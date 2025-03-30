Ткачёв хоронит «Магнитку» в овертайме! Прошлогодний чемпион уже на грани вылета

Во второй встрече серии между действующим чемпионом и «Авангардом» «Металлург» преобразился и показывал качественный хоккей, однако результат остался прежним. Команда Ги Буше увезла из Магнитогорска две победы и полностью захватила контроль в серии.

На третью игру Андрей Разин решился на кардинальную перестановку в воротах. MVP прошлого Кубка Гагарина Илья Набоков был отправлен в запас, хотя во втором матче к нему точно не было никаких вопросов – он не раз вытаскивал опасные выходы «в ноль». Всё же в «Магнитке» решили дать шанс 21-летнему Александру Смолину, для которого эта встреча стала полноценным дебютом в плей-офф КХЛ.

У «Авангарда» в составе не оказалось защитника Алекса Гранта – вместо него появился нападающий Марк Верба. «У Алекса небольшая проблема со здоровьем, мы даём ему возможность восстановиться, поправиться, поэтому в составе сегодня Марк», — так прокомментировал перестановки Ги Буше.

Первый период прошёл, как и бо́льшая часть второго матча, под диктовку «Магнитки». «Авангард» и на домашнем льду больше концентрировался на обороне, терпел и пластался под шайбу, а первый бросок в створ нанёс лишь на седьмой минуте. У обеих команд были возможности разыграть лишнего, но и у тех, и у других игра в большинстве в этой серии пока не идёт – период так и остался безголевым.

Второй период «Авангард» начал более активно, но затем «Магнитка» вернула себе инициативу, и на экваторе игры Никита Михайлис, не выдумывая ничего лишнего, просто заехал в зону по правому флангу и бросил впритирку со штангой, открыв счёт. В предыдущей встрече омичи дважды отыгрывались и сегодня не стали с этим затягивать – более того, сумели впервые реализовать большинство в нынешнем плей-офф. Всё сделал Владимир Ткачёв, который словно и не пропускал весь сезон из-за тяжёлой травмы. Он перехватил шайбу у борта, обыграл двоих соперников и выдал идеальный пас, после которого Константину Окулову оставалось только точно попасть.

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В концовке периода Егор Коробкин жёстко встретил на пятачке Игоря Мартынова, который вываливался на ворота – судьи медлили, и Буше впал в ярость, показывая, что это был удар в голову. Арбитры решили посмотреть повтор и в итоге дали две минуты нападающему «Магнитки» за атаку в голову. Это удаление хозяева выстояли, а вот Мартынов в третьем периоде на льду не появлялся.

Зато солировал Ткачёв – и сам разил острыми выходами на ворота, и кормил передачами партнёров, но Смолин справлялся со всеми вызовами. Второй матч подряд в этой серии соперникам не хватило основного времени. Игумнов мог решать всё уже на второй минуте овертайма, однако Смолин щитком вытащил добивание после броска Прохоркина. Ближе к середине периода команды обменялись валидольными атаками – на выход Моисеева «в ноль» «Авангард» ответил опасным броском Маклауда.

А чуть позже решающее слово вновь сказал самый яркий игрок встречи – Владимир Ткачёв. Второй матч подряд он забивает в овертайме и теперь ставит действующего чемпиона на грань вылета. 0-3 в серии – это приговор для «Магнитки»?