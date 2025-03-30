Кучеров с этой планеты? Никита набрал четыре очка и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Ещё неделю-две назад казалось, что Кучеров в этом сезоне не будет участвовать в борьбе за «Арт Росс» (награду лучшему бомбардиру НХЛ): Маккиннон и Драйзайтль показывали невероятную результативность, а сам Никита на фоне небольшого повреждения сбавил темп набора очков. Но в двух последних матчах, с «Питтсбургом» и «Ютой», 86-й номер «Тампы» быстро подтянулся к лидерам, набрав семь очков в двух играх.

У самой команды тоже осталась приличная мотивация на концовку регулярки – по возможности надо занять первое место в дивизионе, чтобы уже в первом раунде не встретиться с «Флоридой» или «Торонто». Последние два поражения в плей-офф «молнии» потерпели именно от них.

В первом периоде хозяева смяли соперника, забросив три шайбы. Никита Кучеров принял в этом самое прямое участие: в первом случае он идеально выстрелил в дальний угол, во втором – на искусном финте убрал Андерса Ли и создал опасный момент, который чуть позже закончился голом (в протокол Кучеров не попал), а в третьем – выступил ассистентом у Пойнта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Лайтнинг» увеличили отрыв, доведя преимущество до четырёх голов. Когда смотришь на комбинацию, может сложиться впечатление, что против Кучерова и компании вышли новички – уж так шикарно и отточенно была выполнена она.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За 16 минут до конца на «Амали-Арене» запустили волну, досрочно празднуя успех своих любимцев, но радость фанатов «Тампы» была резко и неприятно оборвана – «островитяне» забросили три шайбы за три минуты и вернулись в игру. Одну из шайб забросил старый друг Евгения Корешкова Тони Деанджело, которому ассистировал Максим Цыплаков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но последнее слово всё же осталось за «Тампой» — Кучеров подарил гол Гюнцелю, выкатив шайбу на пустые ворота. 5:3 – «молнии» одержали нервную победу и не дали оторваться «Флориде» и «Торонто». А Никита Кучеров вновь заставляет людей задавать уместный вопрос: а он вообще с этой планеты? 11 очков в трёх матчах, первое место в списке бомбардиров. Российский форвард всерьёз настроился забрать «Арт Росс» и в этом году.