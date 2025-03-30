СКА пытался отойти от стиля, который ставил три года. С «Динамо» это не помогает

История СКА-2025 интересна исследованием того, как на ровном месте самим себе можно создать гигантские проблемы (впрочем, не в первый раз). Только представьте, как выглядела бы эта команда, где одновременно играли бы и Серебряков, и Глотов, и Деанджело, и лидеры нынешнего состава: уж юристы СКА нашли бы уловки, чтобы запихнуть всех под потолок.

Сейчас состав «Динамо» ничем не хуже СКА, а во многих аспектах даже лучше — и если бело-голубые пройдут далеко по сезону, то Алексей Сопин всё равно должен получить свою медаль или даже чемпионский перстень. Самое главное, что в «Динамо» пока что каждый как будто на своём месте: технари созидают, любители подкожных игр из Канады успевают отрабатывать в обеих зонах и закрывать чужого вратаря, ролевики пашут и тянут лямку. Селекция СКА изначально была слегка бессистемной, но она долгое время хотя бы выглядела мощно на бумаге — а теперь, когда смотришь на состав команды, страха не испытываешь.

Можно говорить, что «Динамо» не настолько лучше по игре, чтобы вести 2-0. Может быть, однако одна вещь в глаза бросается: игроки бело-голубых лучше понимают, как им действовать в игровых ситуациях. Прессинг и давление «Динамо» в чужой зоне выглядят более организованными, чем традиционное для СКА яростное, но несколько хаотичное желание сыграть в отборе. Коллеги сейчас удивляются: а почему СКА только в третьем периоде второй игры показал более-менее привычную игру в атаке? Ну так соперник долгое время ещё и качественно оборонялся, не давая этого делать.

Максим Моторыгин Фото: РИА Новости

Приходит в голову начало сезона. Вы ещё помните статьи про кризис «Динамо»? Помните, как Комтуа периодически оказывался в запасе, а его подписание называли провалом бело-голубых? Помните, как почти все легионеры «Динамо» выглядели подделками самих себя? А Алексей Кудашов (за исключением вопросов о Рябкине) казался спокойным и сразу говорил, что начало сезона будет трудным. Никаких панических решений в команде не было, «Динамо» нашло своего основного вратаря (пусть пока Подъяпольский не играет из-за травмы), чуть усилило глубину и теперь выглядит единым механизмом.

Ну а СКА примерно за полтора месяца до конца регулярки словно бы понял, что так жить нельзя. С первого полноценного сезона Романа Ротенберга мы наблюдали ультравертикальный хоккей, эффективность которого стала падать со временем: и команды постепенно адаптировались под это, и трансферные промашки случились. Уход Сергея Зубова на самостоятельную работу ещё и показал, насколько на самом деле важны ассистенты тренеров. Без профильного помощника защитники СКА бо́льшую часть сезона выглядели абсолютно растерянными, что и привело к тому самому антирекорду по пропущенным шайбам.

После многочисленных болезненных разгромов дома игра СКА ушла в сторону упрощения: вместо стремления моментально давить соперника клуб чаще ставил более низкий блок в средней зоне, обороняющиеся хоккеисты стали более плотно играть с оппонентами в личных единоборствах. На это даже удалось посмотреть вживую, когда СКА бо́льшую часть третьего периода вполне успешно сдерживал «Автомобилист» и не позволял уральской команде даже в створ бросать. Правда, в один момент «Авто» свёл в одно звено всех лучших форвардов команды, и они очень быстро наказали СКА за излишнюю осторожность, переведя матч в овертайм.

В принципе, сочетание осторожной игры и топового состава может оказаться критическим для оппонентов. Вспоминается, как ЦСКА Игоря Никитина в серии с «Локомотивом» Андрея Скабелки в 2021-м не стеснялся играть в классический откат. Однако ЦСКА задолго до той серии ушёл от «квартальновских» настроек в сторону более аккуратной игры, поэтому сюрпризом для команды такая игра не стала и в итоге принесла выход в финал Кубка. Здесь же критически важные изменения произошли в тот момент, когда наиграть их было уже сложно. В результате «Динамо» в лучшем случае сталкивается с ухудшенной версией самих же себя.

Данила Галенюк, Павел Кудрявцев и Егор Заврагин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но и атака тоже страдает: ничего, кроме давних «каролинских» попыток играть от броска, СКА так и не придумал. Год назад, когда в серии с «Автомобилистом» отсутствовал Александр Никишин, СКА очень помогал Василий Глотов, чей внутренний моторчик не останавливался и помог пробивать плотную позиционную оборону «Авто». А теперь Глотов радует других болельщиков, пока оставшиеся в СКА технари попадают в не самые удобные для них схемы.

«Динамо» нивелирует привычные для СКА сильные стороны, кроме разве что физической готовности: было заметно, что вчера в третьем периоде бело-голубые чуть подсели. У СКА всё ещё есть возможности относительно широкой ротации, что тоже должно помочь в физическом плане. За счёт этого питерский клуб может зацепить одну игру, но не больше.

Конечно, может случиться чудо, если атакующие способности Никишина и его мощные силовые перевернут серию. Но как команда, претендующая на Кубок, может так сильно зависеть от одного игрока? Как такая команда может неверно оценивать силу своих хоккеистов и чехлить Демидова, который при нормальном игровом времени снова вдохнул какую-то жизнь в атаку СКА? Пока течение серии является логичным продолжением тех же процессов, которые происходили в регулярном сезоне.