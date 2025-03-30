Топ-матчи понедельника: Дзюба против «Ростова», СКА — «Динамо» в Кубке Гагарина и НБА

Лучший спорт 31 марта: «Торпедо» — «Локомотив» в плей-офф КХЛ, «Лацио» — «Торино» в Серии А, регулярка НХЛ и волейбол. Следите с нами!

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🏒 00:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «пингвины» потерпят четвёртое поражение подряд?

Надежды Сидни Кросби и Ко на попадание в плей-офф разбились так же быстро, как и возродились – поражения в трёх последних встречах вернули «Питтсбург» с небес на землю. «Оттава», напротив, с каждым матчем находится всё ближе к тому, чтобы застолбить за собой уайлд-кард – «сенаторы» на восемь очков возвышаются над девятой строчкой Востока. Укрепятся ли канадцы в таблице по итогам встречи с «пингвинами»?

🏀 4:00: «Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 31 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Финикс» продолжает борьбу за попадание в плей-офф, впереди — непростой соперник

Матч обещает быть напряжённым и интригующим. «Хьюстон» уверенно держит вторую строчку Западной конференции с солидным результатом 48-26: 11 побед в последних 12 играх. Алперен Шенгюн, который недавно выдал мощные 33 очка во встрече с «Ютой», и Джейлен Грин — главные движки этой команды. Но у «Рокетс» есть слабое звено: отсутствие Тари Исона из-за травмы ноги может стать неприятным сюрпризом.

А вот «Финикс», плетущийся на 11-м месте с 35-39, отчаянно пытается зацепиться за плей-офф. Однако дела идут неважно: два последних матча проиграны, включая болезненное поражение от «Миннесоты» 109:124. Кевин Дюрант и Девин Букер стараются тянуть команду на себе, но без Брэдли Била, выбывшего из-за травмы подколенного сухожилия, их силы явно не бесконечны. А тут ещё и «Хьюстон», который в четырёх из пяти последних встреч оставлял «Финикс» ни с чем. Будет ли у «Санз» шанс на реванш — большой вопрос…

🏒 12:30: «Адмирал» — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: «Адмирал» продолжит портить жизнь «Трактору»?

Жизнь в плей-офф для лучшей команды Восточной конференции вряд ли кажется мёдом – «Адмирал» уже подарил сенсацию, забрав первую встречу на чужой площадке и доведя до овертайма вторую, где челябинцы всё-таки оказались сильнее. Следующие две игры соперники проведут во Владивостоке – смогут ли «моряки» вставить ещё одну палку в колёса «Трактора»?

Что сказал о поражении в овертайме Леонид Тамбиев? Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» в овертайме

🏒 15:30: «Сибирь» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: придёт ли в себя «Сибирь»?

Уфимцы начали плей-офф в убедительном стиле – подопечные Виктора Козлова выиграли встречи на своей площадке с общим счётом 15:2. «Сибирь», которая полностью провалила выезд в столицу Башкортостана, должна как-то встряхнуться в родных стенах – сможет ли команда Вадима Епанчинцева сделать хоть один шаг к спасению серии или же «Салават» уже не остановить?

⚽️ 18:30: «Акрон» — «Ростов», РПЛ, 22-й тур

Интрига: реабилитируется ли «Ростов» за поражение в первом круге?

22-й тур РПЛ стартовал в Самаре. Там же и завершится. Только на этот раз хозяином матча будет «Акрон». Раньше подобные встречи воспринимались как соперничество Артёма Дзюбы и Валерия Карпина. Но конфликт, судя по всему, уже забыт, а тренер теперь не работает с «Ростовом». В первом круге донской клуб проиграл дома «Акрону» (0:2). Возьмут ли южане реванш? И остановят ли Дзюбу? Артём уже стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, однако наверняка сделает всё, чтобы улучшить свой результат.

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Локомотив», Суперлига (ж), 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: узнаем второго финалиста или будет пятый матч?

«Ленинградка» в этой серии снова вышла вперёд, одержав на своей площадке непростую, но уверенную победу в третьем матче. У калининградского клуба в этой встрече не получилась игра в нападении и на блоке. Теперь отступать команде Андрея Воронкова некуда. Впрочем, и хозяйкам нужно будет очень постараться завершить противостояние дома, ведь в случае пятого матча им предстоить бороться не только с «Локомотивом», но и с полным залом калининградских фанатов.

🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: «Локомотив» увеличит преимущество до трёх побед?

Подопечные Игоря Никитина подтвердили статус фаворита в этом противостоянии, без особых проблем забрав обе встречи в Ярославле. Теперь серия переезжает в Нижний Новгород, где «Торпедо» во что бы то ни стало необходимо выигрывать. Однако «Локомотив» не просто так считают одним из главных претендентов на Кубок Гагарина – смогут ли железнодорожники приблизить проход во второй раунд?

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: смогут ли армейцы сократить отставание в серии?

Петербургская команда готовится начать домашние встречи после двух поражений в столице – «Динамо» смогло забрать игры на своей площадке, несмотря на серьёзное сопротивление со стороны подопечных Романа Ротенберга. Поражение и в третьем матче будет для СКА практически критическим – получится ли у армейцев слегка уравнять ситуацию в серии и оставить себе шансы на проход дальше?

⚽️ 21:45: «Лацио» — «Торино», Серия А, 30-й тур

Интрига: сколько мячей забьют команды на этот раз?

«Лацио» в последнее время смотрится не очень хорошо. Во-первых, команда Марко Барони одержала всего одну победу в пяти предыдущих турах. Во-вторых, прошлая игра с «Болоньей» завершилась для неё катастрофой — поражение со счётом 0:5. В результате «Лацио» откатился на седьмое место в таблице Серии А. «Торино» пока находится на 11-й строчке, однако команда Паоло Ваноли ни разу не уступила в четырёх прошлых встречах (три победы, одна ничья). Матч первого круга получился достаточно результативным — «Торино» проиграл со счётом 2:3. А кто победит на этот раз?