-Луис» вообще никаких шагов не сделал — ни в сторону продажи, ни в сторону покупки, клуб остался при своих.

Дилан Холлоуэй Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

Возможно, и сезон «Блюз», и всё будущее команды меняют два оффершита, которые «Сент-Луис» сделал летом. Межсезонье для команды сначала было тихим: как оказалось, «блюзмены» выжидали, когда «Эдмонтон» загрузит платёжку по самую маковку, не оставив места для продления ограниченно свободных агентов. Вот тогда-то команда из Миссури и сделала предложения Дилану Холлоуэю и Филипу Бробергу. Ожидалось, что «Эдмонтон» повторит контракт канадца, которому дали относительно скромные $ 2,3 млн в год, но отпустит шведского защитника, чья зарплата выросла до $ 4,5 млн. Однако клуб обоих отпустил.

За двух 23-летних игроков, выбранных в первом раунде драфта, «Блюз» отдали лишь пики второго и третьего раундов — компенсацию, положенную по коллективному соглашению. В результате Холлоуэй в первом же своём полноценном сезоне в НХЛ набирает 62 очка: в «Эдмонтоне» с таким результатом он был бы третьим бомбардиром, уступая лишь дуэту суперзвёзд. Кроме того, Холлоуэй набирает суммарно больше очков, чем Джефф Скиннер и Виктор Арвидссон, подписание которых лишило клуб места под потолком: у них 24 и 22 очка соответственно. Броберг с ходу стал защитником первой пары, его игровое время всего за один сезон выросло с 11 минут в «Ойлерз» до 20 минут в новом клубе.

Но ключевую роль в преображении этого конкретного сезона сыграло смелое решение менеджеров назначить Джима Монтгомери в тот же момент, когда он освободился из «Бостона». Монтгомери пару лет назад был ассистентом Крэйга Берюбе в «Сент-Луисе» и помог атаке команды стать пятой по заброшенным шайбам во всей НХЛ, потом творил чудеса с ограниченными резервами «Бостона». Ради старого знакомого «Блюз» пришлось убирать Дрю Баннистера, который не продержался даже года в роли главного. Решение редкое даже по меркам нынешней НХЛ, рекордными темпами увольняющей тренеров, но объяснимое.

При Монтгомери сразу две тройки «Блюз» входят в топ-10 лиги по результативности. В первую очередь это касается звена Холлоуэя, Шенна и Джордана Кайру: в последних матчах Баннистера они не выходили вместе, а Кайру давно получал немало критики. Однако, как это часто бывает, сочетание трёх разноплановых игроков вылилось в отличную синергию. «Шеннер — классный двусторонний центр, который подчищает всё в своей зоне. Кайру летает на коньках, у него шикарное катание, он делает невероятные вещи с шайбой. Мы постоянно говорим и на скамейке, и на льду, мы всегда на связи и обсуждаем, как сделать нашу игру лучше», — говорил Холлоуэй.

Не стоит забывать и про Павла Бучневича. До назначения Монтгомери тренеры искали разные способы использовать его: наигрывали в центре, разводили всех лидеров команды по разным тройкам. Теперь всё проще: звено Бучневича, Роберта Томаса и Джейка Нейборса стабильно выходит первым и стабильно забивает, опережая тройку Шенна (3,85 гола за 60 минут против 3,64). В матчах, сыгранных после возобновления сезона, Томас идёт на втором месте среди бомбардиров НХЛ.

Джим Монтгомери Фото: Jose Juarez/AP/ТАСС

При этом большинство лучших молодых игроков «Блюз» ещё не в составе. На днях клуб подписал контракт новичка с одним из героев «золотой» американской молодёжки Джимми Снаггерудом, недавно в НХЛ дебютировал один из представителей нового словацкого поколения Далибор Дворски, тоже выделявшийся на МЧМ. Они, а также другие первораундники «Блюз» дополнят в составе других молодых — и забранных у «Ойлерз», и прогрессирующего Нейборса, и временно заменяющего болеющего Бучневича 21-летнего Захари Болдюка, который набирает 0,5 очка за матч.

Наверняка на фоне этого спурта будет соблазнительно провести параллель с «Блюз» чемпионского года. Однако случаи это разные: команда 2019 года изначально не должна была оказываться в таблице так низко, как это случилось, после усилений в межсезонье «Сент-Луис» воспринимался как теневой фаворит Запада. Нынешняя же команда изначально виделась как претендент максимум на уайлд-кард и пока идёт на этом уровне — возможно, даже обгонит в таблице «Миннесоту», которая без травмированных лидеров просела. Однако в первом раунде эта команда вполне может стать сенсацией.