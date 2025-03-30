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Расписание спортивных матчей 31 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Дзюба против «Ростова», СКА — «Динамо» в Кубке Гагарина и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 31 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 31 марта: «Торпедо» — «Локомотив» в плей-офф КХЛ, «Лацио» — «Торино» в Серии А, регулярка НХЛ и волейбол. Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «пингвины» потерпят четвёртое поражение подряд?

Надежды Сидни Кросби и Ко на попадание в плей-офф разбились так же быстро, как и возродились – поражения в трёх последних встречах вернули «Питтсбург» с небес на землю. «Оттава», напротив, с каждым матчем находится всё ближе к тому, чтобы застолбить за собой уайлд-кард – «сенаторы» на восемь очков возвышаются над девятой строчкой Востока. Укрепятся ли канадцы в таблице по итогам встречи с «пингвинами»?

У «Питтсбурга» есть повод для гордости:
Кросби затмил Овечкина! Сидни покорил сумасшедший рекорд Гретцки, державшийся 27 лет
Видео
Кросби затмил Овечкина! Сидни покорил сумасшедший рекорд Гретцки, державшийся 27 лет

🏀 4:00: «Финикс Санз» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
31 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Финикс» продолжает борьбу за попадание в плей-офф, впереди — непростой соперник

Матч обещает быть напряжённым и интригующим. «Хьюстон» уверенно держит вторую строчку Западной конференции с солидным результатом 48-26: 11 побед в последних 12 играх. Алперен Шенгюн, который недавно выдал мощные 33 очка во встрече с «Ютой», и Джейлен Грин — главные движки этой команды. Но у «Рокетс» есть слабое звено: отсутствие Тари Исона из-за травмы ноги может стать неприятным сюрпризом.

А вот «Финикс», плетущийся на 11-м месте с 35-39, отчаянно пытается зацепиться за плей-офф. Однако дела идут неважно: два последних матча проиграны, включая болезненное поражение от «Миннесоты» 109:124. Кевин Дюрант и Девин Букер стараются тянуть команду на себе, но без Брэдли Била, выбывшего из-за травмы подколенного сухожилия, их силы явно не бесконечны. А тут ещё и «Хьюстон», который в четырёх из пяти последних встреч оставлял «Финикс» ни с чем. Будет ли у «Санз» шанс на реванш — большой вопрос…

Крутое достижение Дюранта:
Исторический момент в НБА! 30 000 очков у Дюранта. Но он слишком занят, чтобы праздновать
Исторический момент в НБА! 30 000 очков у Дюранта. Но он слишком занят, чтобы праздновать

🏒 12:30: «Адмирал» — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Адмирал» продолжит портить жизнь «Трактору»?

Жизнь в плей-офф для лучшей команды Восточной конференции вряд ли кажется мёдом – «Адмирал» уже подарил сенсацию, забрав первую встречу на чужой площадке и доведя до овертайма вторую, где челябинцы всё-таки оказались сильнее. Следующие две игры соперники проведут во Владивостоке – смогут ли «моряки» вставить ещё одну палку в колёса «Трактора»?

Что сказал о поражении в овертайме Леонид Тамбиев?
Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» в овертайме

🏒 15:30: «Сибирь» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: придёт ли в себя «Сибирь»?

Уфимцы начали плей-офф в убедительном стиле – подопечные Виктора Козлова выиграли встречи на своей площадке с общим счётом 15:2. «Сибирь», которая полностью провалила выезд в столицу Башкортостана, должна как-то встряхнуться в родных стенах – сможет ли команда Вадима Епанчинцева сделать хоть один шаг к спасению серии или же «Салават» уже не остановить?

Что случилось с новосибирцами?
«Сибирь» — главное разочарование на старте плей-офф. Что случилось с командой Епанчинцева?
«Сибирь» — главное разочарование на старте плей-офф. Что случилось с командой Епанчинцева?

⚽️ 18:30: «Акрон» — «Ростов», РПЛ, 22-й тур

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли «Ростов» за поражение в первом круге?

22-й тур РПЛ стартовал в Самаре. Там же и завершится. Только на этот раз хозяином матча будет «Акрон». Раньше подобные встречи воспринимались как соперничество Артёма Дзюбы и Валерия Карпина. Но конфликт, судя по всему, уже забыт, а тренер теперь не работает с «Ростовом». В первом круге донской клуб проиграл дома «Акрону» (0:2). Возьмут ли южане реванш? И остановят ли Дзюбу? Артём уже стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, однако наверняка сделает всё, чтобы улучшить свой результат.

Обязательно почитайте интервью с капитаном «Акрона»:
«Нам что теперь, сняться с чемпионата?» Откровения капитана «Акрона»
Эксклюзив
«Нам что теперь, сняться с чемпионата?» Откровения капитана «Акрона»

🏐 19:00: «Ленинградка» — «Локомотив», Суперлига (ж), 1/2 финала, четвёртый матч

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 4-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: узнаем второго финалиста или будет пятый матч?

«Ленинградка» в этой серии снова вышла вперёд, одержав на своей площадке непростую, но уверенную победу в третьем матче. У калининградского клуба в этой встрече не получилась игра в нападении и на блоке. Теперь отступать команде Андрея Воронкова некуда. Впрочем, и хозяйкам нужно будет очень постараться завершить противостояние дома, ведь в случае пятого матча им предстоить бороться не только с «Локомотивом», но и с полным залом калининградских фанатов.

«Динамо-Ак Барс» уже в финале:
Казань в финале! «Ленинградка» — в шаге от него
Казань в финале! «Ленинградка» — в шаге от него

🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» увеличит преимущество до трёх побед?

Подопечные Игоря Никитина подтвердили статус фаворита в этом противостоянии, без особых проблем забрав обе встречи в Ярославле. Теперь серия переезжает в Нижний Новгород, где «Торпедо» во что бы то ни стало необходимо выигрывать. Однако «Локомотив» не просто так считают одним из главных претендентов на Кубок Гагарина – смогут ли железнодорожники приблизить проход во второй раунд?

Что происходит в сериях плей-офф?
У «Трактора» — мучения, проблема «Металлурга» не в фарте. Мнение о сериях плей-офф КХЛ
У «Трактора» — мучения, проблема «Металлурга» не в фарте. Мнение о сериях плей-офф КХЛ

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли армейцы сократить отставание в серии?

Петербургская команда готовится начать домашние встречи после двух поражений в столице – «Динамо» смогло забрать игры на своей площадке, несмотря на серьёзное сопротивление со стороны подопечных Романа Ротенберга. Поражение и в третьем матче будет для СКА практически критическим – получится ли у армейцев слегка уравнять ситуацию в серии и оставить себе шансы на проход дальше?

Как команды провели первые два матча?
СКА пытался отойти от стиля, который ставил три года. С «Динамо» это не помогает
СКА пытался отойти от стиля, который ставил три года. С «Динамо» это не помогает

⚽️ 21:45: «Лацио» — «Торино», Серия А, 30-й тур

Италия — Серия А . 30-й тур
31 марта 2025, понедельник. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют команды на этот раз?

«Лацио» в последнее время смотрится не очень хорошо. Во-первых, команда Марко Барони одержала всего одну победу в пяти предыдущих турах. Во-вторых, прошлая игра с «Болоньей» завершилась для неё катастрофой — поражение со счётом 0:5. В результате «Лацио» откатился на седьмое место в таблице Серии А. «Торино» пока находится на 11-й строчке, однако команда Паоло Ваноли ни разу не уступила в четырёх прошлых встречах (три победы, одна ничья). Матч первого круга получился достаточно результативным — «Торино» проиграл со счётом 2:3. А кто победит на этот раз?

Вратарь «Торино» заинтересовал топ-клуб Италии:
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