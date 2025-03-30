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Результаты матчей КХЛ за 30 марта 2025 года, обзор, видео голов, сетка плей-офф КХЛ, расписание, календарь

Поражение «Ак Барса» во втором овертайме и перформанс вратаря «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 30 марта 2025 года
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ЦСКА вернулся в серию с минским «Динамо», «Металлург» и «Северсталь» — в шаге от завершения сезона.

30 марта в первом раунде плей-офф КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

«Авангард» обыграл «Металлург» в третьем матче серии. Ткачёв забил в овертайме второй раз подряд

В Омске завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Авангард» нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» (2:1 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Зернов, Петунин) – 29:45 (5x5)     1:1 Окулов (Ткачёв) – 36:03 (5x4)     2:1 Ткачёв – 72:00 (5x5)    

Счёт в середине второго периода открыли гости усилиями Никиты Михайлиса. Хозяевам удалось восстановить равновесие менее чем через семь минут благодаря голу Константина Окулова в большинстве. Победу «Авангарду» принёс гол Владимира Ткачёва в овертайме. Примечательно, что именно его гол, также забитый в овертайме, предрешил исход и второго матча данной серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «ястребов». Четвёртая игра серии пройдёт 1 апреля там же, в Омске. В случае поражения «Металлург» сложит полномочия обладателей Кубка Гагарина.

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«Автомобилист» повёл в серии с «Ак Барсом», вырвав победу в Казани во втором овертайме

В Казани завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» во втором овертайме со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

«Автомобилист» открыл счёт в первом периоде усилиями Сергея Зборовского, а в начале второго отрезка Степан Хрипунов удвоил преимущество гостей. «Ак Барс» не мог пробить Евгения Аликина вплоть до середины третьего периода, но затем казанцы отличились дважды в течение 46 секунд. Авторами голов стали Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин. Встреча ушла в овертайм, затем – во второй дополнительный отрезок, в котором победу «Автомобилисту» принёс Максим Осипов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Автомобилист» повёл в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч противостояния состоится в Казани 1 апреля.

ЦСКА обыграл минское «Динамо» благодаря дублю Афанасьева и сократил отставание в серии

В Москве завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором ЦСКА нанёс поражение минскому «Динамо» со счётом 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Тирни (Мелош, Хэмилтон) – 01:16 (5x5)     1:1 Афанасьев (Исхаков, Провольнев) – 21:40 (5x5)     2:1 Исхаков (Дроздов) – 42:49 (5x4)     3:1 Афанасьев (Нестеров, Дроздов) – 52:18 (5x4)     4:1 Дроздов (Полтапов, Провольнев) – 53:19 (5x5)    

Счёт уже на второй минуте первого периода открыли гости усилиями Криса Тирни. Армейцы восстановили равновесие также на второй минуте, однако второго периода благодаря голу Егора Афанасьева. В начале заключительной двадцатиминутки Руслан Исхаков реализовал большинство и вывел ЦСКА вперёд. А после этого всё тот же Афанасьев, а также Иван Дроздов установили окончательный счёт встречи. На счету последнего также две результативные передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, армейцы сократили отставание в серии (1-2). Четвёртый матч пройдёт 1 апреля, там же, в Москве. Напомним, в этой встрече армейцы обходились без нападающего Кирилла Долженкова, который был дисквалифицирован по итогам инцидента, который произошёл в самой концовке второго матча серии.

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Шайба Галимова помогла «Спартаку» обыграть «Северсталь» и повести 3-0 в серии

В Череповце завершился третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина, в котором местная «Северсталь» потерпела минимальное поражение от столичного «Спартака» со счётом 0:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Мальцев) – 08:36 (4x4)    

Счёт в середине первого периода открыл нападающий красно-белых Ансель Галимов. Этот гол остался единственным в матче. Примечательно, что шат-аут в составе гостей оформил голкипер Артём Загидулин, который сегодня дебютировал в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ. Он отразил 40 бросков, а главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что его команда проиграла исключительно Загидулину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды Алексея Жамнова.

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Матчи на 31 марта

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
31 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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