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Филадельфия — Баффало — 7:4, Мичков оформил дубль во втором матче НХЛ подряд, видео, кто станет лучшим новичком

Мичков празднует уход Тортореллы — снова оформил дубль! А скоро заберёт крутой приз НХЛ?
Лев Лукин
Отчёт «Филадельфия» — «Баффало» — 7:4
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Кажется, «Филадельфии» стоило пойти на резкий шаг раньше.

После увольнения Джона Тортореллы «Филадельфия» сразу же прервала серию поражений, одолев «Монреаль», а сегодня «лётчики» провели ещё одну яркую и победную игру, разобравшись с «Баффало».

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мичков (Конечны, Замула) – 05:27     2:0 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 05:56     2:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 10:57     2:2 Петерка (Куинн, Кребс) – 21:41     2:3 Куинн (Маклауд, Пауэр) – 28:13 (pp)     3:3 Мичков (Конечны) – 30:36     4:3 Кейтс (Фёрстер) – 34:11     5:3 Типпетт (Люкселль, Драйсдейл) – 46:39 (pp)     6:3 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 50:13     6:4 Так (Маклауд) – 55:05 (sh)     7:4 Пилинг (Кейтс) – 55:34 (pp)    

Как и во встрече с «Канадиенс», начало положил Матвей Мичков. Российский новичок НХЛ вместе с партнёром убежал к воротам Луукконена и самостоятельно разобрался с голкипером «Баффало».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Буквально через 30 секунд счёт стал уже 2:0 в пользу хозяев, но «клинки» сподобились на камбэк и к середине игры уже выигрывали 3:2 благодаря голу Джека Куинна и шайбе Петерки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако прыть «Баффало» моментально остановил Мичков. Снова многое для гола россиянина сделал Конечны, отобравший шайбу и бросивший Матвея в прорыв, но и тот мастерски разобрался, бросив с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мичков оформил дубль во втором матче подряд, и это сразу после увольнения Тортореллы. Совпадение? Вряд ли. Не сказать, что у Мичкова при Тортсе были слишком связаны руки, но задышалось Матвею явно легче, как и всей команде. Вскоре после второй шайбы россиянина Кейтс вернул «Флайерз» лидерство в счёте, а в третьем периоде «Филадельфия» упрочила преимущество и без проблем довела игру до победы.

Почему уволили Тортореллу?
Экстравагантный тренер уволен в НХЛ! Торторелла всех достал в «Филадельфии»?
Экстравагантный тренер уволен в НХЛ! Торторелла всех достал в «Филадельфии»?

«Лётчикам» в этом сезоне уже не попасть в плей-офф, но голы Мичкова помогают Матвею в достижении личных целей. Дубль позволил россиянину оторваться от Селебрини в снайперской гонке новичков, а также сравняться с невероятным защитником Лэйном Хатсоном из «Монреаля». Теперь у обоих по 56 очков, так что финиш гонки за «Колдер Трофи», который обычно всё-таки вручают наиболее результативному новичку, обещает получиться невероятным. Доедет ли скинувший оковы Мичков до престижной награды в первый же год в НХЛ?

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