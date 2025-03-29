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Сибирь пропустила 15 шайб за два матча первого раунда Кубка Гагарина — 2025 с Салаватом Юлаевым, видео, что происходит

«Сибирь» — главное разочарование на старте плей-офф. Что случилось с командой Епанчинцева?
Дмитрий Сторожев
«Сибирь» пропустила 15 шайб за два матча плей-офф
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Новосибирцы пропустили 15 шайб всего за два матча с «Салаватом».

Первый раунд Кубка Гагарина – 2025 набирает обороты. Вчера были сыграны вторые матчи в первых четырёх противостояниях, сегодня повторно вступили в бой ещё четыре квартета.

Наиболее односторонней из всех первая встреча была у «Салавата Юлаева» и «Сибири». Новосибирцы долгое время усердно боролись за попадание в плей-офф, выжили в безумной гонке с «Нефтехимиком» и отчасти благодаря нижнекамской команде едва ли не в самый последний момент обогнали ещё и «Адмирал», отправив дальневосточный клуб на рандеву с лучшей командой Восточной конференции «Трактором», в то время как сами получили в соперники подопечных Виктора Козлова.

И пока «моряки» в первой игре успели сотворить сенсацию, обыграв челябинцев на их площадке, «Сибирь» стартовала в Кубке Гагарина из рук вон плохо – уфимцы оказались не самыми гостеприимными хозяевами и отправили в ворота новосибирцев семь безответных шайб, учинив своим соперникам самое крупное поражение в кубковой части сезона.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Василевский (Тодд, Уилсон) – 16:49 (5x5)     2:0 Горшков (Ефремов, Пименов) – 27:29 (5x5)     3:0 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 36:35 (5x3)     4:0 Ремпал (Тодд) – 38:48 (5x4)     5:0 Тодд (Ливо, Василевский) – 51:47 (5x5)     6:0 Хмелевски (Ремпал) – 52:43 (5x5)     7:0 Набиев (Сучков) – 55:53 (5x5)    

«Это всего лишь одна игра», – сказал Вадим Епанчинцев на пресс-конференции после первого матча. И «Сибирь» начала вторую встречу так, будто бы результат первой был лишь досадной оплошностью – уже к исходу третьей минуты гости вели со счётом 2:0, реализовав первое же удаление соперников и закрепив успех голом в равных составах.

Однако этот успех был совсем непродолжительным – уже через две минуты «Салават» отыграл одну шайбу, а ближе к первому перерыву и вовсе восстановил равновесие. Новосибирцев очень сильно подвела дисциплина – оба гола уфимцев в стартовой двадцатиминутке стали следствием удалений Сергея Широкова и Егора Аланова, за которые гостей наказали Александр Хмелевски и Скотт Уилсон соответственно.

Канадец сегодня и вовсе стал злым гением «Сибири» – он же приговорил новосибирцев в середине второго периода, забросив ещё две шайбы с передач лучшего снайпера КХЛ Джоша Ливо, который в этой серии пока выступает исключительно в роли ассистента.

Добить раненого соперника для уфимцев оказалось делом техники – Ильдан Газимов и Владислав Ефремов ещё до ухода в раздевалки сделали счёт крупным, а Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд – снова в большинстве – в третьем периоде увеличили преимущество «Салавата» до совсем уж неприличного.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Широков) – 02:06 (5x4)     0:2 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 02:54 (5x5)     1:2 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 04:53 (5x4)     2:2 Уилсон (Хмелевски, Ремпал) – 14:04 (5x4)     3:2 Уилсон (Ливо) – 26:19 (5x5)     4:2 Уилсон (Ливо) – 30:23 (5x5)     5:2 Газимов (Набиев) – 33:16 (5x5)     6:2 Ефремов (Пименов) – 38:07 (5x5)     7:2 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 52:04 (5x4)     8:2 Тодд (Ливо, Уилсон) – 56:38 (5x4)    

15 пропущенных шайб за два матча иначе как катастрофой назвать вряд ли получится. «Сибирь» оказалась очень не готова к началу плей-офф, несмотря на то что ей в противостоянии с «Салаватом» некоторые давали даже больше шансов, чем «Адмиралу» – в серии с «Трактором». Хотя владивостокцы сегодня едва не вырвали вторую победу перед переездом на Дальний Восток.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Для новосибирцев, конечно, ещё ничего не окончено, и на своей площадке они наверняка дадут более серьёзный бой, нежели в Уфе. Но если даже родные стены не приведут «Сибирь» в чувство, «Салават» вполне может пройти эту серию без единой потери.

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