«Сибирь» — главное разочарование на старте плей-офф. Что случилось с командой Епанчинцева?

Первый раунд Кубка Гагарина – 2025 набирает обороты. Вчера были сыграны вторые матчи в первых четырёх противостояниях, сегодня повторно вступили в бой ещё четыре квартета.

Наиболее односторонней из всех первая встреча была у «Салавата Юлаева» и «Сибири». Новосибирцы долгое время усердно боролись за попадание в плей-офф, выжили в безумной гонке с «Нефтехимиком» и отчасти благодаря нижнекамской команде едва ли не в самый последний момент обогнали ещё и «Адмирал», отправив дальневосточный клуб на рандеву с лучшей командой Восточной конференции «Трактором», в то время как сами получили в соперники подопечных Виктора Козлова.

И пока «моряки» в первой игре успели сотворить сенсацию, обыграв челябинцев на их площадке, «Сибирь» стартовала в Кубке Гагарина из рук вон плохо – уфимцы оказались не самыми гостеприимными хозяевами и отправили в ворота новосибирцев семь безответных шайб, учинив своим соперникам самое крупное поражение в кубковой части сезона.

«Это всего лишь одна игра», – сказал Вадим Епанчинцев на пресс-конференции после первого матча. И «Сибирь» начала вторую встречу так, будто бы результат первой был лишь досадной оплошностью – уже к исходу третьей минуты гости вели со счётом 2:0, реализовав первое же удаление соперников и закрепив успех голом в равных составах.

Однако этот успех был совсем непродолжительным – уже через две минуты «Салават» отыграл одну шайбу, а ближе к первому перерыву и вовсе восстановил равновесие. Новосибирцев очень сильно подвела дисциплина – оба гола уфимцев в стартовой двадцатиминутке стали следствием удалений Сергея Широкова и Егора Аланова, за которые гостей наказали Александр Хмелевски и Скотт Уилсон соответственно.

Канадец сегодня и вовсе стал злым гением «Сибири» – он же приговорил новосибирцев в середине второго периода, забросив ещё две шайбы с передач лучшего снайпера КХЛ Джоша Ливо, который в этой серии пока выступает исключительно в роли ассистента.

Добить раненого соперника для уфимцев оказалось делом техники – Ильдан Газимов и Владислав Ефремов ещё до ухода в раздевалки сделали счёт крупным, а Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд – снова в большинстве – в третьем периоде увеличили преимущество «Салавата» до совсем уж неприличного.

15 пропущенных шайб за два матча иначе как катастрофой назвать вряд ли получится. «Сибирь» оказалась очень не готова к началу плей-офф, несмотря на то что ей в противостоянии с «Салаватом» некоторые давали даже больше шансов, чем «Адмиралу» – в серии с «Трактором». Хотя владивостокцы сегодня едва не вырвали вторую победу перед переездом на Дальний Восток.

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Для новосибирцев, конечно, ещё ничего не окончено, и на своей площадке они наверняка дадут более серьёзный бой, нежели в Уфе. Но если даже родные стены не приведут «Сибирь» в чувство, «Салават» вполне может пройти эту серию без единой потери.