«Он легенда, но я думаю только о себе». Какой вратарь пропустит рекордный гол Овечкина?

Не секрет, что многие соперники следят за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Эта история слишком велика, чтобы быть проигнорированной. Особенно теми, кто выходит на лёд и лицезреет историю из первых рядов.

Однако есть те, кто следит за погоней Ови с совершенно другими чувствами и эмоциями. Те, кто может напрямую разделить с Алексом исторический момент — и попасть в ролик, который запечатлеет это легендарное событие и будет крутиться по всем каналам что в телевизоре, что в интернете ближайшие 50 лет.

Вместе с неудачей того, кто оказался по другую сторону баррикад.

Кто это? Ответ максимально прост.

Это вратари, которые могут пропустить рекордный гол от Овечкина.

***

Голкиперы Петр Мразек и Арвид Сёдерблом следили за тем, как Овечкин гонится за рекордом Гретцки в нынешнем сезоне, как и все остальные в мире хоккея.

Затем они посмотрели на команды, в матче с которыми Алексу, вероятнее всего, удастся побить рекорд. В этот момент их интерес приобрёл несколько иную форму.

Совсем недавно Сёдерблом и Мразек, который в то время ещё играл за «Чикаго», а в начале марта перешёл в «Детройт», посмотрели на прогнозы, желая понять, насколько близко Овечкин может подобраться к рекорду, когда он и «Вашингтон» примут «Блэкхоукс» 5 апреля. То, что они обнаружили, заставило их рассмеяться.

Петр Мразек и Арвид Сёдерблом Фото: Charles Rex Arbogast/AP/ТАСС

«Он — по крайней мере тогда — был на пути к тому, чтобы побить рекорд во встрече с нами. Я точно не знаю, каковы прогнозы сейчас и сколько у «Кэпиталз» осталось матчей, но да, я слышал, что была такая возможность. Мы с Петром тогда шутили об этом», — сказал Сёдерблом.

Вероятность со временем уменьшилась. Как сообщает The Athletic, ещё 20 марта у Овечкина был пятипроцентный шанс побить рекорд во встрече с «Чикаго». Конечно, всё может измениться очень быстро. Всё, что нужно Овечкину, — это несколько результативных матчей, чтобы эти шансы вновь увеличились.

До сих пор Сёдерблому удавалось избежать издевательств Ови. Он не пропустил от нападающего ни разу в двух встречах с «Вашингтоном» за карьеру. Это то, чем голкипер гордится. И коль Овечкин находится на пороге истории, Сёдерблом был бы рад использовать ещё одну возможность не позволить ему забить.

«Если он будет в пределах досягаемости рекорда, когда мы станем играть с «Вашингтоном», это окажется просто забавным испытанием. То, что он делает, то, как хорошо он играет за свою команду, — это здорово. За этим интересно следить», — сказал Сёдерблом.

Тем не менее Арвиду придётся найти способ заглушить шум в этой встрече.

«Нельзя думать об этом, когда начинаешь матч, потому что тогда он, скорее всего, сразу же забьёт. Нужно относиться к этому, как к обычной, нормальной игре. Если это произойдёт, это произойдёт. Тогда ты, вероятно, будешь смотреть, как пропускаешь этот гол, вечность», — добавил Сёдерблом.

Этот момент, несомненно, увидят миллионы раз, но ответ на вопрос, вспомнят ли люди хоть на мгновение, кто был тем самым вратарём, не такой уж и очевидный. Главный тренер «Айлендерс» и голкипер Зала славы НХЛ Патрик Руа не смог вспомнить, кто был в воротах, когда Гретцки побил рекорд Горди Хоу.

Если что, это был Кирк Маклин из «Ванкувера».

Тем не менее Руа знает, что любой вратарь не захочет, чтобы такой момент был связан с ним.

«Вероятно, ты не хочешь быть тем парнем, которого все будут видеть в этом ролике снова, и снова, и снова. Но именно так и будет. С учётом нынешнего качества вратарской хоккейной школы, никто никогда не думал, что этот рекорд может быть побит. Мы думали, что многие вещи, которые сделал Уэйн, никто не сможет превзойти», — сказал Руа.

«Айлендерс» легендарного вратаря могут стать той самой командой, в матче с которой Овечкин сделает это. «Островитяне» дважды встретятся с «Вашингтоном» в апреле. The Athletic даёт прогноз, что Ови побьёт рекорд в игре 6 апреля с вероятностью в 8%. Эта вероятность подскочит до 31%, когда команды встретятся 16 апреля.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин не следит ни за чем из этого. Возможно, именно такой подход помогает россиянину — он до сих пор не пропустил ни одного гола от Ови.

«У меня есть свои проблемы. Я просто сосредоточен на тех вещах, которые могу контролировать. Я не думаю об остальном. Ови — легенда, но я думаю только о себе», — сказал Сорокин.

Единственная встреча, в которой у Овечкина больше шансов обойти Гретцки, нежели в матче с «Айлендерс» 15 апреля, — с «Питтсбургом» 17 апреля. Это будет последняя встреча регулярного чемпионата для «Кэпиталз».

И вратарь «Пингвинз» Алекс Неделькович прекрасно понимает, что может произойти в этот вечер.

«Я, честно говоря, просто надеюсь, что он побьёт рекорд до нашего матча, чтобы мне не пришлось держать в голове мысли об этом», — сказал Неделькович.

А что, если нет?

«Я не буду против, если стану ответом на вопрос о том, какому вратарю он забил рекордный гол, если мы одержим победу в матче. Но я бы не смог порадоваться этому в тот момент», — сказал Неделькович.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Голкипер «Питтсбурга» понимает, каково это — пропускать от Овечкина. Алекс дважды пробивал своего тёзку.

Невозможно точно сказать, сколько внимания будет приковано к капитану «столичных», если эта гонка продлится до финальной встречи сезона с «Питтсбургом». Как и Сёдерблом, Неделькович знает, что не может зацикливаться на этом.

«Дело в том, что это сработает против тебя, если ты будешь слишком сильно сосредотачиваться на нём. Овечкин крайне талантлив от природы. Если ты выберешься из своей рутины и просто сфокусируешься на нём, он найдёт способ воспользоваться этим.

Честно говоря, я просто надеюсь, что он уже побьёт рекорд до нашего матча», — заключил Неделькович.

Новый вратарь «Блэкхоукс» Спенсер Найт, прежде игравший за «Флориду», сделает всё возможное, чтобы остановить Овечкина, если окажется в воротах во встрече с «Вашингтоном». Но как человек, пропустивший два гола от капитана «столичных» за свою карьеру, голкипер знает, что это легче сказать, чем сделать.

«Ови просто впечатляет, с какой точки зрения ни посмотри. Его бросок говорит сам за себя. Его щелчок в одно касание говорит сам за себя. Он просто обладает талантом находить способы забить. Я даже не знаю, как это описать. Алекс просто знает, как забивать из разных позиций. Очевидно, его запатентованный бросок в одно касание просто впечатляет. Это довольно круто», — сказал Найт.

Из-за всего этого Найт не стыдился бы, если бы Овечкин побил рекорд, поразив именно его ворота.

«Если он забьёт в матче с нами, я сниму перед ним шляпу. Ты не можешь злиться из-за этого. Ты просто должен играть в хоккей. Эй, это лучший голеадор в истории хоккея — ты снимаешь перед ним шляпу. Это потрясающее достижение — сейчас действительно крутое время, чтобы играть в хоккей и стать частью этого события», — сказал Найт.