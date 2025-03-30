Мичков празднует уход Тортореллы — снова оформил дубль! А скоро заберёт крутой приз НХЛ?

После увольнения Джона Тортореллы «Филадельфия» сразу же прервала серию поражений, одолев «Монреаль», а сегодня «лётчики» провели ещё одну яркую и победную игру, разобравшись с «Баффало».

Как и во встрече с «Канадиенс», начало положил Матвей Мичков. Российский новичок НХЛ вместе с партнёром убежал к воротам Луукконена и самостоятельно разобрался с голкипером «Баффало».

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Буквально через 30 секунд счёт стал уже 2:0 в пользу хозяев, но «клинки» сподобились на камбэк и к середине игры уже выигрывали 3:2 благодаря голу Джека Куинна и шайбе Петерки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако прыть «Баффало» моментально остановил Мичков. Снова многое для гола россиянина сделал Конечны, отобравший шайбу и бросивший Матвея в прорыв, но и тот мастерски разобрался, бросив с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мичков оформил дубль во втором матче подряд, и это сразу после увольнения Тортореллы. Совпадение? Вряд ли. Не сказать, что у Мичкова при Тортсе были слишком связаны руки, но задышалось Матвею явно легче, как и всей команде. Вскоре после второй шайбы россиянина Кейтс вернул «Флайерз» лидерство в счёте, а в третьем периоде «Филадельфия» упрочила преимущество и без проблем довела игру до победы.

«Лётчикам» в этом сезоне уже не попасть в плей-офф, но голы Мичкова помогают Матвею в достижении личных целей. Дубль позволил россиянину оторваться от Селебрини в снайперской гонке новичков, а также сравняться с невероятным защитником Лэйном Хатсоном из «Монреаля». Теперь у обоих по 56 очков, так что финиш гонки за «Колдер Трофи», который обычно всё-таки вручают наиболее результативному новичку, обещает получиться невероятным. Доедет ли скинувший оковы Мичков до престижной награды в первый же год в НХЛ?