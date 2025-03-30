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Плей-офф КХЛ 2025: результаты, аналитика по матчам, все пары, кто выигрывает, СКА, Трактор, Авангард, Металлург, Динамо

У «Трактора» — мучения, проблема «Металлурга» не в фарте. Мнение о сериях плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Аналитика плей-офф КХЛ — 2025
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В «Салавате» вряд ли рады развалившемуся сопернику, поступок Долженкова может встряхнуть ЦСКА.

Во всех парах 1/8 финала Кубка Гагарина сыграно по две встречи. И что мы прямо сейчас можем сказать об этом плей-офф?

«Локомотив» — «Торпедо»

Счёт в серии: 2-0 (3:1, 2:0)

В этой серии пока всё предсказуемо и безнадёжно в плане интриги. Причём глупо обвинять «Торпедо»: нижегородцы играли неплохо в Ярославле, временами заставляли «Локомотив» ошибаться и удаляться, старались гнуть свою линию. Но проблема в том, что за две игры команда Ларионова реализовала лишь один момент, запорола кучу большинства, а у ярославцев всякий раз находились более убедительные аргументы для победы. Просто это серия команд разного уровня, надо принять это как данность.

Что ждём дальше

Честно говоря, надежды на домашний вайб «Нагорного» в плане перспектив «Торпедо» нет никаких. Да скорее хозяева «перегорят» и в итоге развалятся, чем «Локомотив» дрогнет от «Нижегородской лирической». В общем, хоть одна победа «Торпедо» уже станет сенсацией.

«Динамо» М — СКА

Счёт в серии: 2-0 (3:1, 2:1 ОТ)

И снова СКА играл неплохо, даже местами хорошо, поддавливая «Динамо», создавая бросковую активность, генерируя моменты. И ведь открыли петербуржцы счёт, и убрали глупые удаления, и вратарь Заврагин выглядел отлично, а всё равно СКА проиграл. Почему? Во-первых, «Динамо»-то тоже в порядке. Коллектив Кудашова спокойно работал, не расстроился после шайбы Демидова и в конце концов доработал до победы. «Динамо» такое весь сезон, им не привыкать терпеть и делать простые вещи. Во-вторых, фактор Гусева. При равной игре второй раз подряд бело-голубые забирают победу благодаря своему феноменальному лидеру. А у СКА таких вот решал, оказывается, и нет! Вернее, есть, но ни Кузнецов, ни Толчинский, ни Грицюк, ни остальные себя не проявляют. И отсюда вытекает в-третьих: в СКА за весь сезон (да и не один сезон) так и не придумали ничего в атаке, кроме банального, прямолинейного навала. Он помогает бить рекорды результативности в регулярке, но бесполезен в плей-офф против любой команды с организованной обороной. Так СКА проиграл серию «Автомобилисту» год назад, так сейчас уступает «Динамо».

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Что ждём дальше

Конечно, переезд в Санкт-Петербург может встряхнуть серию, придать СКА импульс. Но я скорее жду того, что «Динамо» продолжит методично и спокойно работать на победу, а у армейцев начнутся какие-либо импульсивные движения, свойственные Роману Ротенбергу в любой неприятной ситуации. А дёрганье СКА точно не поможет. Но при всём этом серия всё-таки должна вернуться в Москву.

«Спартак» — «Северсталь»

Счёт в серии: 2-0 (5:4 ОТ, 4:2)

Как и ожидалось, на вторую игру «Спартак» вышел уже более собранным, и характер матча был чуть иной. Всё ещё не кубковый, но команды хотя бы старались показать, что они в плей-офф, а череповчане даже начали играть в тело! Да и голы «Северсталь» забила нетипичные для себя: два «выстрела» Котляревского из круга вбрасывания в большинстве. Но этот косплей Овечкина не смог затмить грандиозные проблемы «Северстали» в обороне и на последнем рубеже, за что «Спартак» и наказывал гостей раз за разом, а квинтэссенцией череповецкой расхлябанности стал гол Ружички.

Чего ждём дальше

Вообще, ждём возвращения «Северстали» в серию. Иначе зачем всё это вообще было? По сезону у череповчан тоже были откровенно слабые отрезки, из которых команда выезжала на своих сильных сторонах и через пару игр показывала качественный, фирменный хоккей. Сейчас – самое время повторить, к тому же в соперниках по-прежнему «Спартак», игроки которого точно так же «плывут» под малейшим давлением. Ну и, конечно, «Северстали» нужно, чтобы проснулись Аймурзин и Пилипенко. Без их голов Череповцу серию не спасти.

«Динамо» Мн — ЦСКА

Счёт в серии: 2-0 (5:2, 5:3)

Минск, конечно, в полном порядке. Интересно, что в обоих домашних матчах «зубрам» нужен был импульс в виде пропущенных голов, чтобы перестать либо нервничать, либо излишне осторожничать, и тогда «Динамо» ловило кураж и играло так, как приучило в этом сезоне. ЦСКА на фоне такого звенящего соперника был просто ужасен. Полное непонимание, как противодействовать минчанам, ошибки, отсутствие внятной атакующей игры. Апофеоз беспомощности армейцев в гостевых встречах – мерзкий поступок Кирилла Долженкова, за который тот почему-то получил смешную дисквалификацию. Но как и почему форвард ЦСКА, вышедший за 40 матчей регулярки на вбрасывание один раз, оказался в центральном круге за три секунды до сирены?

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Что ждём дальше

Долженков, кстати, очень хорошо оттянул внимание на себя, принял значительную порцию критики, которая теперь распределилась между его перформансом и отвратительной игрой ЦСКА. Вполне командный поступок! И он, возможно, даже как-то поможет армейцам преобразиться, взбудоражиться в домашней части серии. Проблема же армейцев в том, что минское «Динамо» в этом сезоне великолепно не только на домашней арене, так что никакой глобальной смены полюсов в этой серии ждать не приходится.

«Трактор» — «Адмирал»

Счёт в серии: 1-1 (4:5, 2:1 ОТ)

Как же трудно «Трактору» в этой серии! Чем-то напоминает мучения «Авангарда» Сумманена с «Нефтехимиком» Владимира Крикунова в 2011 году. На второй матч челябинцы вышли уже с правильным настроем, с хорошей агрессией, но увязли в насыщенной и подвижной обороне «моряков», а потом и запал пропал. Конечно, «Трактор» владел инициативой, но это вообще не помогало хозяевам льда. В результате пришлось первый гол запихивать буквально с мясом, а в овертайме помогли блестящие индивидуальные действия Блажиевского и Кадейкина. Но что бы было, если бы «Адмирал» реализовал свои отличные по такой игре моменты в концовке основного времени?

Что ждём дальше

Такой же плотной и равной игры. Пока «Адмиралу» ещё рано уставать, а домашние трибуны придадут «морякам» импульс. «Трактору», чтобы избежать проблем и итогового конфуза, нужно забыть про разницу между соперниками по уровню состава и месту в таблице, упростить игру и пахать со всей самоотверженностью. «Авангарду» в 2011-м только это и помогло забрать серию в седьмой игре.

Игроки «Трактора» празднуют гол

Игроки «Трактора» празднуют гол

Фото: hctraktor.org

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

Счёт в серии: 2-0 (7:0, 8:2)

Ну что тут сказать? После первой игры казалось, что «Сибири» есть чем ответить на погром, но во втором матче выяснилось, что у команды нет характера и стержня, а тренерский штаб во главе с Епанчинцевым вряд ли контролирует ситуацию. Удачное начало игры с двумя голами нисколько не мобилизовало «Сибирь», а лишь разозлило «Салават», который вновь разорвал соперника на куски во второй половине игры.

Вообще, «Сибирь» как-то совсем оказалась не готовой к плей-офф. Времени для этого было достаточно, команда давно обеспечила себе место в кубковой восьмёрке, но чем занималась потом? Где яростный ментальный настрой, свойственный маленьким командам? Где козыри, которые у «Сибири» были в регулярке? Большинство, легионеры, игра Дениса Костина – всё провалилось. А в Уфе, кстати, наверное, и сами не рады такой бесхребетности оппонента. Легионеры «Салавата» куражатся, но всё это далеко от того, что ждёт юлаевцев в следующих раундах плей-офф, и уфимцам сейчас нужны матчи совсем другого характера.

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Что ждём дальше

Ещё сохраняется небольшая надежда, что в Новосибирске как раз будут другие игры. Ну не верится, что «Сибирь» вот так безропотно отдаст все четыре матча подряд! Не возьмусь спрогнозировать, что серия вернётся в Уфу, но ожидаю от новосибирцев мужского хоккея на домашней арене.

«Металлург» — «Авангард»

Счёт в серии: 0-2 (1:4, 2:3 ОТ)

На вторую игру в Магнитогорске вышел совсем другой «Металлург», и мы частично увидели ту команду, которая сияла в прошлом плей-офф. По крайней мере, чемпионы вспомнили про своё разнообразие атакующих действий, и «Авангарду» пришлось крайне непросто. Собственно, для победы «Металлургу» не хватило одной вещи. Андрей Разин называет это фартом, но, скорее, всё же стоит вести речь об исполнительском мастерстве.

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Которое у «Авангарда» повыше, это не секрет. И вот в овертайме магнитогорцы не смогли забить в 100-процентных ситуациях, а у «ястребов» Ткачёв попал в пустые ворота после классной комбинации партнёров. Омичи иногда с трудом выдерживали натиск «Металлурга» во второй игре, удалялись, проигрывая позицию, и не тушевались отбрасываться, но при этом «Авангард», очевидно, был готов к такому сценарию, и терпел без какой-то паники. А ещё сам организовывал контратаки на оголявшиеся тылы «Металлурга», и за весь матч состоялось пять выходов «один в ноль», просто Набоков действовал блестяще в дуэли с омскими форвардами.

Что ждём дальше

Есть ощущение, что фактор домашней площадки в этой серии – история исключительно для болельщиков, а команды не будут сильно обращать внимание на то, в какой арене играют. Потому что мастерства и выучки там хватает, чтобы отталкиваться исключительно от своего хоккея. Так что и в Омске «Металлург» наверняка продолжит делать то, что делал во второй игре, и «Авангарду» где-то придётся выживать. В любом случае нас ждут как минимум ещё две качественные и быстрые встречи с непредсказуемым исходом.

Серия «Металлург» — «Авангард»

Серия «Металлург» — «Авангард»

Фото: vk.com/hcmetallurg

«Автомобилист» — «Ак Барс»

Счёт в серии: 1-1 (1:4, 4:3)

«Ак Барс» был очень недурён и во втором матче на Урале, но и «Автомобилист» сумел прибавить и забить очень своевременные голы. А ещё – удержать преимущество в концовке основного времени. Важнейшая победа для команды Николая Заварухина, показывающая, что сильнейшие козыри «Автомобилиста» всё-таки не остались в регулярке.

Что ждём дальше:

Равного, плотного хоккея, борьбы и эмоций, которые команды дают в этой серии. «Ак Барс» будет играть дома, но не надо забывать, что «Автомобилисту» Заварухина очень комфортно в своей выездной модели.

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