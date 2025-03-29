Гусев снова приговорил СКА! Команда Ротенберга уже «горит» «Динамо» 0-2

Серия первого раунда плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и СКА – это противостояние непримиримых соперников. В первом матче бело-голубые подтвердили своё преимущество над армейцами – как по сезону, так и в личных встречах, добившись очередной победы и поведя в серии.

На второй матч Алексей Кудашов не стал вносить в состав никаких изменений – да и к чему, если всё работает? Роман Ротенберг же вновь стал доверять Ивану Демидову, попавшему в небольшую опалу в концовке регулярки. 17-летний нападающий и один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ не забивал на протяжении 18 встреч, бывало, что и в состав не попадал, а на старте плей-офф был 13-м нападающим. Однако уже по ходу игры стал выходить на лёд, а во втором матче Ротенберг заявил его уже в ударной тройке вместе с Захаром Бардаковым и Евгением Кузнецовым.

В первой игре СКА выстрелил себе в ногу многочисленными удалениями, два из которых динамовцы реализовали (один раз – в формате «5 на 3»). Второй матч серии тоже начался с удаления гостей – и у ворот Егора Заврагина «Динамо» устроило настоящий пожар. СКА гнулся, но не сломался, выстоял, а чуть позже выстрелил джокер армейцев.

Демидов, забытый всеми, подкрался на дальнюю штангу и замкнул передачу Никиты Зайцева от борта. Кажется, в этот момент выдохнул и он сам, и все игроки СКА, бросившиеся его обнимать. Серия из 19 встреч (с учётом плей-офф) без голов прервана, гора с плеч!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Однако удержать преимущество до перерыва у СКА не получилось – в концовке периода Дмитрий Юдин ошибся в передаче в своей зоне, последовали перехват от «Динамо» и точный бросок Артёма Чернова – Заврагин, закрытый Павлом Кудрявцевым, даже не дёрнулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Если в первом периоде «Динамо» больше владело инициативой, то во втором СКА смог выравнять игру, и 20 минут прошли в обоюдоострой борьбе, однако вратари действовали фантастически, вытаскивая все броски.

В третьем периоде игра сместилась уже в зону динамовцев – этому поспособствовало и удаление Рашевского, которое позволило армейцам поймать кураж (хотя в меньшинстве и хозяева успели убежать к воротам Заврагина). СКА действовал опасно, но неразрешимых задач для Моторыгина всё равно не ставил.

Ближе к концу основного времени соперники стали более осторожными, однако в овертайме это уже не работало – дальние лавки и желание закончить всё поскорее толкали и тех, и других в атаку. Но вновь первую скрипку играли вратари, которые сегодня выглядели практически безупречно. Однако рано или поздно кому-то из них всё равно суждено было дрогнуть. И снова СКА приговорил Никита Гусев – в первой игре на его счету гол+пас, а сегодня – победная. На 71-й минуте нападающий, когда-то выигрывавший со СКА Кубок Гагарина, сместился от борта в центр и великолепным броском через трафик заставил капитулировать Заврагина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Команда Ротенберга «горит» уже 0-2 в серии. Впрочем, как говорят – у тебя нет проблем, пока ты не проиграл дома. Третья встреча – 31 марта.